Comenzaron las capacitaciones sobre buenas prácticas en causas judiciales con niñas, niños y adolescentes

Se trata del documento consensuado entre el Copnaf, el Poder Judicial y la Defensoría General para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de niñas, niños y adolescentes, y con ello los derechos y garantías convencionales involucrados en el ámbito común de incumbencia.



Este jueves se realizó en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos la Jornada Inaugural del taller de Socialización de las Guías de Buenas Prácticas en procesos de actuación conjunta de órganos judiciales con competencia material en familia, Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y Ministerio Público de la Defensa, en la que participaron integrantes de la magistratura y el funcionariado, miembros de los equipos técnicos interdisciplinarios, personal administrativo del Poder Judicial y profesionales del Copnaf.



En la jornada inaugural de la capacitación, que se desarrollará durante todo el año, en diferentes jurisdicciones de la provincia cada mes, estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Marisa Paira, el presidente de la Sala Segunda en lo Civil y Comercial del STJ, Martín Carbonell, y el vocal Leonardo Portela.



La presidenta del STJ, Susana Medina, que estuvo a cargo de las palabras de bienvenida de esta capacitación dijo que está “convencida que una sociedad que no protege adecuadamente a sus niños, niñas y adolescentes, que desconoce o se desentiende de los problemas que ellas y ellos plantean, hipoteca su futuro. Y desde el Poder Judicial de Entre Ríos no estamos dispuestos a hipotecar el futuro de ninguna niña, niño y adolescente de esta provincia que ha escrito importantes páginas en la historia de toda nuestra patria”.



“Estas guías de buenas prácticas son un trabajo en conjunto de todos los sectores, en las que se ha trabajado de manera interdisciplinaria, se han tendido puentes y se han creado redes de comprensión, para proteger a los niños, niñas y adolescentes”, expresó Medina.



La actividad contó con dos paneles. El primero titulado Hacia el fortalecimiento de las intervenciones interinstitucionales en la provincia de Entre Ríos, donde participaron la vocal de la Sala Civil del STJ, Gisela Schumacher; el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez; y el presidente y la vicepresidenta del Copnaf, Gabriel Leconte y Alejandra Ramírez.



Leconte manifestó que “para la elaboración de esta guía fuimos escuchados en todas y cada una de las alternativas que proponíamos, sobre todo al recoger experiencias de cada una de las coordinaciones y equipos técnicos en cuanto a las situaciones particulares que viven cada niña, niño o adolescente”.



“Para el organismo de protección es un logro histórico, es sentirnos escuchados y acompañados. Esta guía no es una imposición, es una herramienta más que tenemos para resolver casos concretos difíciles, que armamos según las experiencias”, indicó el presidente del Copnaf, quien invitó a seguir trabajando en este guía, “no dejar de participar y continuar perfeccionando este tipo de instrumentos que brinda mejores y más eficaces herramientas para la restitución de los derechos”.



Benítez también destacó la importancia del trabajo en conjunto y dijo que “el sistema de protección integral implica la actuación de varios organismos, en donde todos tenemos que actuar de forma coordinada, porque esa es la esencia del sistema”. Instó a que “cada operador agregue lo que sea necesario, porque esto tiene vida y eso implica cambios. Lo que queremos con esta guía es que se cumplan los objetivos con el cual los legisladores crearon las leyes”.



Al cerrar el primer panel, la vicepresidenta del Copnaf manifestó que “esta guía, construida desde la experiencia que tiene cada uno en el territorio, desde los distintos lugares que ocupamos, desde la pluralidad, desde el consenso, donde está puesta la mirada en la intersectorialidad y la interinstitucionalidad, es una herramienta que es perfectible, pero sobre todo nos obliga a dejar de lado los lugares cómodos y ponernos en un lugar de revisión, de reflexión de las prácticas institucionales y el desafío es ver si la guía se ajusta a las necesidades que cada espacio va necesitando”.



El segundo panel trató sobre la Implementación de la guía en clave territorial y estuvo a cargo a cargo de la Jueza de Familia y Menores de Villaguay, Fátima Anahí Polizzi; la defensora pública multifuero de Villaguay, María Victoria Federik y la coordinadora departamental de Islas del Ibicuy del Copnaf, María Edith Molina.



Por su parte, la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, como invitada especial a esta inauguración, brindó una conferencia sobre Mecanismos institucionales consensuados para la tutela efectiva de derechos, en donde destacó que “no hay otra experiencia similar todavía en el país y vamos a usar esta experiencia para llevarla a otras provincias. No es fácil coordinar tres actores tan potentes como el judicial, el ministerio público y el organismo de protección de derechos, y sentarlos a repensarse en sus propias funciones. Salir de ese espacio de confort”.



Además Graham manifestó que “esta guía rejerarquiza el organismo de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y a los hombres y mujeres que todos los días les ponen el cuerpo en el territorio para garantizar esa protección, colocando en paridad a las distintas partes que intervienen en cada caso”. (Prensa Copnaf)