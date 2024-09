Abrieron los sobres de la licitación para reparar la ruta que une Colón y San José

El acto de apertura de ofertas, que contó con tres empresas interesadas en realizar los trabajos, se llevó a cabo en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Colón. El proyecto abarca la intervención de 6.400 m, desde el puente sobre el Arroyo Artalaz hacia el norte, hasta la rotonda del Cristo, y desde dicha rotonda hacia el oeste hasta calle 2 de abril de la ciudad de San José.

Se realizarán trabajos de limpieza y reparación en el sector de las juntas transversales y longitudinales reconstituyendo la capa asfáltica, además del bacheo superficial; con mezcla asfáltica en caliente. En el sector desde el puente del Arroyo Artalaz hasta la rotonda del Cristo, se deberá realizar además el mejoramiento de las banquinas a fin de proporcionar una superficie firme y que permita el escurrimiento adecuado del agua pluvial hacia las cunetas.

El intendente de Colón, José Luis Walser, señaló que el estado actual de ruta la vuelve peligrosa y que "así lo entendió el gobernador y el Directorio de Cafesg, quienes ante esta emergencia, y hasta que se pueda hacer a nueva, pusieron en marcha todos los dispositivos para que esta obra de reparación saliera lo antes posible. Les agradezco mucho todo el esfuerzo y ojalá muy pronto comiencen los trabajos".

Uno de los miembros del Directorio de Cafesg, Carlos Cecco, manifestó que existe voluntad de la nueva gestión para "iniciar y concluir, según el caso, la totalidad de las obras adjudicadas por la gestión 2020 - 2023, cumpliendo con los compromisos asumidos sin generar ningún perjuicio para la provincia y sin litigios con las empresas adjudicatarias". Se invertirán en ese marco un total de 665.994.246 pesos (195.347.834 en certificados de obra y 470.646.412 en certificados redeterminados).

Por su parte, Pablo Canali, ex intendente de San José, ocupando actualmente un cargo en el directorio de Cafesg, expresó que era "un gran honor en lo personal. Estamos licitando la primera obra de nuestra gestión luego de haber ordenado las cuentas. Es nada menos que una obra emblemática, como es la mejora parcial de la ex ruta 26, no solo para quienes la transitamos habitualmente, sino también para brindarle mayor seguridad a quienes nos visiten de cara a una nueva temporada de verano".

El acto contó además con la presencia del delegado de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sebastián Ibarra; el senador por el departamento, Ramiro Favre; y los miembros del Directorio de Cafesg Miguel Piana y Felicitas Rodríguez.