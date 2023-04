“Estamos cumpliendo nuestro compromiso con el norte entrerriano”, afirmó Bordet

La obra se suma a las de infraestructura eléctrica y el gasoducto que se están llevando adelante en la región.

“Uno de los objetivos de nuestra gestión de gobierno fue realizar en el "norte entrerriano las obras que necesitaba para mejorar la calidad de vida y las estructuras de costo de nuestros productores, y de este modo tener competitividad en una zona desfavorable por las condiciones geográficas pero con gente que tiene un enorme corazón, un gran empuje y una gran apego por el trabajo, por salir adelante y por superarse todos los días", expresó el mandatario.



“La de las rutas 1 y 2 es una obra trascendental que la habíamos planteado como estratégica. El gobierno nacional nos dio la posibilidad del financiamiento y para que gane ejecutividad la hacemos en cuatro tramos que se licitan en simultáneo. Es una obra que tenía un atraso de muchos años y con la cual queda unido todo el norte entrerriano”, afirmó el gobernador quien, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, el intendente local, Daniel Arévalo, y el gerente ejecutivo de Vialidad Nacional, Federico Stiz, encabezó el acto de apertura de la licitación en el Salón del Bicentenario de Feliciano, donde también entregó aportes.



Apuntó Bordet que la obra en las rutas 1 y 2 tiene el respaldo presupuestario nacional con lo cual está asegurada su ejecución, más allá del cambio de gobierno. “Lo lógico es que cuando cambia un gobierno las obras sigan. Que no pase lo que pasó cuando asumí en 2015 que todos los convenios que había con Vialidad Nacional se paralizaron y se cayeron, ahí tuvimos un atraso de cuatro años en la provincia y tuvimos que hacernos cargo de los convenios nacionales”.



Luego hizo referencia a los tres ejes planteados para el desarrollo del norte provincial y explicó: "Uno es el cierre norte energético entrerriano que une La Paz con Los Conquistadores, Los Conquistadores con Feliciano y con La Paz, la que está prácticamente terminado; otro es repotenciar el gas natural, lo cual permite mayor radicación de industrias, como en el parque industrial de Chajarí, cuya obra se está ejecutando con recursos provinciales y lleva un 50 por ciento de avance; y la otra es la obra de reparación de las rutas 1 y 2 que era muy compleja porque tenía un deterioro muy grande y necesitaba una reestructuración total”, enumeró Bordet.



Destacó la necesidad de reparar estas dos rutas que incluyen también el acceso a San Gustavo. "Es una obra trascendental, pero compleja que abarca una extensión muy grande. Por eso con Vialidad Nacional, para tener mayor ejecutividad, decidimos hacerla en cuatro tramos, de manera simultánea, con cuatro frentes de obra al mismo tiempo. Esto es lo novedoso e importante de esta obra y hoy estamos dando un paso fundamental con la apertura de ofertas, luego vendrá la evaluación y en unos dos o tres meses estaremos iniciando una obra que sin duda va a tener continuidad en la gestión del gobierno que venga porque tiene respaldo presupuestario”, subrayó el mandatario.



Luego remarcó el trabajo coordinado entre Vialidad nacional y provincial y los intendentes, presidentes de comuna y de juntas de gobierno y dijo que sin la insistencia y la tenacidad para gestionar las obras no hubiésemos podido llegar a este cometido".

También agradeció a los vecinos del norte entrerriano "por la paciencia de todos estos años de tener las rutas deteriorada” y a los legisladores por las gestiones que realizan.



Por último, renovó "el compromiso de la gestión de seguir trabajando con todo nuestro equipo de gobierno, con la vicegobernadora, con los ministros y legisladores, sin distinción de banderías políticas, y de ponernos a resolver los problemas que los entrerrianos tienen, de acá hasta que termine nuestra gestión el 10 de diciembre".



Participaron de las actividades; los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard, y de Desarrollo Social, Marisa Paira; la senadora provincial Ester González; los diputados provinciales Sergio Castrillón y Silvia Moreno; la titular de Vialidad provincial Alicia Benítez; y el coordinador de Vialidad Nacional en Entre Ríos, Daniel Koch, entre otras autoridades.



