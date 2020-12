El gobierno deberá devolver lo retenido por la Ley de emergencia

El juez exhortó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia “a la inmediata rectificación de su conducta”, por lo que deberá devolver los montos descontados por la Resolución 4484/20.



Precisamente, el magistrado argumentó que la decisión de la Caja fue incorrecta al restringir la medida precautoria por la que se disponía la suspensión de descuentos: “Optó por una consulta interna, que no resulta vinculante, dictada casi treinta días después de la medida cautelar”.



En ese sentido, indicó que la Caja de Jubilaciones dictó la Resolución 4484 mediante la que se lo adoptó y expresamente se dispuso ‘restringir’ el ámbito de la medida cautelar: “La sola lectura de la norma indica que ese organismo dispuso una voluntaria limitación de lo resuelto. Es que, con el mismo rigor lingüístico con el que se interpreta lo dispuesto, tal conclusión deviene arbitraria. Así, mal puede restringirse una orden judicial, lo que significaría sin más su desnaturalización y consecuente incumplimento”.



Muntes: “Un triunfo de los trabajadores y trabajadoras”

Ante el fallo, Muntes, aseguró a esta Agencia que “es un triunfo más de los trabajadores y trabajadoras y del Frente Gremial, que viene trabajando articuladamente con mucho sacrificio y desgaste por la pandemia y la no convocatoria a paritarias”.



La justicia “es un camino que (si bien no es el que se desea desde los sindicatos) se tomó y no nos equivocamos”, indicó el dirigente sindical, quien destacó la labor de los equipos jurídicos de los gremios que integran el Frente, “quienes trabajaron articuladamente, de forma seria, responsable y con muchos argumentos y la justicia falló a favor de los trabajadores y trabajadoras”.



En ese sentido, el secretario general de ATE Entre Ríos subrayó que es importante la unidad en la acción del Frente Gremial: “Estamos convencidos que la estrategia de trabajo en conjunto está dando sus frutos, por lo que ahora esperamos la resolución de la justicia en cuanto a la impugnación de la Resolución 077 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones que cercena el beneficio del tres por uno a jubilaciones especiales”.