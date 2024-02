Pidió por la justicia social y cuestionó al “dios Mercado” El mensaje del Papa, con indirectas para Milei: "No alcanza con la legitimidad de origen, el ejercicio debe también ser legítimo"

El Papa Francisco recordó este miércoles, en contraposición al discurso de libremercado que pregona el presidente Javier Milei, el rol central que tiene Estado para lograr la "redistribución" y "la justicia social" en un mundo donde hay "pocos ricos cada vez más poderosos y millones de pobres negados y descartados". Asimismo, recordó que para ejercer el poder "no alcanza con la legitimidad de origen", sino que "el ejercicio debe ser legítimo".

Fue durante un mensaje que envió a los miembros del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) en el contexto de la inauguración de la nueva sede en Buenos Aires, y de la primera sub sede del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales “Fray Bartolomé de las Casas”.

El Poder Judicial, dijo el pontífice a los miembros de Copaju, "es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social”. Y actualmente, siguió el papa Francisco, a apenas dos semanas de su reunión con Milei en el Vaticano, "vivimos épocas de intensa injusticia: pocos ricos cada vez más poderosos y millones de pobres negados y descartados".

"No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente sólo los desechos de aquellos que sí consumen”, advirtió el pontífice, al recordar que “los derechos sociales no son gratuitos" y que "la riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales y equitativas”.

En ese marco, puso en duda el modelo anti-Estado que defiende Javier Milei, sin nombrarlo. "El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social. Las normas, queridos jueces, ya han sido dictadas. Rigen. El problema, es su vigencia efectiva, su concreción. Y es ahí donde empieza vuestro papel", remarcó.

El "dios Mercado" y "la diosa Ganancia", continuó el pontífice, "son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta". La historia, aseguró, lo ha demostrado en muchas y "muy tristes" oportunidades. "Son Moloch, devorando a las generaciones recién nacidas", ejemplificó.