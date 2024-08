Sindicatos y movimientos sociales exigieron al Gobierno que “larguen la comida para los comedores” en el día de San Cayetano

Este miércoles por la mañana sindicatos y agrupaciones sociales se movilizaron en conmemoración a San Cayetano. El recorrido fue desde la Plaza 1º de Mayo hasta la Plaza Mansilla. “Pan, paz, tierra, techo y trabajo” fueron las consignas principales además de denunciar públicamente el ajuste del gobierno nacional y provincial.

Entre las agrupaciones presentes de encontraban: Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Seccional Paraná, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Entre Ríos (AGDU), centros de estudiantes y organismos de derechos humanos.

Una vez llegados a la plaza, procedieron a cantar “unidad de los trabajadores y al que no le gusta, ¡se jode! ¡se jode!” mientras sonaban tambores de diversas agrupaciones presentes. Antes de cantar el himno, la referente de la UTEP, Evelina Kloster, pronunció en el micrófono: “No al ajuste de Milei y Frigerio, hambreadores, larguen la comida para nuestros comedores” y fue ovacionada por los presentes.

El documento

Luego de que se entonaran las estrofas del himno nacional, se leyó el siguiente documento, al que esta Agencia accedió:

“Nos encontramos hoy 7 de agosto el día de San Cayetano patrono del Trabajo desde la lucha y la fe, en unidad los movimientos sociales, sindicales, políticos, las expresiones del pueblo en sus múltiples formas para exigir juntas y juntos PAZ, PAN, TIERRA, TECHO Y TRABAJO”.

“Una vez más nos expresamos en la calle para denunciar las desigualdades profundas que estamos viviendo, con un 55%de la población argentina en la pobreza, con niveles de indigencia del 20 % lo que significa que una de cada cinco personas no llega ni al mínimo de los ingresos para poder vivir; que en nuestra patria 7 de cada 10 gurises es pobre ¿cómo no vamos a estar unidos y unidas denunciado la crueldad de las políticas de Milei y de Frigerio que nos hambrean?”.

“El plan de miseria planificada del gobierno de Milei-Villarruel ataca la soberanía de nuestro país, entregando nuestros recursos energéticos, alimentarios, nuestras tierras. Para las y los trabajadores su política es que el costo de vida sea cada vez mayor mientras se congela el salario social a $78.000, se eliminan paritarias y se realizan reformas laborales en retroceso de los derechos conquistados. La quita de subsidios que se expresan en tarifazos, el desmantelamiento de programas sociales, la eliminación de Ministerios es parte del plan de la destrucción del Estado y la precariedad de la vida a la que nos someten todos los días. Mientras nos ajustan somos las organizaciones con las compañeras al frente las que todos los días hacen malabares para que las ollas no estén vacías, y los lazos comunitarios no se destruyan”.

“Pero Milei y Villarruel no solo aplican políticas económicas regresivas, sino que también promueven una ideología que legitima la explotación, la desigualdad y la crueldad, pretendiendo desarmar cualquier forma de resistencia organizada por parte de los y las trabajadoras. Mientras nosotras y nosotros exigimos más y mejor educación con salarios dignos y condiciones para estudiar, el gobierno responde con reformas que desconocen los derechos de las niñeces y adolescencias, liberando el uso de armas, atacando las universidades públicas”.

“Nuestra provincia con Frigerio a la cabeza no se aleja del plan desarrollado por el gobierno nacional, sino que es parte y cómplice. Hace más de tres meses se sancionó la ley de emergencia alimentaria, impulsada por la mesa contra el hambre, pero aún no hemos visto ni un paquete de arroz en nuestros comedores y merenderos. En consonancia con Petovello que tiene los alimentos guardados en un galpón; Veronica Berisso Ministra de desarrollo humano provincial no da respuestas concretas frente al aumento de la demanda alimentaria en las barriadas de nuestra Entre Ríos profunda, el hambre de los gurises no sabe de expedientes y reuniones señora Ministra exigimos una respuesta y políticas alimentarias YA!”.

“Hoy también en la cámara de diputados/as de la provincia se está votando la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversione (RIGI) lo que sabemos es un proyecto que destruirá la industria nacional al reemplazarla por capital extranjero; enterrando a las pymes que son las generadoras de un gran porcentaje del empleo de la Argentina; y que traerá a nuestra provincia mayor concentración de la riqueza, contaminación y saqueo de nuestros recursos”.

“Exigimos al gobernador que no se meta con la caja de jubilación, le decimos no a la reforma previsional. Queremos políticas alimentarias, salarios dignos, no más despidos en nuestra provincia, queremos un Estado para el pueblo no para los intereses de los ricos”.

“No queremos dejar de denunciar en este día de encuentro y lucha, el violento asesinato de la madre del compañero de HIJOS y las amenazas que se dejaron. Hacemos eco de las palabras de los organismos de DDHH exigiendo la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho y la seguridad y protección EFECTIVA YA al compañero Fernando y de toda su familia. Este hecho no es aislado, y por ello denunciamos al diputado nacional por Entre Ríos, Beltrán Benedit, que junto a otros diputados visitaron a genocidas. Ya dijimos NUNCA MÁS, frenemos los discursos de odios y reivindicadores de los tiempos más oscuros de nuestro país”.

Al finalizar el acto, se invitó a los presentes a participar de una olla popular en la Plaza Mansilla, se aplaudió a las trabajadoras de los comedores que se encontraban cocinando y cerraron cantando “unidad de los trabajadores”. (APFDigital)