El Gobierno eliminó el régimen de jubilaciones especiales para docentes y trabajadores de salud mental

La resolución 77 (del 19 de noviembre) de la Cjyper dispuso con carácter de interpretación general dejar sin efecto cualquier criterio diferente al artículo 39 de la 8732, que implica la suspensión del tres por uno (tres años de servicio por uno) de los docentes de educación especial y trabajadores de salud mental.



La decisión del gobierno expone que Gustavo Bordet “sigue la lógica que comenzó Mauricio Macri, quien no pudo hacer la reforma laboral, por lo que aplica un ajuste por goteo, sacando derechos de un lado u otro”, indicó Muntes.



En ese sentido, precisó que la Resolución “es otra de las tantas normas que sacan derechos y en este caso, en particular, tiene que ver con los compañeros docentes en educación especial y de salud mental, donde se elimina el tres por uno cuando se exceden en los años de servicio, cosa que no contemplaba el artículo 39 de la Ley 8732, que después fue modificada por dos Resoluciones (ocho y nueve) que habían ordenado ese sector”.



“Hoy, de un plumazo, eliminó el beneficio de estos trabajadores en situaciones especiales, que ponen mucho el cuerpo e integridad física para llevar adelante semejante tarea”, remarcó el secretario general de ATE Entre Ríos, quien lamentó la actitud del gobierno “de ir, sistemáticamente, por parte, es decir, limando derechos y sacando conquistas”.



En ese marco, el Frente Gremial repudió la actitud y solicitó al gobernador Bordet “que se retroceda con la Resolución de la Caja de Jubilaciones que no deja de sorprender”, y recordó: “El mes anterior, a través de un dictamen de Fiscalía de Estado, el presidente de la Caja de Jubilaciones desoyó la Resolución de la justicia y realizó los descuentos como lo manda la inconstitucional Ley de emergencia”.



“Estamos muy preocupados porque hay resoluciones que superan el límite de lo establecido”, subrayó Muntes, quien argumentó: “Está definido el plan por dónde se va; no por las grandes fortunas o gravar a determinados sectores (que siguen haciendo mucha plata) sino que toman el camino más corto que es por los trabajadores y trabajadoras que seguimos poniendo el cuerpo”.