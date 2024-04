El Gobierno provincial descartó la posibilidad de despidos en la administración pública

La Administración de Rogelio Frigerio enfrenta un panorama financiero complejo: caída de la coparticipación por achicamiento del consumo, que es la base del esquema tributario argentino; reducción a cero de partidas nacionales, que abarca tanto las transferencias discrecionales como los fondos para obras públicas, el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y de parte del sueldo docente y merma en la recaudación provincial.



Pese a este escenario, no está en carpeta reducir la planta de personal permanente o contratada, que representa el 70% de las erogaciones del Tesoro provincial.



“La reducción del personal no es una opción. Los trabajadores no son ni van a ser la variable de ajuste”, afirmó una alta fuente del Gobierno ante la consulta de esta Agencia.



En paralelo, el Gobierno avanza con las negociaciones salariales. Este viernes habrá nuevos encuentros de la paritaria con estatales y docentes. (APFDigital)