RUTA PROVINCIAL 28: «NUNCA ESTUVO TAN DESTRUIDA Y ABANDONADA COMO LO ESTÁ AHORA». SI NO LA ARREGLAN SE PUDRE TODO, AMENAZARON

Los vecinos están indignados y expresaron su frustración: «Esta ruta está destrozada, destruida». A pesar de que han pasado casi un año desde las primeras quejas, la respuesta de las autoridades sigue siendo insatisfactoria. «No hay presupuesto, no hay partidas» es la excusa habitual, pero para los afectados, esta no es una justificación válida.

Un productor agropecuario reclamó: «Es una vergüenza que la ruta esté en este estado. Nunca estuvo tan destruida y abandonada como lo está ahora. Las lluvias no son una excusa, ya que estas imágenes fueron tomadas la semana pasada, cuando las temperaturas superaban los 30 grados.

La situación es tan crítica que una mujer estuvo varada durante tres horas con su hijo enfermo, hasta que un vecino la auxilió con su tractor. Los vecinos advirtieron que si no se arregla la ruta antes de fin de año, «todo se pudrirá».

En caso de emergencia, las ambulancias, bomberos y policía no podrían llegar sin la ayuda de una unidad doble tracción o tractor. Los vecinos exigen que Vialidad Provincial tome medidas urgentes para solucionar este problema. «No es posible que no tengan elementos ni piedra ni nada. Esto así no va. No es lo que nos dijeron en la campaña, que cumplan con hacer su trabajo porque los impuestos se cobran y nosotros los pagamos». La pregunta es: ¿por qué las autoridades correspondientes no se hacen cargo de este gran problema para la comunidad rural y los vecinos de los cuatro departamentos? Fuente: CadenaEntrerriana