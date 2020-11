Plus para la AUH: Beneficiará a más de 122.500 chicos en Entre Ríos

La ANSES pagará en diciembre un plus de 22.000 millones de pesos, en concepto del 20 por ciento acumulado de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta medida beneficiará a cerca de 3.300.000 niños, niñas y adolescentes y a 2.300.000 familias. Por lo tanto, un grupo familiar que, en promedio, tiene 1,9 hijos recibirá el mes próximo alrededor de 12.000 pesos.

Respecto al alcance en la región de esta medida, el Jefe Regional Litoral de ANSES, Diego Mansilla informó que "en la provincia de Santa Fe se beneficiarán 297.587 niños, niñas y adolescentes, mientras que en Entre Ríos superará los 122.500".



"Seguimos trabajando para garantizar derechos y para acompañar a los sectores más vulnerables. Asumimos el compromiso de empezar por los últimos para poder llegar a todos, y sin ninguna duda lo estamos cumpliendo", expresó el funcionario. Sobre la Asignación Universal por Hijo La AUH es un derecho que alcanza a chicas y chicos de hasta 18 años de edad, cuya madre o padre son desocupados, trabajadores no registrados, del servicio doméstico o monotributistas sociales.



Frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Presidente Alberto Fernández firmó el decreto 840/2020 que cumple automáticamente los controles sanitarios y escolares para, así, garantizar la permanencia en la asignación.



Asimismo, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, entre otras medidas, dispuso en articulación con los ministerios de Salud y Educación, el cruce de información para generar un sistema inteligente que permita hacer simple la acreditación de las prestaciones.



El 29 de octubre, día del anuncio de la ampliación de la AUH, el jefe de Estado sostuvo: "Nuestra preocupación es entender la situación de esas familias, de esos nenes y nenas, y ver de qué modo podemos seguir extendiéndoles la mano que el Estado debe tenderles".



En tanto, Raverta afirmó que "desde el Gobierno creemos que el Estado debe garantizar los derechos, no esperar que los ciudadanos y ciudadanas vengan a buscarlos, sino el Estado ir, resolver y garantizar esos derechos".





