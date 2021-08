Anses oficializó aumento de jubilaciones y anunció cronogramas de pagos

El Gobierno oficializó hoy un aumento del 12,39% para jubilaciones, pensiones y asignaciones que se cobrará a partir del mes que viene y llevará el haber previsional mínimo a $25.922.



El haber máximo alcanzará a $174.433 y la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, a $5.063, según la Resolución 171/2021 de la ANSeS, publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma de la directora ejecutiva de ese organismo, Fernanda Raverta.



"Establécese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, correspondiente a septiembre de 2021, es de 12,39%", según el texto oficial.



A fin de practicar la actualización trimestral de las remuneraciones previsionales, se aplica un índice combinado entre la inflación y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).



De este modo, a partir del primero de septiembre se aplicará el tercer aumento desde que se sancionó la nueva Ley de Movilidad: la suba acumulada en lo que va del año alcanzará al 36,2%.



Según detalló la ANSeS recientemente, este incremento del 12,39% alcanzará a 7,1 millones de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados, a más de 9 millones de niños, niñas y adolescentes (4,4 millones de Asignaciones Universales por Hijo y 4,6 millones de Asignaciones Familiares) y a más de 800 mil cónyuges.



También, la mejora abarcará las asignaciones por Embarazo, Prenatal, Nacimiento, Adopción y Matrimonio.



Asimismo, en lo que va de 2021 se otorgaron tres bonos: en abril y mayo, de $1.500 cada uno, para complementar la movilidad aplicada en marzo.



A eso se sumó un nuevo bono de $5.000 que se está pagando durante este mes.



Por último, a través de otra Resolución publicada este viernes, la 172/2021, se establecieron los calendarios de pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para las emisiones correspondientes a de septiembre, octubre y noviembre.

CRONOGRAMAS

SEPTIEMBRE

Beneficiarios de pensiones no contributivas



GRUPO DE PAGO 1: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 1 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 2: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 2 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 3: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 3 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 4: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 6 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 5: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 7 de septiembre de 2021.



Beneficiarios con haberes que no superen 29.135 pesos



GRUPO DE PAGO 6: Documentos terminados en 0, a partir del día 8 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 7: Documentos terminados en 1, a partir del día 9 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 8: Documentos terminados en 2, a partir del día 10 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 9: Documentos terminados en 3, a partir del día 13 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 10: Documentos terminados en 4, a partir del día 14 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 11: Documentos terminados en 5, a partir del día 15 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 12: Documentos terminados en 6, a partir del día 16 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 13: Documentos terminados en 7, a partir del día 17 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 14: Documentos terminados en 8, a partir del día 20 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 15: Documentos terminados en 9, a partir del día 21 de septiembre de 2021.



Beneficiarios con haberes que superen 29.135 pesos



GRUPO DE PAGO 16: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 22 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 17: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 23 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 18: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 24 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 19: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 27 de septiembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 20: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 28 de septiembre de 2021.

OCTUBRE

Beneficiarios de pensiones no contributivas



GRUPO DE PAGO 1: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 1 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 2: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 4 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 3: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 5 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 4: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 6 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 5: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 7 de octubre de 2021.



Beneficiarios con haberes que no superen 29.135 pesos



GRUPO DE PAGO 6: Documentos terminados en 0, a partir del día 7 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 7: Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 8: Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 9: Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 10: Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 11: Documentos terminados en 5, a partir del día 18 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 12: Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 13: Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 14: Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 15: Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de octubre de 2021.



Beneficiarios con haberes que superen 29.135 pesos



GRUPO DE PAGO 16: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 25 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 17: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 18: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 19: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de octubre de 2021.

GRUPO DE PAGO 20: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de octubre de 2021.

Determínase el día 10 de Noviembre de 2021, como plazo de validez para todas las Órdenes de Pago Previsional, y

Comprobantes de Pago del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas.

NOVIEMBRE

Beneficiarios de pensiones no contributivas

GRUPO DE PAGO 1: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 1 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 2: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 2 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 3: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 3 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 4: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 4 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 5: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 5 de noviembre de 2021.



Beneficiarios con haberes que no superen 29.135 pesos



GRUPO DE PAGO 6: Documentos terminados en 0, a partir del día 8 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 7: Documentos terminados en 1, a partir del día 9 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 8: Documentos terminados en 2, a partir del día 10 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 9: Documentos terminados en 3, a partir del día 11 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 10: Documentos terminados en 4, a partir del día 12 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 11: Documentos terminados en 5, a partir del día 15 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 12: Documentos terminados en 6, a partir del día 16 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 13: Documentos terminados en 7, a partir del día 17 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 14: Documentos terminados en 8, a partir del día 18 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 15: Documentos terminados en 9, a partir del día 18 de noviembre de 2021.



Beneficiarios con haberes que superen 29.135 pesos



GRUPO DE PAGO 16: Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 19 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 17: Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 23 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 18: Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 24 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 19: Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 25 de noviembre de 2021.

GRUPO DE PAGO 20: Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 26 de noviembre de 2021