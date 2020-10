Cronograma de Anses para noviembre: Cuándo cobrarán jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) adelantó cuándo comenzará el pago de beneficios durante el mes de noviembre. El calendario iniciará la semana venidera con pensiones no contributivas y continuará la siguiente con jubilados que no perciben más de $20.374 Pensiones no contributivas DNI terminados en 0 y 1: 2 de noviembre

DNI 2 y 3: 3 de noviembre de 2020.

DNI 4 y 5: 4 de noviembre de 2020.

DNI 6 y 7: 5 de noviembre de 2020.

DNI 8 y 9: 9 de noviembre de 2020. Jubilados con haberes que no superen la suma de $ 20.374 DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre Jubilados cuyos haberes mensuales superen la suma $ 20.374 DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre





