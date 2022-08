Bordet pondrá en marcha un programa para promover nuevos empleos industriales

En mandatario mencionó que dicho programa se está trabajando en conjunto con la Unión Industrial de Entre Ríos “para que pueda incrementarse y sostenerse el aumento del empleo privado en la provincia”.



Bordet participó del foro, denominado Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable, que se realizó este viernes en el Centro Provincial de Convenciones, donde además estuvieron presentes la vicegobernadora Laura Stratta, y el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari,junto al presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), Héctor Fratoni; empresarios y a organizaciones de toda la región. Además participaron el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Macri, legisladores nacionales y provinciales y funcionarios.



Mirada al futuro



En su discurso, el mandatario señaló que las jornadas anuales del Consejo Empresario "son siempre una muy buena oportunidad para poder tener una mirada retrospectiva de lo que ocurrió en el último año, los avances, las dificultades, los desafíos que aún siguen pendientes. Y también, por otro lado, para tener una mirada hacia el futuro que atienda las coyunturas por las que se atraviesan y observar con una visión estratégica cuáles son los ejes, el camino y las políticas públicas para poder alcanzar los objetivos que propendan al desarrollo, al progreso, a la inclusión social, a poder tener una provincia que armónicamente alcance los objetivos de bienestar que son plenamente compartidos por todos".



Reconoció que "no son tiempos sencillos los que nos toca atravesar, aunque no son de los peores, porque hay problemas que están en la agenda cotidiana, pero también hemos asistido en el último año a un crecimiento que se ha dado de manera sostenida en la provincia de Entre Ríos, independientemente de determinadas variables macroeconómicas que puedan tener efectos sobre la vida de todos los vecinos de esta provincia y del país".



En ese sentido, destacó distintas acciones que planteó al comienzo de gestión, referidas a los ejes de crecimiento que tenía que tener la provincia. "La acción de gobierno tiene y debe orientar esas acciones a poder lograr una mayor competitividad, una mayor apoyatura, para poder generar de este modo el desarrollo económico de nuestro sistema productivo y empresario en la provincia de Entre Ríos; y por otro lado generar las condiciones para que el aumento del empleo pueda irse concretando progresiva y paulatinamente", señaló.



Mencionó que el Consejo Empresario "hace poco determinó que el crecimiento en el empleo privado, que es uno de los puntos más importantes para poder avanzar, se había incrementado un 3,1 por ciento”. En ese marco, adelantó que se encuentra trabajando junto a la Unión Industrial de Entre Ríos en el diseño de “un programa para que pueda incrementarse y sostenerse el aumento del empleo privado en la provincia”.



Al respecto, hizo notar que “estos incrementos y esta sostenibilidad no se hace con inercia o con voluntarismo, sino asignando y afectando recursos públicos para que se construyan políticas que propendan a la creación de empleo. Por eso, en las próximas semanas estaremos anunciando un programa para poder promover la generación de nuevos empleos industriales que se produzcan y se generen en la provincia de Entre Ríos, entendiendo que es clave y prioritario apoyar la posibilidad de que el empleo privado crezca”.



Señaló que para ello se utilizarán “recursos que salen y se destinan de las arcas provinciales para poder estimular el empleo, pero también para mejorar la competitividad del sector privado”.



Luego mencionó que, tal como lo comprometió ante el CEER, se eliminó "a partir de este año la Ley 4035 y esto genera una baja de impuesto y una mejora en la competitividad de nuestros empresarios y nuestros productores en cuanto a las nóminas salariales, y que pueda de esta manera estimular el crecimiento del empleo privado".



"También quiero decir que en tiempos de altos niveles inflacionarios, hay impuestos provinciales que se actualizan y que tienen que tener un correlato anual, y me refiero concretamente a los impuestos Inmobiliarios Rurales", dijo y acotó que "sistemáticamente en todos los años el aumento de ese impuesto, que siempre fue consensuado en todos los casos, fue inferior a los índices inflacionarios". Al respecto, agregó que se apunta a "no generar una mayor presión tributaria. Lo hacemos en el convencimiento de que esto genera un círculo virtuoso que en definitiva propende a mayor desarrollo y empleo".



Más adelante, Bordet sostuvo que "tenemos perfectamente claro cuáles son nuestros objetivos, como también que el desarrollo de una provincia no es sólo económico, sino también social y humano” y debe centrarse en las personas. “Nos desarrollamos integralmente y viendo todos los aspectos que son necesarios para alcanzar el bienestar y tener las condiciones en una provincia como la de Entre Ríos que por sus características, su situación demográfica, hace que sea una provincia con múltiples cadenas de valor y economías regionales que atendemos permanentemente”.



