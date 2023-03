Se termina "La Niña": ¿cuándo llega el fin de la sequía en Argentina?

El ocaso del fenómeno climático es importante para Argentina que viene sufriendo desde hace casi tres años a La Niña, que agravó las sequías en buena parte del país. Sin embargo, los expertos temen por la llegada de El Niño, que suele venir acompañado de mayores precipitaciones, para la segunda mitad de 2023.

“A pesar del cambio en la temperatura del océano, la atmósfera todavía se mantiene con una circulación acorde a la de La Niña”, advirtieron desde el SMN. La Niña ha sido reemplazada oficialmente por “condiciones ENOS-neutrales”, explicaron desde el Centro de Predicción Climática (perteneciente a la NOAA) en su “Aviso Final de La Niña” el jueves por la mañana.

Pero, qué quiere decir ENOS neutral: esto es igual que decir que ni La Niña ni El Niño están presentes. “ENOS neutral significa efectivamente que las condiciones en el Pacífico tropical están más cerca del promedio, por lo que no hay una gran interrupción en la circulación atmosférica que ofrece El Niño La Niña”, aclaró a la agencia Nexstar Michelle L’Heureux, meteoróloga del Centro de Predicción del Clima,

“Durante febrero 2023, las temperaturas por debajo del promedio de la superficie del mar se debilitaron y actualmente solo persisten sobre el Océano Pacífico central”, especifica el NOAA.

¿Cuándo llegan las lluvias?

Todavía habrá que tener paciencia. “Que la niña haya llegado a su fin no significa que de repente va a comenzar a llover. Esto se debe a que uno de los componentes del ENOS, el océano, ya cambió su fase, pero la atmósfera no es tan rápida. En general, a esta masa gaseosa le cuesta un poco más reaccionar a los cambios en la temperatura del agua, es decir, no es algo inmediato”, explicó a PERFIL el meteorólogo Sergio Jalfin.

“A pesar de este anuncio del final de La Niña, la realidad es que la atmósfera todavía se está comportando como si este fenómeno aún estuviera presente. En la región central del país y el litoral tenemos dos máximos de precipitación todos los años por la climatología natural que son en el otoño (Marzo-Mayo) y en primavera (Septiembre-Noviembre). Es probable que este otoño llueva un poco más en relación a los otoños últimos, pero las precipitaciones aún seguirán siendo insuficientes. Las mismas se estarían normalizando probablemente hacia la primavera de este año”, anticipó.

La Niña y su repercusión en el verano más caluroso de la historia

El calor extremo y poco frecuente que se sostiene este marzo responde a diversos factores, entre ellos La Niña. “La Niña está directamente asociada a la sequía y por ende a la ausencia de precipitaciones. Entonces si no llueve los días están más despejados y por efecto de la radiación solar la temperatura sube más. Esto resulta lógico, ya que, al haber ausencia de nubes en esta época del año, los días terminan siendo calurosos”, puntualizó Jalfin.

“Además, ya desde noviembre del 2022 se vienen dando varios eventos de ola de calor, siendo la actual la novena ola de calor que está en curso. Es decir que esta ola de calor es consecuencia también de todas las anteriores que ya se dieron durante este verano, es decir es la historia que la atmósfera trae”, sostuvo.