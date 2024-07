EL PRESIDENTE DE LA F.A.R.E.R.-EL FEDERALENSE NICASIO TITO- RECLAMÓ QUE VIALIDAD PROVINCIAL COMIENCE A DAR RESPUESTA A LOS VECINOS

En una nota concedida al programa En Síntesis de la TV por cable de Federal, el dirigente rural se refirió a la idea gubernamental de crear consorcios rurales, y recordó que la FARER en principio se opuso a ello “porque hemos tenido bastante malas experiencias”, y continuó “en algunos lugares anda muy bien y en otros andan muy mal”.

“Entendemos que el Gobernador ve que la situación de vialidad es caótica, que no hay recursos, que no hay presupuestos, y queremos ver y analizar cuál es la idea”, recordando que en un principio se planteó que los vecinos, las comunas y las juntas de gobierno, encararan el trabajo de conservación conjuntamente con Vialidad, “pero sabemos que vialidad no tiene recursos, ni para el combustible, ni para el ripio, ni para la brosa, ni para las cubiertas, menos para cambiar una moto a una motoniveladora, o sea que estamos en el peor de los situaciones; y entendemos que quizás el gobernador pretende a fin de año tener solucionado este tema, porque no puede soportarse más esta situación”, pero aclaró “el espíritu puede ser querer darle una solución con la creación de consorcios, y no de sacarse el problema de encima”.

Tito manifestó que hay un poco más de movimiento en la repartición vial “pero necesitamos avanzar un poco más, uno necesita empezar a ver resultados”.

Insistió, respecto a la creación de consorcios, “hay que masticarlo trabajarlo y ver si no es como decirle a los vecinos háganse cargo ustedes muchachos, y buenas noches, buen provecho”, y continuó “creemos en la buena intención del gobernador, de querer armar algo conjuntamente con vialidad, y como título parece interesante, pero es un tema que tenemos que trabajarlo”.

En la continuidad de la nota periodística el dirigente rural declaró “estamos a 9 meses que asumió ya este gobierno, necesitamos empezar a tener respuestas, y si no hay recursos ver de dónde se sacan, pero empezar a solucionarlo; donde no hay ripios reponerlo, donde hay broza reponer, donde hay baches repararlos, porque solo con buenas intenciones no se vive, necesitamos sacar la producción “.