Federación de Jubilados “en total desacuerdo” con la reforma propuesta por el gobierno provincial

Autoridades de la FJPPER expresaron su rechazo al proyecto de esta norma que “analiza como altos a los haberes que superan los 70 mil pesos, considerando que muchos de nuestros federados son sostén de hogar, han trabajado toda su vida y sus necesidades no son las de una persona joven en materia de salud, creemos que no lo son en absoluto”.



Pidieron, además, sensatez a los legisladores que deberán tratar la iniciativa “los mismos legisladores cuyos sueldos están años luz de estas cifras, deberían protegernos para que nuestras jubilaciones no sean tocadas, y buscar otra manera de paliar la difícil situación económica que atravesamos. Tenemos que dejar de ser los jubilados la variable de ajuste”.



“Los 36 centros que conforman esta Federación han expresado su total disconformidad con este proyecto de Ley. Por ello, estamos pidiendo que nos manifestemos unidos para parar este proyecto arbitrario, y sobre todo, inconsulto”, señalaron.



“El compromiso público del Gobierno ha sido que los derechos adquiridos no serían tocados, hoy comprobamos que sólo se da en los discursos. Lamentamos que este desafortunado proyecto se presente aprovechando la difícil situación que vivimos. No obstante, creemos que esto no debe silenciarnos en la defensa de nuestros derechos”, sostienen.