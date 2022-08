Gobierno y sector privado promueven la creación de 1500 puestos industriales

Con la presencia del ministro de Economía y Producción, Hugo Ballay y el presidente de la UIER, Gabriel Bourdin, el mandatario entrerriano presentó el programa “Promoción del Empleo Industrial Entrerriano”. La provincia realizará aportes no reintegrables (ANR) mensuales a aquellas industrias que incrementen su personal registrado en relación a la planta de julio de 2022.



El beneficio del programa consistirá en el otorgamiento de un ANR a los empleadores beneficiarios, determinando en función del importe del Salario Mínimo Vital y Móvil, la cantidad de personal incorporado, el porcentaje incremental que éste representa, y la categorización de la empresa conforme las escalas. Se considerará como “periodo base” el mes de julio de 2022.



Los beneficios serán liquidados en forma mensual y pagados de manera trimestral, una vez finalizados los procesos, análisis y aprobación que reglamente y lleve a cabo la autoridad de aplicación. El programa dispondrá de un cupo total de 1500 nuevas contrataciones.



Bordet agradeció la invitación al titular de la UIER, y aseguró que "estamos protocolizando y formalizando un acto que veníamos trabajando en conjunto y que significa poder lograr subvencionar todo empleo que se genere en industrias, lo cual favorece el crecimiento del empleo privado".



Luego precisó que el empleo privado creció "en Entre Ríos en el último año un 3,1 por ciento", y remarcó que "es importante sostenerlo y para esto hemos dispuesto los instrumentos y mecanismos necesarios con aportes del Estado provincial en un plan que tiene como cometido generar una subvención a todo empleo nuevo en el sector industrial".



Acotó que se aplica desde agosto "porque es retroactivo e iremos evaluando la evolución en el futuro, con lo cual le da la posibilidad a muchas personas a ingresar al mercado laboral. Por otro lado, le da al sector industrial que genera valor agregado a nuestra producción, la posibilidad de que se facilite y se bajen los costos laborales de cada empleado nuevo que se toma”.



En ese marco, definió como “importante tener un acompañamiento desde el punto de vista de una estrategia que venimos siguiendo para equiparar lo que sucede con nuestros socios en vínculos de bloque regional, la Región Centro, para ir teniendo como horizonte la generación de empleo con estabilidad en el sector privado”.



Al respecto, comentó que en el sector público se viene congelado la planta de personal desde el inicio de gestión. “Desde que asumí en 2015 a la fecha son menos los empleados públicos. Había 92.000 en general y hoy hay en planta 88.500 empleados”, apuntó.



No obstante, advirtió que “el empleo público también se sostiene. Si se abre una escuela nueva, hay nuevos docentes; si se abre un hospital o un centro de salud nuevo, son nuevos profesionales, enfermeros y ordenanzas que hay que colocar; si se necesita mayor seguridad hay que dotar de mayor cantidad de efectivos o las dos brigadas que se creamos para combatir el fuego", ejemplificó.



Dicho esto, insistió: "Siempre controlamos que la planta de personal esté estabilizada. Entonces el crecimiento del empleo en Entre Ríos tiene que ir de la mano del sector privado y para que a ese sector, en este caso la industria, pueda acceder, se necesitan facilidades desde el gobierno para que esto se pueda llevar adelante".



"Esta es una propuesta que en la reunión anterior que tuvimos con la UIER nos habían acercado. La evaluamos y, como también tenemos una provincial fiscalmente ordenada que nos permite generar acciones que propendan al desarrollo productivo e industrial, y la generación de empleo, hoy estamos en condiciones de implementar este programa".



Acompañamiento



Por su parte, el presidente de la UIER, Gabriel Bourdin, aseguró que "hay una preocupación y ocupación del gobierno provincial en acompañar al sector privado en el desarrollo económico de la provincia. Eso es fundamental".



Bourdin agregó que “hemos venido conversando varios planes que tenemos con el gobernador y con el ministro” , y agregó que “a esto lo propusimos hace 60 días y el gobernador se comprometió a que lo iba a atender en tiempo y plazo”.



señal{o que "hoy tenemos este programa de generación de empleo que es muy importante para la provincia de Entre Ríos”, aseguró, al tiempo que consideró que a esto “hay que ponerlo en un contexto en que la Argentina prácticamente ha pasado más de una década sin generar empleo privado”, y “creo que esta preocupación y esta ocupación del gobernador en su primera persona, por potenciar el perfil productivo de la provincia, en esto tiene mucho que ver”.