“Ponemos el oído y además la voluntad y las soluciones en cada una de las situaciones que se presentan, en cada una de las cadenas productivas que tiene Entre Ríos. Atendemos permanentemente los reclamos”, continuó diciendo el gobernador y agregó que “el diálogo ha sido una constante en nuestras gestiones. Siempre que hay una dificultad, un obstáculo, hemos estado con las reuniones necesarias, con las acciones necesarias, para poder allanarlo y solucionarlo”, Acotó que “a veces hay medidas que exceden al ámbito provincial pero lo que está dentro de nuestras facultades, siempre estamos contestes a poder resolverlo”.



Luego indicó que si bien “tenemos en muchas ocasiones miradas diferentes, las abordamos desde el respeto, fijando con claridad las posiciones, nunca con la agresión, ni tampoco contestando los agravios. Entendemos que el camino tiene que ser la construcción de consensos, el diálogo permanente y esto lo hemos sostenido siempre con este Consejo Empresario. Debo reconocer que he encontrado muchas veces en este diálogo las soluciones propicias y muchas veces en las críticas constructivas la manera de poder corregir y revertir acciones para poder ser mejores porque todos somos falibles cuando tomamos decisiones”.



A continuación manifestó: “También fruto de este diálogo y de este consenso, hemos arribado a muchas acciones que fueron importantes como la construcción de un índice que mida la actividad económica y el empleo en la provincia de Entre Ríos que fue participativo con las universidades a quienes también agradezco permanentemente la colaboración porque cuando hay que realizar investigaciones, desarrollar programas de estudios, siempre han estado desinteresadamente presentes para colaborar”.



En este marco, el gobernador se refirió al impulso que se le está dando a la agencia de exportaciones y comentó: "Estamos avanzando en la creación también de una agencia de exportaciones. La vicegobernadora ha estado reunida en este sentido en Concepción del Uruguay, habrá otras reuniones y el Consejo Federal de Inversiones financió justamente la posibilidad de implementar un agencia que mejore el funcionamiento, sobre todo en materia de oferta exportable, y estaremos en el segundo semestre ultimando todos los detalles para que la agencia pueda funcionar y que pueda existir este ámbito para que nuestra oferta exportable, que llega a más de 60 países, pueda tener el dinamismo que se necesita y que se requiere", dijo Bordet.





Dijo en este sentido que el mundo hoy presenta grandes desafíos y múltiples problemas y genera incertidumbre. Comentó los hechos sucedidos como la pandemia y los conflictos bélicos, y aseguró: "En esa mirada de incertidumbre tengo un optimismo para el futuro. El mundo demandará dos cuestiones que son básicas, los alimentos y la energía. Argentina es un país que produce alimentos y Entre Ríos, con las nueve cadenas de valor más importante, produce e industrializa alimentos, y es una gran oportunidad. También en materia energética. Argentina tiene la energía necesaria potencialmente, no sólo para el autoabastecimiento sino también para la exportación, y en Entre Ríos estamos realizando obras energéticas importantes para tener sustentabilidad en el futuro", dijo el gobernador y detalló que se continúa con el cierre energético entrerriano y que en pocos días se dará inicio a la obra del gasoducto del norte entrerriano, "la obra más importante en gas natural de los últimos 30 años", que conectará Los Conquistadores con Chajarí. "Esto permite que en toda la zona norte de la provincia puedan radicarse industrias y parques industriales que hoy no tienen acceso al gas natural", remarcó.



Indicó que todas esas son acciones en las que se viene trabajando “para tener una visión que no sólo abarque una gestión de gobierno".



Y agregó: “Al momento de asumir mi gestión me decían que era inviable la provincia porque teníamos un déficit estructural. Pero hoy es una provincia que está perfectamente ordenada en sus cuentas públicas, que está al día con todas las obligaciones corrientes y con todos sus proveedores, y que además puede tomar medidas de estímulo al empleo y para acompañar a los sistemas productivos y empresarios fruto de ese ordenamiento, que es la base para que el futuro Entre Ríos pueda tener un desarrollo previsible y armónico que, por muchos años y en sucesivas gestiones de gobierno, podamos imponerlo".



"Esta es claramente una tarea que el Consejo Empresario tiene que llevar concomitantemente adelante para poder tener esta articulación pública y privada que siempre es tan necesaria e importante concretar y sostenerla en el tiempo", aseguró.



