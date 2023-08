Bordet y la UIER ultiman detalles de la jornada por el Día Nacional de la Industria, en la que participará Massa

Acompañado por el ministro de Economía, Hugo Ballay, Bordet recibió este jueves en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno al presidente de la UIER, Gabriel Bourdin, el secretario, Eduardo Tonutti y la vocal María Eugenia Hillairet.



Por primera vez en la historia, la Unión Industrial Argentina celebrará el Día Nacional de la Industria en Entre Ríos. Será el jueves 31 de agosto y viernes 1° de septiembre, en el Centro de Convenciones de Paraná, y contará con la presencia del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.



Al término del encuentro, Ballay contó que, además, junto las autoridades de la UIER "hicimos un repaso de las distintas acciones que hemos realizado en forma conjunta”, y destacó los avances que “logramos articulando el sector privado y el público”. “Son consensos que sostienen políticas públicas que seguramente quedarán en el tiempo”, subrayó.



El titular de la cartera económica de la provincia confirmó que “el gobernador, junto con el intendente de Paraná, Adán Bahl, y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, participarán de la apertura de las jornadas por el Día Nacional de la Industria, en nuestra capital”. Además, destacó “los distintos disertantes que fueron convocados por la Unión Industrial Argentina y por la Unión Industrial de Entre Ríos”.



Entre las acciones que el gobierno provincial lleva adelante en articulación con la UIER, Ballay resaltó “el fomento del nuevo empleo industrial, por el que desde la provincia otorgamos un subsidio por cada nuevo empleo que se genera en la industria entrerriana”.



“Pero también logramos una nueva Ley de Promoción Industrial que ahora estamos a punto, consensuadamente, de reglamentar. Todos entendíamos que a la legislación anterior le falta una modernización y lo logramos trabajando de manera conjunta”, valoró.



Para finalizar, Ballay puso de relieve que las jornadas permitirán “mostrar no solo palabras, sino con hechos concretos lo que logramos hacer en Entre Ríos para impulsar nuestra industria. Son decisiones políticas que tomó nuestro gobernador, Gustavo Bordet y que contaron con el acompañamiento de la UIER”.



Presencia de referentes económicos nacionales



A tono con el espíritu de la celebración, Bourdín resaltó la presencia de “los referentes nacionales económicos de cada una de las fuerzas políticas” y, por otro lado, la realización de un panel “con el referente económico del oficialismo y también de las fuerzas de la oposición”. “Será muy interesante, pensando lo que vendrá en materia económica y en cuáles son las propuestas que tienen estos candidatos”, comentó.



Además, confirmó que en otro panel intervendrán “los tres candidatos a gobernador de la provincia de Entre Ríos, que van a exponer cuáles van a ser sus acciones si les toca gobernar”. “Ya es un éxito, porque prácticamente no quedan lugares en las 500-600 plazas que vamos a tener”, evaluó.



Al realizar un raconto de la actividad de la UIER, su titular recordó que “venimos trabajando hace mucho tiempo para tener la celebración del Día Nacional de la Industria en Paraná, en Entre Ríos. Para nosotros es muy importante, porque tenemos un grupo de industriales muy grande. Es una institución que, en 20 años ha trabajado en la búsqueda de consensos, de entendimientos, de tender puentes. Siempre hemos estado cerca para conversar los problemas, tratarlos y esto es muy interesante”.



Respecto al objetivo de las actividades previstas, anticipó: “Creemos que la Argentina necesita realmente un plan de estabilización macroeconómica y también social. Como dijo el gobernador en la jornada del año pasado, es muy importante para la Argentina que se dé esta búsqueda de consenso. Sobre todo, cuando pensamos en que el Congreso de la Nación no funcionó como todos esperábamos, porque hay un montón de leyes atrasadas por falta de entendimiento entre todas las fuerzas políticas”.



Por último, Bourdín explicó que desde la UIER se trabaja en “la problemática del empleo”. “La hemos tratado con el gobierno, con el ministro Ballay”, dijo y destacó que en el marco de la Ley de Promoción del Empleo Industrial Entrerriano “ya lleguemos prácticamente a los 33.000 puestos de trabajo”. También reveló que “hay 1900 establecimientos industriales en la provincia, y nosotros queremos que esto todavía siga creciendo, todavía vemos que tenemos oportunidades".



Para finalizar, Bourdin destacó se llevó a cabo "un mapa geográfico de la distribución que iban a tener las industrias en la provincia de Entre Ríos”, que fue la base para trabajar “una ley de distritos industriales que también salió de la misma manera, trabajada en forma conjunta". “Cuando este tipo de leyes salen consensuadas y aprobadas por unanimidad, para nosotros es una gran satisfacción”, concluyó.



La participación de las mujeres en aumento



Expresando el protagonismo femenino en la actividad, la vocal de la UIER, María Eugenia Hillairet sostuvo que “la participación de las mujeres en las industrias va en aumento. Muchas están lideradas por mujeres y nuestra apuesta es al diálogo, al encuentro y a incluir, que estemos todos dentro del barco”.



“La idea es cómo hacemos para seguir adelante a pesar de las coyunturas, para trabajar en nuestras empresas, con nuestros empleados y trabajar entre todos, surfeando las olas que nos toquen. Allí las mujeres tienen tanto lugar como los hombres, pero tal vez poniendo un granito de arena más en esta apuesta al encuentro”, continuó.



Por último, Hillairet reiteró la invitación a "todos los que estamos en el rubro y también este las entidades y demás, que todo el tiempo estamos trabajando en conjunto. Creo que Entre Ríos como siempre tiene un potencial enorme, hay mucha iniciativa privada, hay mucha gente pensando en una provincia que crezca, se siga desarrollándose".