Daniel Elías replicó la información publicada este jueves en la revista ANÁLISIS

La noticia sobre el lote de personas muertas que en los últimos 15 años siguieron cobrando jubilaciones, en algunos casos de montos significativos, generó un enojo importante en el ex funcionario con un alto perfil mediático. “En principio se encontró un grupo de 80 jubilados, pero serían muchos más. De esa primera lista, surge que significaban un egreso de 2,5 millones de pesos mensuales a la quebrada Caja de Jubilaciones. La mayoría son de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Se busca determinar si hubo fallas en el sistema o fueron desvíos organizados sistemáticamente, para bolsillos de unos pocos. La situación habría sido clave para el pedido de renuncia a Daniel Elías”, se anunció en el informe periodístico. Ejerciendo su derecho a réplica, Elías dijo analizar detenidamente la nota publicada. Agregó que se siembra “duda” sobre su persona, “sugestivamente y con párrafos de ironía”. En el primer punto remarcó que se afecta su buen nombre y honor, el de su familia y su trayectoria laboral. “He tenido el honor y la satisfacción de conducir un organismo con profesionalismo, preparándome toda mi vida, estudiando, profundizando, comprometiéndome y dirigiendo un equipo de trabajadores brillantes y honestos que no puedo permitir involucrar ni agredir como usted lo intenta en su nota”, escribió. En el segundo punto acusa un relato “impreciso y confuso”. Añadió después que “la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia fue uno de los primeros organismos previsionales en el país, que, bajo mi presidencia, firmó convenio con el SISTEMA NACIONAL TRIBUTARIO y SOCIAL (SINTyS), que es un organismo nacional que genera ‘cruces de bases de datos’ con numerosos organismos del país y permite identificar todos los meses si en la base de datos de beneficiarios algún titular ha fallecido, ya sea en la Provincia como fuera de ella. Este procedimiento resulta técnicamente seguro y menos vulnerable que los llamados ‘certificados de supervivencia’ que alguna vez se usaron y fueron siempre causales de fisuras o maniobras en distintos organismos. Nuestro organismo desde entonces (más de 15 años) todos los meses cruza su base y logra identificar fallecidos, lo que se suman a aquellos fallecidos en la Provincia que informa el Registro Civil y de la misma manera el Banco agente financiero procesa su información”. “Este mecanismo se considera eficaz ya que en muchos años no se advirtieron errores o situaciones de fallecidos que se les continuara liquidando y no se advirtieron pérdidas por liquidaciones a fallecidos, al menos en volúmenes o casos significativos. Aun así el sistema debe mejorarse, porque la Argentina tiene un problema estructural con la estructura Federal de los Registros civiles que no se comunican tecnológicamente entre ellos, es un problema mayor que supera la competencia Provincial y más aún la de la Caja; el organismo tuvo y tiene el mejor mecanismo de cruce que puede tenerse desde el punto de vista tecnológico, y ello no es implementado por un sistema de computadora o sistema informático comprado a nadie (otro error mal intencionado de su nota), el sistema es un sistema de cruces con el organismo Nacional gratuito sin costo”, subrayó. Lo que no contesta Elías es que hay casos de fallecidos en 2003 y 2004 que siguieron cobrando la jubilación. Dieciséis años habría tardado el sistema en informar efectivamente sobre esos fallecimientos. No refiere al encuentro que tuvo con Gobernación cuando advirtieron la situación a partir de planillas que se observaron en profundidad en el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre ríos (IOSPER). En su réplica Elías se ocupó de remarcar que “en este ejercicio 2020 fue la propia Caja bajo mi Presidencia que identificó una cantidad de fallecidos que aparecieron sorpresivamente en un informe como fallecidos cuando ya tenían fecha de fallecimiento anterior, la verdad debe verificarse por que en los informes anteriores del mismo cruce no aparecían, pero es la información oficial que llegó a la caja y otras entidades. Fue así como bajo mi Presidencia inmediatamente actuamos con las entidades y se logró el recupero de los saldos que estuvieran en las cuentas de quienes ya se había verificado que estaban fallecidos, creo que es la única parte de su nota que brinda un dato exacto; se recuperó una suma cercana a los 28 millones de pesos ($ 28.000.000); inmediatamente ordené comunicar al Tribunal de Cuentas que sin dudas debe intervenir como lo hace siempre, y como tiene plena competencia para hacerlo, personalmente derivé todo los antecedentes; miente en su nota pues nadie me lo pidió, lo hice en ejercicio de mis facultades y por propia decisión porque debe intervenir el Tribunal”. Lo que no contesta el funcionario es que esa presentación en el Tribunal de Cuentas (TdC) fue después del encuentro que tuvo con Gobernación, donde se le advirtió el grosero error y no se le ocultó la indignación, dada la situación acuciante de la Caja de Jubilaciones con un déficit anual de 8000 millones de pesos. Tampoco dice en su réplica el propio organismo de control inició investigaciones en 2011 y 2014 por situaciones similares, que se enviaron oficios a Elías y que nunca los contestó. En 2016 se lo reiteraron y tampoco hubo respuestas.





