Ante jóvenes entrerrianos, Bordet y Bahl llamaron a defender la democracia y la educación pública

El encuentro provincial de centros de estudiantes se llevó a cabo este viernes en el anfiteatro "Héctor Santangelo" de Paraná y reunió a más de 700 jóvenes de distintas localidades. Participaron también la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, y la subsecretaria de Juventudes, Brenda Ulman.



En ese marco, el mandatario provincial recibió de manos de las y los jóvenes un proyecto de reforma de la actual Ley de Centro de Estudiantes N° 10.215 que cumple 10 años de vigencia. “Será leído en nuestra Legislatura antes del fin de año para poder garantizar más derechos a nuestros estudiantes”, afirmó.



"Para quienes nos tocó hacer la secundaria en dictadura, cuando quienes habían estado en los centros de estudiantes estaban presos o desaparecidos, y cuando no se podía pensar distinto ni había posibilidad de expresar libremente las ideas, por lo que nos costó tanto conseguir la democracia, es importante sostenerla y defenderla", expresó el mandatario provincial.



En diálogo con los más de 700 jóvenes de toda la provincia, Bordet explicó que "es muy importante defender la educación pública”, y que “es una tarea de todos”. “No es sólo para quienes están, como ustedes, cursando en distintas escuelas de nuestra provincia, sino para quienes van a venir después. La educación pública es la que asegura que gratuitamente los jóvenes puedan ir y desarrollar sus estudios en cualquier lugar de Entre Ríos", remarcó.



El mandatario provincial resaltó que "ahora hay elecciones, a 40 años de democracia es importante ir a votar y utilizar el sufragio”. “Yo no le voy a decir por quién tienen que votar. Pero sí tengo la obligación de poner claros sobre oscuros, porque en 40 años de democracia hay cuestiones que no podemos negociarlos. La gratuidad de la educación pública es innegociable", insistió.



En ese contexto habló de la propuesta de “vouchers” de la que se ha estado hablando e instó a los estudiantes que indaguen los alcances de ese sistema en Chile. "Van a ver la feroz represión que tienen los centros estudiantes secundarios y universitarios cuando reclaman por sus derechos”.



“No quiero que esto pase en mi país, no quiero que mis hijas que estudian en la secundaria y en la facultad sean reprimidas porque piden por sus derechos y sus garantías constitucionales. No quiero que quienes hicieron un brutal ajuste en 2001, recortaron el presupuesto educativo de las universidades y redujeron los sueldos de los maestros y los profesores, vuelvan a ser gobierno", afirmó el mandatario.



Por otra parte, Bordet se refirió a las gestiones de centros de estudiantes para llevar adelante obras públicas en escuelas de sus localidades. Puso como ejemplo las escuelas técnicas de Gualeguaychú y de San Justo, y contó: "fuimos, las vimos, nos comprometimos y hoy en Gualeguaychú la obra está terminada; y en San Justo se está construyendo un edificio nuevo. Esto mérito de ustedes, gurises, que lo impulsaron”.



"No cuento esto para mostrar lo que hacemos en materia de obra pública, sino para resaltar la fuerza que tienen los centros de estudiantes cuando se proponen algo. Por eso es importante que los centros de estudiantes sigan existiendo en Entre Ríos y por eso es importante esta ley que va a garantizar más derechos para todos y para todas", remarcó Bordet en referencia al proyecto de reforma de la Ley 10.215.



Aprovechar las oportunidades



Por su parte, el intendente Paraná, Adán Bahl, destacó que “como dice el gobernador, se propicia aprovechar las oportunidades que el mundo le da a Entre Ríos y una de las oportunidades son las empresas de base tecnológica. Y eso tiene mucho que ver con el impulso hacia los alumnos, el discutir, el impulsarlos también a prepararse y aprovechar estas oportunidades”.



“Los resultados han ido apareciendo. Un claro ejemplo en nuestro Distrito del Conocimiento que tiene sus orígenes de las reuniones con los distintos centros de estudiantes, con las universidades. Hoy vemos de manera tangible que empieza la construcción, un edificio de más de seis mil metros cuadrados”, graficó más adelante.



“Desde el gobierno municipal venimos invirtiendo, el gobernador lo viene haciendo en distintos lugares de la provincia. Este modelo que estamos haciendo en Paraná para el desarrollo de empresas de base tecnológica es lo que vamos a continuar en los próximos cuatro años de Gobierno en cada una de las ciudades de la provincia de Entre Ríos”, detalló el presidente municipal.



Por último, completó: “estas reuniones son un poco charlar al respecto, fundamentalmente una escucha activa que siempre hemos hecho con los centros de estudiantes. Algo que también se hace a través del Concejo Deliberante, a través también del Senado Juvenil. Es escucharlos justamente para tener la visión e ir en ese sentido”.



Jornada especial



Por su parte, la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ulman, expresó: “Este 2023 se cumplieron diez años de la Ley provincial 10.215 de Centros de Estudiantes. En ese marco, estuvimos trabajando en la Cámara de Diputados provincial una modificatoria de la norma y el objetivo hoy fue entregarle al gobernador Gustavo Bordet todo el trabajo que hicimos durante cuatro años”.



Detalló luego que, “en este tiempo, recogimos toda la demanda que tenían las y los estudiantes de que trabajemos temas vinculados con salud mental, participación, votación, democracia y la importancia de la cultura para los jóvenes. Así que esta jornada es muy especial”, concluyó.



El proyecto



El proyecto presentado este viernes por estudiantes secundarios fue discutido, redactado y aprobado por estudiantes de toda la provincia en la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos.



También fueron parte del encuentro las diputadas Carina Ramos y Estefanía Cora; el coordinador de Políticas Territoriales y Comunitarias de la Subsecretaría de la Juventud, Leonel Alem, entre otras autoridades del Consejo General de Educación y de distintos municipios.