“Los sindicatos no avalamos el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones”

“Coincidimos en que la problemática de la Caja de Jubilaciones de la Provincia debe ser abordada, discutida y resuelta dentro del marco de su función estatal y social y, sin que las trabajadoras y trabajadores sean quienes sigan pagando un déficit del que no somos responsables”, aclararon e hicieron “un llamado a la reflexión al gobernador de la provincia, al Poder Legislativo y exigimos que no se avance con el proyecto de modificación de la Ley N° 8732 y se convoque al diálogo para buscar soluciones que no continúen socavando el poder adquisitivo de nuestros salarios ni nuestros derechos”.

Por último, manifestaron “preocupación y nos declaramos en estado de alerta, advirtiendo que daremos los debates en todos los espacios necesarios pero además, de ser necesario daremos la pelea en todos los terrenos que la situación amerite para defender la Caja de Jubilaciones y los derechos de los y las trabajadoras”.

El encuentro de sindicatos estuvo coordinado por las conducciones de la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE-, Unión Personal Civil de la Nación -UPCN- Asociación Gremial del Magisterio -AGMER-, Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales -FESTRAM- Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica -AMET-, Sindicato Argentino de Docentes Privados -SADOP-,Sindicato de Obreros y Empleados Viales -SOEVER-, Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales -SUOYEM-, Sindicato del Personal de Obras Sanitarias -SPOSER- Asociación del Personal Superior Municipal -APS-, Sindicato de Luz y Fuerza, La Bancaria, Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia -Seosper-, Sindicato del Seguro y la Unión del Personal Túnel Hernandarias. Las organizaciones agrupan a la mayoría de trabajadoras y trabajadores que realizan sus aportes, y sus jubilaciones dependen de la Caja de la Provincia de Entre Ríos.