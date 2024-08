Frigerio habló sobre la Caja de Jubilaciones: “Si no se resuelve desde el diálogo, la Corte tendrá que tomar cartas sobre el asunto"

Este miércoles por la mañana en el marco de la mesa permanente de Políticas Sociales de la Región Centro el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fue consultado por la prensa local respecto al déficit de la Caja de Jubilaciones y expresó: “Tomamos la decisión y creo que no podemos estar esperando a ver lo que hace el gobierno nacional con la obra pública o las partidas de desarrollo social, tenemos que resolver los problemas, por eso estamos asumiendo y firmando los convenios con la Nación para asumir las obras y terminarlas, atendemos a los comedores aún sin muchas veces el apoyo del gobierno nacional”.

Además, el mandatario entrerriano señaló que “tenemos que encarar vínculos y una relación de trabajo con los intendentes mucho más intensa que lo que ocurría en el pasado, no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a esta realidad, lo que si exigimos es que nos den lo que nos corresponde y tiene que ver con los recursos de la Caja, es un planteo en común con Santa Fe y Córdoba”.

“Como provincias resignamos recursos que van al Anses y después no vuelven a las provincias, esto se tiene que corregir de manera urgente porque estos capitales no están llegando a las provincias, queremos que se resuelva desde el diálogo sino la Corte Suprema de Justicia tendrá que tomar cartas sobre el asunto”, declaró a esta Agencia. (APFDigital)