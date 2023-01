Avanzan las gestiones para la incorporación de Entre Ríos a la vía navegable troncal de la hidrovía

Al respecto, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, precisó que “se están realizando por parte de la Administración General de Puertos los estudios batimétricos para incorporar al Paraná Ibicuy- Guazú- Talavera como vía navegable troncal y esto es vital para la logística entrerriana, mesopotámica y de la región en general”.



Según señaló, “el ente se reunió este miércoles para aprobar una serie de actas y está a la espera de un decreto del Presidente de la Nación, que lo faculte a poder contratar con la Administración General de Puertos la convocatoria a la licitación pública para el dragado, mantenimiento y señalización de la vía navegable troncal".



En ese marco, indicó que "lo que nos interesa a nosotros es, por un lado, que el dragado sea profundizado hasta el puerto de Diamante, de manera de colocarlo en condiciones parecidas a los puertos de Rosario; y segundo y principal, que se incorpore a la vía navegable troncal el río Paraná Guazú, Paraná Ibicuy y Talavera".



Explicó que la insistencia del gobierno de Entre Río en este tema tiene que ver con que “allí están alojados los puertos entrerrianos, el Iguazú y el Ibicuy; uno público y el otro privado; hasta allí llega el ferrocarril, la línea Urquiza; y la Administración General de Puertos está haciendo los trabajos en ese sentido".



Precisó que esa vía de navegación fluvial desemboca en el canal Martín García, y recordó que a la altura del río de la Plata hay dos canales, el Emilio Mitre, es un canal artificial del río Paraná de las Palmas; y el canal Martín García, donde desemboca el río Talavera.



Luego destacó que "esta idea de hacer los estudios batimétricos e incorporar a la vía navegable troncal al Ibicuy- Guazú- Talavera y además mejorar, cambiar, la traza de la navegabilidad del canal Martín García es estratégica para los intereses de la provincia de Entre Ríos".



Valoró que "la Administración General de Puertos anunció que está realizando los estudios para hacer estas dos obras, es decir incorporar con dragado y balizamiento el canal Ibicuy- Guazú- Talavera; y la salida por el canal Martín García".



La hidrovía



En ese marco, el fiscal de Estado recordó que hace alrededor de "tres años que estamos detrás de la reconfiguración de la vía navegable troncal de los ríos Paraná, De la Plata y Paraguay, llamada hidrovía”.



Esto porque, “la hidrovía que comenzó en los 90 y el contrato de concesión que terminó en el 2021 favoreció, en líneas generales, a las grandes empresas exportadoras, propietarias de puertos ubicados sobre todo en la zona altura de Rosario en la provincia de Santa Fe”.



"A partir del vencimiento del contrato de concesión estamos atrás de la reconfiguración", dijo, para luego explicar el por qué la hidrovía benefició mucho más a Rosario y Buenos Aires, que a Entre Ríos: "En gran medida porque la vía navegable troncal del bajo Paraná estuvo volcada por el río Paraná de Las Palmas. Es decir, pasa por el río Paraná de Las Palmas, y el río Paraná de Las Palmas pasa por la provincia de Buenos Aires, no por la provincia de Entre Ríos”.



“El río Paraná inferior se bifurca a la altura de Villa Constitución, aproximadamente, toma el Paraná de Las Palmas al sur y los ríos Paraná-Ibicuy, Paraná- Guazú y río Talavera, que son los que limitan a la provincia de Entre Ríos con la de Buenos Aires”, detalló Rodríguez Signes, quien agregó que lo que sucede es "que la vía navegable troncal pasa por el Paraná de las Palmas, no por el Paraná Ibicuy, Paraná Guazú y Talavera que fue utilizada como una vía accesoria, no principal de navegación".



En este sentido, dijo que "uno de los objetivos que tenemos desde la representación entrerriana en la discusión sobre la hidrovía es incorporar al río Ibicuy, al río Paraná Guazú y al río Talavera para poder utilizarlos como vía navegable troncal porque son ríos que están del lado entrerriano y allí están alojadas los puertos de Ibicuy (público) y del Guazú (privado)".