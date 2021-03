Cristina aludió a un sistema "podrido y perverso" y culpó al Poder Judicial

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó esta mañana que hay un sistema "podrido y perverso" con responsabilidad del Poder Judicial, durante su exposición vía Zoom por la causa de "dólar futuro" ante la Cámara Federal de Casación.



"No les voy a pedir el sobreseimiento, hagan lo que tengan que hacer", les dijo a los jueces, desde su oficinan en el Senado Nacional.



Fernández de Kirchner criticó que "el lawfare sigue en su pleno apogeo", al criticar decisiones de la Cámara Federal de Casación. "Es preocupante que fijen una audiencia para el 1 de marzo para alguien que es Vicepresidenta, cuando se sabe que ese día, en ese horario, debe convocar a la Asamblea Legislativa, esperar al Presidente y sentarse a su lado para dirigir la asamblea. Si fue un error, es muy preocupante que se desconozca la situación".



En otro tramo de su mensaje al Poder Judicial, Fernández de Kirchner sostuvo: "Yo siempre di la cara y la voy a seguir dando", en las distintas acusaciones, a diferencia del "anonimato de quienes deciden determinado tipo de causas". Y sostuvo:"Sería bueno que no solo apareciera mi cara".



La expresidenta dijo que la causa por el "dólar futuro" fue "no solamente 'lawfare' sino también intromisión y manipulación de procesos electorales y política en general" por parte de miembros del Poder Judicial.



También recordó los contratos de dólar futuro "los tenían los amigos de Macri y sus funcionarios".



En este sentido, consideró que el Poder Judicial "es responsable de lo que pasó" con el gobierno de Mauricio Macri y las consecuencias que aún se sufren, ya que contribuyó a que el exmandatario ganara las elecciones.



"Me da mucha bronca porque la que sufre es la gente", dijo la vicepresidenta, y recordó que Macri "violó todas las normas internas de la administración pública" en el acuerdo con el FMI.



"Estamos en un momento muy grave institucionalmente. No pueden seguir comportándose como una corporación",le endilgó al Poder Judicial .