Los empleados judiciales reclamaron aumento salarial y no descartan realizar un paro

En la mañana del miércoles un grupo de trabajadores nucleados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) se manifestaron para exigir mejoras salariales: En Paraná se reunieron en la puerta de Tribunales.



El reclamo por el aumento salarial es del 27% y el último fue del 19% en marzo de este año. “Estamos esperando que Rossi (el Jefe de Gabinete de Ministros) firme el aumento”, reclamó Bibiana Starck, secretaria general de la UEJN.



Si el Ejecutivo no firma el cambio de partidas para que se dé el aumento, habrá un paro de 24 horas el próximo miércoles a nivel nacional, según se confirmó a esta Agencia.



“Esperemos no llegar a eso porque es horrible la situación de tener que estar parando e impidiendo que la gente pueda venir a realizar sus trámites y no poder atenderla pero también hay que entender que son nuestros derechos”, dijo Starck.



Agregó que el sueldo de un ingresante en la Justicia está casi pisando la canasta básica familiar para no ser pobre: Ronda los 200 mil pesos.



• El Personal Judicial femenino



La mayoría de las mujeres que trabajan en el Poder Judicial son jefas de hogar: “es increíble que, por un lado, sacan fotos y crean oficinas y, por el otro, nos pegan donde más nos duele que es en la alimentación porque nuestro salario es comida”, expresó su indignación la secretaria general de UEJN.



A su vez, Starck agregó: “No se puede hablar de vacaciones, comprar vehículos, no se puede hacer nada y toda la sociedad lo sabe a eso”.



• Ley de Emergencia Solidaria



Con esta ley, los judiciales no recibieron los aumentos que tuvo la nación durante el tiempo en el cual la norma estuvo vigente.



Esta ley fue aprobada durante la pandemia del covid-19 incrementó impuestos e impuso descuentos a haberes del personal de la administración pública para solventar la merma en la recaudación que provocó la epidemia.



En este sentido, Starck afirmó que cada uno de los gremios judiciales puso plata para ayudar a la Ley de Emergencia y “de mi propio sueldo puse para poder colaborar con el gobierno a salir de la situación en la que estábamos. ¿Cómo puede ser que los trabajadores podemos ser solidarios y los demás no?”.



También cuestionó que “con el 26% le estaban sacando a un ingresante (ayudante o escribiente) del poder judicial la mitad de un sueldo y Santa Fe no lo tuvo y muchos entes en Entre Ríos tampoco”.



“Nosotros necesitamos que sean solidarios con nosotros, firmen lo que tienen que firmar y se dejen de tantas vueltas”, sentenció la secretaria general. (APFDigital)