QUEMAN Y DESMONTAN EL CAMPO DONDE IBAN A CREAR EL PARQUE NACIONAL SELVA DE MONTIEL

Luego de firmar un acta acuerdo entre el ex Ministerio de Ambiente nacional y la Provincia, en 2021, se anunció la creación del tercer Parque Nacional en territorio entrerriano. El área natural protegida se iba a ubicar en el departamento Federal. La propuesta proyectaba la compra de un campo privado con dinero de la Fundación Wyss y sumar dos lotes de un área natural provincial con apoyo de la ONG Aves Argentinas. Esta superficie está integrada con palmares mixtos de especies como yatay y carandilla. Además, es reservorio de cientos de especies de aves entre las que se destacan el cardenal amarillo, el ñandú y el capuchino de pecho blanco. Se trata de una ecorregión de Espinal que se valoró como una “de las menos representadas hasta el presente en el sistema de áreas protegidas”. La iniciativa, nunca avanzó más allá de los anuncios y las visitas protocolares que incluyó el sobrevuelo en helicóptero de la ex vicegobernadora, Laura Stratta. Esta semana se conoció que unas 300 hectáreas de la Estancia San Juan del Puerto, corazón de lo que iba a ser el Parque Nacional Selva de Montiel, fueron quemadas y taladas, denunció a ERA Verde la organización “Defendamos Nuestro Montiel”. No es la primera vez que este tipo de episodios totalmente ilegal sucede. Según trascendió extraoficialmente, en la sede administrativa de la Coordinación de Bosques Nativos del Ministerio de Producción se acumulan presentaciones y actas de constatación de este tipo de accionar ilegal que nunca avanzan en las sanciones, quedando los hechos totalmente impunes.

Las imágenes son dantescas. En el horizonte se pueden observar altas palmeras cuyas copas son ganadas por las llamas de un fuego que arrasa los pastizales y todo tipo de vegetación más baja, y que va trepando consumiéndolo todo. En otras fotografías se ven cómo, tras las quemas, avanzan las topadoras dejando el suelo sin su cubierta natural. El registro de esta escena de incendios y desmonte corresponde al centro de la Estancia San Juan del Puerto, campo que iba integrar el área nacional de protección junto con la reserva provincial de usos múltiples “El Gato” y “Lomas Limpias”, en el departamento Federal. Estas superficies ubicadas al norte de la localidad de Colonia Federal y al sur del arroyo Feliciano, iban a conformar el Parque Nacional Selva de Montiel. Sería el tercero en su tipo en Entre Ríos, como lo son el Pre Delta en Diamante y El Palmar en Colón. Esta semana, desde la entidad “Defendamos Nuestro Montiel”, dieron a conocer que fueron devastadas, exprofeso, 300 hectáreas.

El malogrado Parque Nacional Selva de Montiel fue anunciado en agosto de 2021, luego de suscribir un acuerdo el entonces ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, y el gobernador de ese momento, Gustavo Bordet. El acuerdo incluía la cooperación técnicas de la Aves Argentina y la Fundación Wyss. Con dinero de esta última se preveía adquirir una fracción de un campo privado, San Juan del Puerto. Con esta compra se planteaba establecer un parque nacional de 6.780 hectáreas en su etapa final y un sector de «reserva» nacional integrada por unas 20.000 hectáreas. Esta superficie de dominio y jurisdicción nacional, se completaba con 110.000 hectáreas más pertenecientes a las reservas provinciales “El Gato” y “Loma Limpia” (Ley Nº 9.706/06).

Luego del convenio, la propuesta evidenció tibios progresos. A principios de marzo de 2022, la entonces vicegobernadora Laura Stratta realizó una cinematográfica visita al casco de la estancia que se pensaba comprar. Luego de una recorrida en helicóptero, llegó al lugar donde se reunión con las autoridades de Aves Argentinas y Wyss Foundation. “Nos une el objetivo de proteger el ecosistema y promover el cuidado de nuestra casa común”, comentó a la prensa oficial la titular del Senado. Luego, a fines de ese mes, hubo encuentros para analizarse la arquitectura legal para ampliar el sector que resguardo con emprendimientos sustentables y de ecoturismo. Pero poco a poco, las noticias sobre el futuro tercer parque nacional languidecieron. Efectivamente se dieron los pasos necesarios, pero el proyecto se estancó. Fueron más que nada anuncios y declaraciones de prensa. Y con el cambio de gestión, la iniciativa se perdió.

Entre tanto, según supo ERA Verde, durante la pasada gestión de Ambiente provincial se labraron al menos tres actas de infracción por desmonte en el lugar. Los expedientes fueron canalizados en la Coordinación de Bosques Nativos, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de la Producción, hoy Desarrollo Económico. Lo cierto que las denuncias relevadas no avanzaron tampoco; extraña y suspicazmente quedan si resolución.

FUEGO Y DESMONTE

En esta primera semana de abril de 2024, uno nuevo episodio de incendio y quema se produjo en Estancia San Juan del Puerto, según registró la ONG “Defendamos Nuestro Montiel”. Desde la entidad se recordó que “en la provincia de Entre Ríos se encuentra vigente la ley N 10.284, que establece el ordenamiento territorial de los bosques nativos, donde se delimita un mapa en la cual quedan definidas las categorías de los bosques con colores, siendo los colores rojo y amarillo zonas donde no se puede realizar el cambio total del uso del suelo”, y que corresponde al actual desmonte registrado, refirieron a ERA Verde.

“Aunque parezca ilógico –señalan desde la organización–, el organismo de fiscalización de esta ley es el Ministerio de Producción, hoy Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. Este se encuentra a cargo de establecer las sanciones ante las violaciones que pudieran darse a la presente ley: Desde el secuestro de los elementos que produjeron la infracción como la maquinaria, hasta los productos forestales obtenidos: Vigas y postes de árboles nativos. Además, pueden realizar clausuras en los lotes desmontados y obligar al infractor a reforestar”, recordaron. Pero “si bien la ley es clara en todos sus artículos, la realidad de nuestra provincia durante años es que esta ley no se cumple. Los expedientes caen en saco roto y no prosperan, no existe una estructura capacitada para poder acudir en tiempo y forma ante situaciones de desmonte, los cuales siguen ocurriendo indiscriminadamente en todo el territorio provincial, inclusive dentro de Áreas Naturales Protegidas como es el reciente caso detectado en la Estancia San Juan del Puerto, corazón de la Reserva El Gato y Loma Limpia, donde se desmontaron cerca de 300 hectáreas”, precisaron.

“Vemos con mucha tristeza este último desmonte ya que es un área de alto valor de conservación, donde los gobiernos nacionales y provinciales están trabajando desde hace unos años, para la creación de un parque nacional. El lugar desmontado ha sido visitado tiempo atrás por la mismísima vicegobernadora saliente Laura Stratta”, evocaron.

“Desde nuestra organización instamos al gobernador entrante, Rogelio Frigerio, que asuma un compromiso real, como lo viene manifestando con el ambiente y nuestros recursos naturales y pueda intervenir en la coordinación de bosques para que de una vez por todas las leyes se cumplan y los responsables asuman las sanciones que les corresponden, no podemos permitir que nuestro patrimonio natural, nuestra identidad y nuestros bosques, queden en las manos de funcionarios irresponsables. Debe haber un cambio en los organismos para que podamos dejarle un mundo mejor a nuestros hijos”, clamaron desde la ONG.