Reparación



El intendente Daniel Arévalo expresó por su parte: "Hoy es un día histórico, de reparación, para festejar. Se trata de un paso más para que nuestras rutas Nº 1 y Nº 2 vuelvan a estar en excelentes condiciones". Y completó: "Nuestro agradecimiento al trabajo, a la firmeza, con la cual nuestro gobernador ha conducido la gestión por mucho tiempo para poder lograr la concreción y el financiamiento de una obra multimillonaria que va a solucionar la comunicación de todo el norte entrerriano, que hace bien a la gente y que nos permite desarrollar nuestra producción, además de viajar seguros".



Por su parte, el gerente general de Vialidad Nacional, Federico Stiz, destacó la importancia de las obras viales y recordó que el 22 de diciembre se suscribieron los convenios que cerraban la asistencia financiera de la Nación “para materializar este compromiso que durante tantos años se gestionó desde la provincia. Es una obra más que se está iniciando en Entre Ríos de las tantas que se están reiniciando luego de estar paralizadas. Es un enorme orgullo y alegría acompañar y materializar este compromiso que generará mayor prosperidad y desarrollo para toda las comunidades".



Por último, detalló que el gobierno nacional destina más de 8.000 millones de pesos a las provincias para desarrollar la red secundaria que se articula la red nacional, destacó "la suerte de los entrerrianos de tener un embajador en el Distrito de Vialidad Nacional (en referencia a Daniel Koch) que logró y cumplió con todos los objetivos trazados”.



Aportes



En el acto, el gobernador también le entregó al municipio de Feliciano un aporte de 49 millones de pesos, y otro al de Chajarí, por 53,8 millones de pesos, ambos para obras de pavimento urbano en esas ciudades mediante el programa 70-30, donde la provincia aporta el ciento por ciento del valor de los materiales y el municipio se hace cargo de la mano de obra. También firmó el convenio para pavimento con presidente comunal para San Víctor, por 38,3 millones de pesos.



Además se entregaron aportes al municipio de Feliciano, destinado a entidades de atención de adultos mayores; y a la comuna de Chañar y la junta de gobierno de Laguna Benítez para la adquisición de herramientas





Detalle de las obras



Los trabajos en las rutas 1 y 2 se concretarán en cuatro tramos simultáneos, con cuatro frentes de obra diferentes, que son los siguientes: La Paz-San Víctor, San Víctor-San José de Feliciano, San José de Feliciano-Ruta 14 y Ruta 14-Santa Ana.



Las obras en la ruta provincial 1 contempla la rehabilitación de 60 kilómetros en el tramo desde la rotonda en la Ruta Nacional 12 (a la altura del acceso a La Paz) y la localidad de San Víctor. Incluye la reconstrucción y repavimentación del acceso a San Gustavo y la reconstrucción de 28 kilómetros entre San Víctor y San José de Feliciano.



En tanto, la ruta provincial 2 contempla la rehabilitación de 5,25 kilómetros correspondientes al desvío del tránsito pesado de la ciudad de Feliciano, incluyendo 300 metros de la ruta 2, desde el fin del tránsito pesado hasta calle Mendoza; la rehabilitación y reconstrucción de la calzada pavimentada de la ruta provincial 2 en una longitud de 35,8 kilómetros, en el tramo comprendido entre la ciudad de San José de Feliciano y la localidad de Los Conquistadores (ruta nacional Nº 127); y la rehabilitación de 48 kilómetros de la ruta 2, entre las Rutas Nacionales 127 y14.



Además, incluye la puesta en servicio de dos sistemas de iluminación. En el acceso a la ciudad de San José de Feliciano, sobre la rotonda intersección de las rutas provinciales 1, 2 y 28; y en Los Conquistadores, por calle Justo José de Urquiza.



A esto se suma la rehabilitación y reconstrucción de la calzada en otros dos subtramos. El primero, contempla la rehabilitación y reconstrucción de la ruta provincial 2, entre las ciudades de Chajarí y Santa Ana, en una longitud de 21 kilómetros, que incluye la construcción de dársenas de hormigón para detención y giro en la intersección de la provincial 2 y calle Nª 5, y una rotonda iluminada en el acceso a Villa del Rosario.



En el segundo sub tramo se contempla la reconstrucción de 6,3 kilómetros correspondientes al desvió de tránsito pesado de la ciudad de Chajarí, denominado Avenida Tres Hermanas, y la construcción de una intersección canalizada en el encuentro de la misma con la ruta provincial 2.