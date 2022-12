Bordet firmó los convenios para reconstruir las rutas 1 y 2 desde La Paz hasta la ruta 14

El mandatario entrerriano, junto al titular de esa repartición nacional, Gustavo Arrieta, y la directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, firmaron dos convenios: uno es para rehabilitación y reconstrucción de la ruta provincial 1, desde la ruta nacional 12 hasta San José de Feliciano, dividida en dos tramos; y otro para hacer lo propio en la ruta provincial 2, desde San José de Feliciano hasta la autovía de la ruta nacional 14, también dividida en dos tramos.



La inversión total es de 7.551.700.946 pesos, que serán financiados por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en tanto que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se hará cargo de la ejecución de las obras.



Acompañaron al gobernador Bordet los intendentes de San José de Feliciano, Damián Arévalo; de San Gustavo, Alejandro Simino; de Los Conquistadores, Adriana Mezatorres, y de Villa del Rosario, Vanina Perini, además del presidente comunal de San Víctor, Diego Ipharraguerre, quienes también firmaron los convenios. Además, estuvieron presentes el jefe del distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, y el intendente de Paraná, Adán Bahl.



Un equipo muy eficiente



Tras la firma de los convenios, Arrieta recordó que cuando se inauguró la ruta 20, hace casi dos años, el gobernador Bordet planteó “la necesidad de poner en la agenda nacional lo que tuviera que ver con el norte de la provincia”.



“En ese marco había una asignatura pendiente, una obra muy postergada que tenía que ver con las rutas provinciales 1 y 2. Sabíamos que era de alto costo, que significaba una inversión importante por parte del Estado y que había algunas cuestiones de proyecto ejecutivo que faltaban saldar”, expresó el titular de la DNV.



“El gobernador y la provincia de Entre Ríos tienen un equipo muy eficiente”, reconoció el funcionario nacional. También se refirió al delegado de la DNV en la provincia, Daniel Koch, a quien caracterizó como “un embajador demandante de la provincia ante Vialidad Nacional”, y valoró que “con Alicia Benítez ya tenemos un grado de confianza, jugamos en el mismo equipo, nos entendemos de memoria”. Por eso “pudimos avanzar rápidamente y hoy estamos firmando la dos rutas, en dos tramos cada una”, subrayó.



Respecto a los plazos del proceso de licitación de las rutas 1 y 2, Arrieta confirmó que “se iniciará durante enero y que estaría finalizado en febrero”, y adelantó que “en el primer cuatrimestre de 2023 estemos dando inicio a esta obra tan deseada en el norte de la provincia”.



Acompañamiento y trabajo conjunto



A su turno, Alicia Benítez resaltó que la firma de los dos convenios significa la rehabilitación y reconstrucción del 10 por ciento de las rutas asfaltadas en Entre Ríos, lo que consideró “muy significativo”.



La funcionaria provincial remarcó que “Entre Ríos tiene 7.000 cursos de agua”, lo que significa que “por cada kilómetro tenemos o una alcantarilla o un puente que construir”. Esto hace que sea “un territorio complejo, pero también fueron complejos los años anteriores donde no recibíamos recursos”, sostuvo en referencia al gobierno nacional anterior.



En esa línea, puso de relieve que “hoy la Nación nos está acompañando no sólo en este convenio que estamos firmando, sino en todas las obras que estamos ejecutando”.



Además adelantó que el año que viene se va a terminar las obras de distintas localidades en las que se trabajó junto al delegado de DNV, Daniel Koch, entre las que mencionó Racedo, Don Cristóbal y la ruta 6 con el acceso a La Paz, entre otras. “Cuando se trabaja en forma conjunta Nación, provincia, municipios y los distritos, las cosas se logran”, apuntó Benítez.



Cumplió con su promesa



Por su parte, Koch sostuvo que la firma de estos dos convenios “tan importantes para el Norte entrerriano”, se logra “por disposición de nuestro administrador Gustavo Arrieta, el trabajo con Alicia (Benítez), y la determinación del gobernador”. Para el funcionario nacional significa “terminar el año de la mejor manera”.



