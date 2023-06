Bordet inauguró el nuevo data center que triplica la capacidad del Estado para los próximos 40 años

"El tener hoy este data center, con tecnología de punta, pone a Entre Ríos en lo más avanzando que hay en el país”, señaló Bordet, y resaltó que la obra inaugurada junto a la vicegobernadora Laura Stratta permite “albergar y resguardar todo el circuito informativo de la provincia”, y que su concreción se produjo “después de 50 años de tener un equipamiento informático que se había ido agregando”.



“Esta iniciativa nos da previsibilidad para el futuro, pone a la provincia de Entre Ríos en lo más avanzado en materia informática para los tiempos que van a venir”, indicó Bordet y adelantó que “dentro de poco se empieza a implementar el expediente electrónico con firma digital; en el área de Salud las recetas médicas que se archivan; y todo esto permite resguardar información”.



En esa línea, explicó que “en los tiempos que vienen, tener tecnología de punta aplicada a los servicios informáticos y preservar todo lo que es la memoria de la provincia es clave y central. Si esto se pierde, el daño que se podía llegar a producir sería irreparable”.



Puso de relieve, además, “contar con este data center y, a la vez, tener un resguardo a través de un data center secundario, que funciona ante cualquier problema que se presente”.



Agregó también que el nuevo centro de datos “permite descomprimir el área que funcionaba dentro de Casa de Gobierno, lo cual era muy necesario porque los trabajadores realizaban sus tareas en malas condiciones. Hoy lo podrán hacer con muy buenos estándares", remarcó.



Destacó entonces que encomendó a la presidenta del Iapser, Mariel Avila, la coordinación de la iniciativa y, a través de “la Secretaría de Modernización, la Dirección de Informática y la Secretaría General de la Provincia, se pudo llevar a buen puerto".



El nuevo centro está ubicado en Av. Ramírez y Enrique Carbó, de Paraná. La obra forma parte de una amplia política de innovación pública del gobierno provincial que apunta a fortalecer la infraestructura tecnológica, mejorar su capacidad para procesar y almacenar información y garantizar la seguridad informática. Además, brindará a la provincia la posibilidad de contar con el triple de capacidad tecnológica, con una potencialidad para los próximos 40 años. Se invirtieron casi 53 millones de pesos y 2,6 millones de dólares.



También estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, y de Economía, Hugo Ballay. También participaron la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, y el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari.



Soberanía tecnológica



A su turno, la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, expresó: "La verdad es que este es un momento histórico para la provincia en materia de infraestructura tecnológica pero también de soberanía tecnológica".



“Como bien decía el gobernador, acá resguardamos la información pública vinculada con registros civiles, hospitales, muchas dependencias de la Administración, pero también es la plataforma para poder seguir creciendo en materia de servicios digitales. Hace poquito salimos con el sistema de expediente electrónico que ya está funcionando. Tenemos previsto un portal de trámites ciudadanos también y un montón de sistema de gestión que lleva adelante la Administración Pública para prestar mejores servicios al ciudadano que necesariamente requerían de una infraestructura que fuera segura y que esté a la altura del siglo XXI”.



El subsecretario de Tecnología para la Gestión y las Comunicaciones de la Secretaría de Modernización, César García, señaló que "tener un data center principal y otro de contingencia nos va a dar respaldo, seguridad y tenemos todo duplicado". Precisó que la inversión fue cercana a "los 600 millones de pesos", al tiempo que indicó que en el lugar trabajarán unas 50 personas.



El centro de datos provincial



Los datos son un recurso estratégico para el desarrollo de cualquier sociedad. En este sentido, los Estados tienen un rol fundamental, ya que manejan información esencial como la del registro civil, la estructura productiva, de salud, seguridad, educación, jubilaciones; información financiera, de la administración central y todo lo que es información pública.



Un centro de datos es un sitio donde se centralizan los servidores, redes de comunicaciones, dispositivos de seguridad y computadoras para el almacenamiento y procesamiento de información. Son salas que requieren medidas estrictas de seguridad y acceso, de prevención y extinción de incendios, y de especiales condiciones de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento de los equipos por los elevados niveles de consumo de energía. No sólo se trata de una inversión en tecnología informática, sino también en acondicionamiento edilicio para cumplir con las normas requeridas.



Hasta el momento, el centro de datos provincial, inaugurado en 1977, se encontraba en Casa de Gobierno, por lo que requería modificaciones estructurales e incorporación de tecnología que no eran posibles debido a las características del edificio, que no permitían la ampliación y que, entre otras cosas, es un patrimonio histórico que debe resguardarse.



El nuevo centro de datos provincial podrá alojar en un espacio seguro y protegido los servidores de contingencia de otros organismos del Estado que no cuentan con el espacio suficiente ni las condiciones específicas para ello. A futuro, solamente será necesario agregar más potencia de cómputo o capacidad de almacenamiento cuando los proyectos así lo requieran, sin tener que ampliar el espacio físico, la refrigeración o el consumo de energía.



Además de la readecuación edilicia, la construcción de un ambiente de máxima seguridad y de las oficinas públicas, la obra incluyó el tendido de fibra óptica para interconectar el centro de datos con el anterior ubicado en Casa de Gobierno y el anillo de red provincial. De esta forma, por primera vez en la historia se cuenta con equipamiento y sitios redundantes para que operen como contingencia uno del otro.



También se hicieron adecuaciones eléctricas de envergadura por parte de la empresa prestataria de electricidad, Enersa, para poder abastecer el consumo requerido, y se adquirió la infraestructura tecnológica necesaria para dar vida al nuevo centro de datos.



Características del centro



El espacio, denominado Sala de Máxima Seguridad, tendrá capacidad suficiente para alojar al menos 30 gabinetes de metal, que aloja el equipamiento tecnológico -denominados racks. Cada uno de ellos podrá albergar más de 20 servidores físicos. Es decir, triplica la capacidad actual de 10 racks con los que cuenta el centro de datos ubicado en Casa de Gobierno.



Esta sala fue diseñada herméticamente sellada, a prueba de agua y con capacidad para soportar fuego desde el exterior, cuenta además con un sofisticado sistema de detección y extinción contra incendios. Garantizará los más altos estándares internacionales –lo que permite que en el futuro pueda realizarse la Certificación Internacional TIER IV que se otorga a los Data Centers Tolerante a Fallos.



El ingreso a la misma será mediante doble acceso biométrico, con registración por sistema de videovigilancia desde el acceso al edificio, hasta las actividades desarrolladas dentro de la Sala de Máxima Seguridad.



A su vez, habrá una sala de control denominada NOC (Network Operation Center) desde la cual se realizará el monitoreo de la seguridad informática de los equipos y se verificará el estado de cada uno de los sistemas y subsistemas provinciales, como por ejemplo la humedad del ambiente, la temperatura, la calidad del aire o el estado de la conectividad, entre otros datos.



Cabe destacar que en el nuevo edificio se alojará también la estructura administrativa de la Subsecretaría de Tecnología para la Gestión y las Comunicaciones, de la cual dependen la Dirección General de Informática, la Dirección de Telecomunicaciones y el Ente de Control y Regulación de las Comunicaciones de la Secretaría de Modernización.



El proyecto y la planificación de la obra estuvieron a cargo de la Secretaría de Modernización a través de la Subsecretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones en conjunto con el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.