El industrial destacó que “sobre todo es un plan que cuida la mano de obra que ya está ocupada, porque parte del formulario 931 de AFIP, que son todos los empleados formales que están denunciados de esa manera. A partir de ahí es todo crecimiento de ese empleo con lo que, ante la preocupación de que la economía pueda llegar a desacelerarse en los próximos meses, de esta manera la provincia se asegura de que las empresas no despidan para poder mantener este piso del 31 de julio”.



Asimismo, resaltó la importancia de este plan, teniendo en cuenta, por ejemplo, que “tanto Santa Fe como Córdoba por cada trabajador privado tienen medio empleo público; y en la provincia de Entre Ríos por cada trabajador privado tenemos uno y medio. Con lo cual morigerar esta asimetría es muy importante, lo venimos pensando mucho y ya sabemos que no es cuestión de que se haya generado mucho empleo público, sino que la verdad que es el empleo privado es el que debe subir porque es el que está realmente atrasado”.



Por otra parte, sostuvo que el plan es una manera de “dar la oportunidad de que las empresas se propongan continuar en su camino de crecimiento, porque esto también va acompañado de otras medidas que venimos conversando y trabajando en forma conjunta, que es la promoción industrial, una nueva ley, un aggiornamiento de esta ley de Promoción Industrial”. “Hay una que salió hace aproximadamente unos 10 o 12 años, pero solamente hemos tenido seis o siete casos de empresas que han sido promocionadas, por lo cual si pretendemos que sea una ley exitosa y que se sigan asentando empresas industriales en nuestra provincia, este tipo de promociones tienen que ser atractivas y sobre todos competitivas con el resto de las provincias, no solo de la zona centro del país, sino que también de todo el país”.



“En este sentido, es que venimos trabajando mucho y con la preocupación de que el empleo privado, genuino y formal, marque un camino sostenido. Y consideramos que esto tiene que ser un ejemplo para toda la Argentina, no solamente para la provincia de Entre Ríos”, concluyó.



Trabajo público privado



Por su parte, Ballay señaló que esto es "una demostración más de que pueden trabajar lo público y lo privado, porque este decreto fue producto del intercambio con la institución y con el sector público, en este caso con el Ministerio, para llegar a esta herramienta".



Explicó que "esta herramienta acompaña el nuevo empleo industrial en Entre Ríos, con un subsidio por cada trabajador que va desde los 23.000 a los 39.000 pesos aproximadamente. Son porcentajes relacionados con el salario mínimo, vital y móvil, con lo cual tendrán una actualización tal cual lo tenga éste, con una categorización que depende del tamaño de empleo y el porcentaje de mayor cantidad de trabajadores que se incorporen".



Afirmó que éstas "son herramientas que hoy nos permite el ordenamiento fiscal, los números de la provincia y estar muy atentos a cómo acompañar, en este caso a la industria, y a todo el resto de los sectores productivos de la provincia".



Por último, afirmó que "esto se enmarca en el pedido del gobernador de trabajar con las instituciones, haciéndolo en forma conjunta en el próximo proyecto de ley de Promoción Industrial que vamos a estar presentando en la Legislatura, debatido de común acuerdo entre ambas partes".



En cuanto a las condiciones, señaló que no la hay, "sí la comparación respecto al incremento sobre el 31 de julio, que va a ser el cierre, y que sean empleos registrados en la provincia de Entre Ríos. Esto es importante porque hay industrias que tienen actividad en distintas provincias y el beneficio va a ser para aquellos trabajadores radicados en la provincia de Entre Ríos"



Destinatarios



Podrán participar del programa las empresas que estén constituidas en el país; las que estén habilitadas para actuar dentro de la provincia, en virtud del régimen jurídico vigente y sus estatutos sociales; y que se encuentren inscriptas en el “Registros de Establecimientos Industriales de la provincia de Entre Ríos”. Además no deberán registrar deudas exigibles ante el fisco provincial. No podrán participar aquellas que se encuentren informadas ante el Registro Público de empleadores con sanciones laborales, y deberán acreditar incrementos en la nómina de trabajadores registrados por tiempo indeterminado y a jornada completa en la provincia.



Requisitos



Para la continuidad de la percepción del beneficio (aporte mensual no reintegrable), las empresas deberán mantener el porcentaje de aumento de mano de obra ocupada, respecto del periodo base.



En caso de no hacerlo, si sostienen sólo una parte del personal incorporado, se recalculará el porcentaje de ANR. Si la reducción del personal es tal que iguala a la del periodo base, se perderá el beneficio otorgado, que se podrá recuperar su se revierte la reducción.



Vigencia



La vigencia del programa será desde el 1 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2023. El plazo límite de adhesión para las empresas será el 31 de enero de 2023.