“Me tocó como diputado aprobar el cierre Norte eléctrico y gasífero. Y ahora me toca como jefe del distrito el cierre de la conectividad vial de este norte entrerriano postergado por todas las gestiones y que siempre era el reclamo y la promesa”, continuó Koch. “Acá hay un gobernador que no solamente atendió un reclamo, sino que cumplió una promesa”, subrayó.



Fortalecer la región



Tras el acto, el intendente de Feliciano, Daniel Arévalo, señaló que “es una obra muy importante para nuestra ciudad, ya que tanto la ruta provincial 1 como la 2 son las dos vías principales de comunicación que tenemos para nuestra ciudad, y es una obra muy anhelada para todos los municipios del Norte entrerriano”.



“Estamos muy contentos de la posibilidad el año que viene de estar iniciando esta obra, ya que tiene que ver con un proceso de trabajo en conjunto entre Vialidad nacional, provincial y municipios. Vemos que las políticas públicas del gobierno nacional, el gobierno provincial y el municipal están alineadas y trabajando para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos”, acotó Arévalo.



En tanto, el presidente de la comuna de San Víctor, en el departamento Feliciano, Diego Ipharraguerre, afirmó que esta “es una obra importantísima para nuestro norte entrerriano, es una zona netamente productiva y esto va a fortalecer totalmente la región. Es resultado de gestiones que hace rato se vienen llevando a cabo y por suerte se van concretando”.



Por su parte, el intendente de San Gustavo, Alejandro Simino, dijo estar “muy contento y agradecido por esta obra tan importante para nuestra zona y muy esperada en el norte de Entre Ríos y el departamento La Paz. Agradezco al gobernador Bordet, a Arrieta y al presidente Alberto Fernández por aprobar y empezar a construir esta obra tan esperada por los vecinos de la zona”.



Luego, la intendenta de Villa del Rosario, Vanina Perini, destacó que esta obra “es de gran relevancia, no solamente para nuestro pueblo sino para toda la región. Hace muchos años que estamos aguardando este reacondicionamiento de nuestra ruta 1 y la 2. Va a ser una noticia bien recibida por todos los vecinos y quienes transitamos permanentemente por ese lugar”.



Finalmente, la intendenta de Los Conquistadores, Adriana Mezatorres, subrayó que “estamos más que contentos, porque la firma de este convenio nos va a dar la pavimentación de nuestro acceso, la jerarquización, dársenas e iluminación. Es una obra que estamos esperando desde la fundación de nuestra localidad, así que es una gran noticia para nuestra comunidad”.



Los trabajos en las rutas provinciales 1 y 2



En la ruta provincial 1, en el tramo La Paz-San Víctor-acceso a San Gustavo, se concretará la rehabilitación de la calzada existente. El plazo de ejecución de la obra es de 16 meses y cuenta con un presupuesto oficial a junio de 2022 de 2.368.072.360 pesos.



En tanto, en el tramo San Víctor-San José de Feliciano también se llevará adelante la reconstrucción de la calzada. El plazo de ejecución es de 12 meses y cuenta con un presupuesto oficial a junio de 2022 de 1.752.532.501,09 pesos.



El monto total que demandarán los trabajos en ambos tramos suman 4.120.604.862 pesos, valores referidos al mes de junio de 2022.



En cuanto al convenio correspondiente a la ruta provincial 2, Vialidad Nacional se compromete a financiar la ejecución de las siguientes obras. Rehabilitación y reconstrucción de calzada de la ruta provincial 2, subtramo 1: desvío de tránsito pesado en San José de Feliciano; subtramo 2: San José de Feliciano-ruta nacional 14 - departamentos Feliciano-Federación”, hasta un presupuesto de 2.479.787.292 pesos.



La otra obra es la rehabilitación de calzada existente en ruta provincial 2 - subtramo 1: Chajarí-Santa Ana; subtramo 2: calzada existente-avenida Tres Hermanas - departamento Federación, con un monto de hasta 951.308.792 pesos.



El monto de las obras en la ruta 2 asciende a un total de hasta 3.431.096.084 pesos.



La ejecución de los procesos licitatorios estará a cargo de Vialidad provincial que, además, será responsable del pago y recepción de los trabajos encomendados. También tendrá a su cargo la supervisión de las obras y la correspondiente certificación.