El gobernador también agradeció "el apoyo que permanentemente hemos tenido en situaciones difíciles y que hemos encontrado en cada uno de nuestros productores y empresarios para sobrellevar momentos críticos como el que nos tocó atravesar hace poco tiempo con medidas que fueron complejas en el marco de una pandemia. Hoy claramente Entre Ríos tiene un futuro, es una provincia que está potencialmente con todas las características para el desarrollo. Hay que hacerlo desde el conjunto, como lo hemos hecho hasta ahora, dialogando, buscando consensos, encontrando soluciones, afectando recursos a lo que es importante y donde es necesario. En ese camino nos van a encontrar hasta que termine nuestra gestión. Ese el compromiso que renovamos, que acentuamos y de cara a los que nos queda para buscar que nuestra provincia y nuestros habitantes puedan tener todas las condiciones para desarrollarse, para crecer en nuestra provincia para que nuestros chicos no tengan que ir a otras universidades a estudiar y puedan estar acá, desarrollarse y seguir trabajando por el progreso de esta querida provincia de Entre Ríos. Esos son los desafíos y en ese camino nos van a encontrar trabajando", completó Bordet.



Trabajo para el desarrollo



En tanto, al hacer uso de la palabra, Fratoni agradeció la participación en el 15° Foro Anual del CEER, del gobernador Gustavo Bordet, autoridades, legisladores y empresarios, entre otros "interesados por en el desarrollo de la provincia".



"Es un momento para hacer una pausa, para tomar distancia del día a día de nuestros trabajos, de nuestras preocupaciones cotidianas, y pensar en el futuro para reflexionar sobre los desafíos que tenemos en nuestra provincia", afirmó al referirse al encuentro.



Luego hizo referencia a la pandemia y acotó que "es un momento oportuno para valorizar al empresariado. Tuvimos un rol clave en ese contexto. Nos re adaptamos a nuevos entornos y continuamos trabajando en la provisión de productos y servicios aunque lamentablemente no fue igual para todos los sectores. Del mismo modo, junto a otros actores, asumimos el desafío de trabajar en la búsqueda de consensos, propuestas y políticas para impulsar la reactivación económica, las inversiones, la generación de empleo y el bienestar de la sociedad”.

“En tiempos complejos como estos es imperante que todos tengamos un mismo objetivo: que podamos reflexionar pero que también podamos comprometernos y actuar. Dejemos de confrontar. La sociedad nos necesita. Debemos mirar a un modelo de desarrollo que se oriente a una mayor sostenibilidad social, ambiental y productiva. Debemos trabajar en políticas que permitan una mayor integración entre los distintos actores públicos y privados, y que tengan como prioridad mejorar la calidad de vida de todos. Este es un nuevo desafío”, subrayó.



Más adelante, indicó que “muchas veces nos preguntan cuál es el propósito del Consejo Empresario y respondemos que es contribuir al desarrollo de la provincia. El Consejo nació hace más de dos décadas, de la mano de un grupo de empresarios que consideraba que el sector privado debía involucrarse más con la comunidad, y fueron ellos los pioneros en la promoción de la responsabilidad social empresaria en Entre Ríos”. Entre los integrantes de ese grupo, mencionó a quien fuera la primera presidenta de esa entidad, Silvia D'Agostino, que se encontraba participando en la jornada.



Posteriormente, hizo alusión a "la red 127/12, un proyecto de desarrollo territorial enfocado en el norte entrerriano que es la zona más postergada de la provincia" y del cual es parte el CEER, al igual que otras organizaciones privadas y organismos públicos.



Finalmente, el titular del CEER expresó su deseo de que la jornada "sirva para lograr un diálogo sincero y constructivo, para que sepamos que hay muchas cosas para hacer por esta provincia y que somos nosotros lo que tenemos que hacerlo. Y cuando digo nosotros me refiero al conjunto de la comunidad entrerriana porque es así como entendemos al rol de los empresarios, como parte de esta comunidad, con un interés genuino por construir una provincia más próspera. Ojalá podamos darnos la mano y construir la provincia y el país que todos queremos y nos merecemos".



El foro



El evento, que reúne a empresarios y organizaciones de toda la región, es un ámbito que promueve el debate y la reflexión sobre el futuro de la provincia.



Entre los disertantes estarán los economistas Carlos Melconian, Bernardo Kosacoff y Sebastián Campanario; el doctor en psicología Guillermo Macbeth; el CEO del fondo de inversión SF500, Francisco Buchara; la CEO de Oncoliq, Marina Simian; la cofundadora de Mycorrhiza, Julieta Porta; y Valentina Avetta.



Los ejes del Foro de esta edición son las nuevas tendencias del futuro del empleo, la innovación tecnológica y el bienestar personal. El CEER renueva en esta ocasión el compromiso con la sostenibilidad corporativa para seguir trabajando en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.