Contra el aumento a los jubilados Javier Milei: "El veto va a ser completo, va a ser total"

Los fondos de la SIDE y la relación con Macri

El mandatario también se refirió a la caída en Diputados del DNU que otorgaba 100 mil millones de pesos a la SIDE en fondos reservados, votación que contó con el respaldo de los legisladores del PRO que responden a Mauricio Macri.

“Que den la cara frente a los argentinos en caso de que seamos víctimas de actos terroristas. Algunos han pactado con terroristas, por lo tanto puede ser que alguno se ensucie las manos para eliminar gente que no les gusta, puedo ser yo”, lanzó Milei.

Dijo que un eventual atentado será "toda responsabilidad de la casta política" y habló sobre la cena que mantuvo con Mauricio Macri el miércoles en Olivos. "El me dio las explicaciones y la verdad a mi no me resultaron satisfactorias", expresó sobre la postura del PRO en Diputados.