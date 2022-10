Bordet:“El aeropuerto de Concordia será el único para aviones de grandes portes en el corredor del río Uruguay”

El mandatario estuvo este jueves en Concordia , allí desarrolló una intensa jornada de trabajo que incluyó la visita al obrador de la remodelación

del aeropuerto Comodoro Pierrestegui, recorrida por las obras de pavimentación que une los barrios Zorroaquín y Osvaldo Magnasco desde ruta Nº14 y las que se llevan adelante en la ruta Nº4. Luego se trasladó al Centro de Convenciones donde entregó tres ambulancias y aportes. Además, recorrió la obra Paso Nivel Maipú.



En ese marco, Bordet, acompañado por el intendente, Enrique Cresto, puso en valor las obras que se ejecutan en la ciudad, y precisó que estuvo “recorriendo algunas que se están por terminar, otras que están comenzando y otras qué están por comenzar y estamos planificando”.



Allí dio cuenta de su visita al obrador de la remodelación del Aeropuerto Binacional, que “está con un muy buen ritmo de trabajo”, dijo y resaltó que es “una obra que va a transformar en materia de comunicaciones a la ciudad".



"Va a ser el único aeropuerto para aviones de grandes portes en el corredor del río Uruguay, desde Zárate hasta prácticamente Posadas, que no hay un aeropuerto de estas características”, precisó Bordet y acotó: “Esto habla a las claras de un interés que también manifiesta la República del Uruguay.”



Puntualizó, que “por eso, la obra cuando se planteó ante el Banco Interamericano de Desarrollo el financiamiento se hizo con esta característica de que sea Binacional. Por eso, el proyecto también prevé que tengan aportes no reintegrables para productores de los departamentos de la zona de Salto Grande.”



“También, tiene previsto toda una sistematización e informatización en el paso fronterizo para poder llegar al aeropuerto con una fluidez que sea apropiada para ese cometido”, precisó.



Destacó que la obra, "posiciona a la ciudad en materia de turismo". En los grandes conectores turísticos son con aeropuertos en ciudad, pensado para 50 año en adelante sino tiene un aeropuerto de estas características es imposible que pueda desarrollar turismo en segmentos que requieren conectividad”, indicó.



Seguidamente, dio cuenta de su recorrida por las obras que se ejecutan en la ciudad y detalló que estuvo donde está el nuevo acceso, entre Villa Zorraquin y Osvaldo Magnasco con la autovía de la ruta 14. “Verificamos el avance de obras que ya está en un 85 por ciento y que tiene una bicisenda que conecta desde Zorraquin a Magnasco, para que muchos trabajadores puedan ir a cumplir sus funciones en bicicleta o caminando”, indicó Bordet



En ese marco, informó que dialogó con el intendente Enrique Cresto y la directora de Vialidad provincial, para “poder hacer una ampliación de obra para hacer el pavimento en toda la zona circundante a esta obra. Me refiero a Osvaldo Magnasco. Entonces, "serían más cuadras de pavimento de Osvaldo Magnasco, más cuadras en Villa Zorraquin y algunas otras zonas complementarias que se necesiten”, sostuvo.



Además, recorrió la obra de la ruta Nº 4. “Estuvimos viendo cómo viene el avance de obra que también, está un poco más adelantada, casi el 90 por ciento”, precisó y agregó: "Esto es una doble vía que mejora sustancialmente el ingreso con seguridad vial, con transitabilidad en toda la zona de Concordia”.



En ese orden, añadió que fue a ver el Paso Nivel que se acaba de rehabilitar en calle Coldaroli, que va a conectar, -que es un demanda histórica de barrios de la ciudad-, barrios tan tradicionales como el Barrio Lesca y el Barrio Nebel y de ahí la conexión de esa con la costanera Nebel.



Firma de convenio

En otro orden, el mandatario, dio cuenta que firmó un convenio “para equipamiento urbano en la costanera, pero también la provincia va asumir la ampliación de obra de un 40 por ciento, para que la obra llegue hasta Avenida Chabrillón. Entonces queda todo el circuito terminado en la costanera”, precisó.



“Calculamos estar en abril, mayo con la obra terminada hasta calle Chabrillón, inclusive", adelantó.



Entrega de Ambulancias

Seguidamente, tras hacer entrega de tres ambulancias, dio cuenta del trabajo que se viene desarrollando en el sistema de salud, y agregó: “Era necesidad de poder articular en toda la red sanitaria móvil que tenemos con estas tres unidades de traslado y de emergencia”.



Las ambulancias fueron entregadas, al Hospital Las Heras, al Centro de Salud Constitución y al Servicio de Emergencias 107.



En este marco, puntualizó que “esto habla a las claras, porque cuando veníamos veíamos las obras que está haciendo la municipalidad en intervención urbana como la calle Gregoria Pérez, que también cuando era intendente parecía un sueño poder hacerla”. Agregó que “Gregorio Pérez pavimentada hasta Boulevard Yuquerí, desde Concejal Veiga, desde Avenida Tavella, para que sea un ingreso y otro egreso, y después conecte con la doble vía hasta ruta 14. Ver la obra terminada, resulta importante. Del mismo modo calle Próspero Bovino, hasta Salto Uruguay."



Bordet resaltó que “esto está pasando en la ciudad”, y “estamos para firmar otro convenio de pavimento por 75 cuadras más”.



"Esto se puede hacer por dos motivos: el primero porque hay un trabajo, responsable, organizado y articulado entre el gobierno Nacional que ha dispuesto muchos fondos entre organismos de créditos multilaterales en el caso del BID, no solo para la obra del aeroparque sino también para la planta de efluentes que está próximo a dar inicio y que se códice también con una articulación con el gobierno provincial y el gobierno municipal", aseguró el mandatario.



Infraestructura en educación

Al repasar las intervenciones en edificios escolares, el gobernador destacó el trabajo en el Centro de Educación Física (CEF) Nº 4 General San Martín: “Ayer miércoles firmé la adjudicación de la obra y creo que en una semana firmaremos contrato para la última etapa. Es un gimnasio para todo público, pero vinculado a las clases prácticas que dicta el CEF”.



Asimismo, describió más emprendimientos: “Estamos construyendo el gimnasio nuevo para la Escuela de Comercio y ya terminamos, y vamos inaugurar, la Escuela Dos Naciones, mientras estamos listos para licitar en la Escuela Técnica Nº 1 la remodelación del gimnasio. Lo mismo ocurre con distintos establecimientos educativos donde vamos realizando obras de arquitectura”.



En cuanto a las obras de gas, se refirió a la terminación del caño maestro “que va hasta la zona de Las Terras y vamos a licitar toda la parte Sur por Villa Adela”.



Bordet, se refirió al motivo por el que estas obras son posibles y precisó: “Tenemos una provincia y un municipio ordenados, que nos permiten tener previsibilidad financiera. Tenemos la certeza de que cada obra que licitamos tiene el respaldo presupuestario y los recursos suficientes para que se empiece y se termine. De muestra, están estas obras, muchas de ellas ya terminadas”, enfatizó.



El gobernador dejó en claro que las obras enumeradas, “tienen que ver con el futuro de la ciudad, con el planeamiento estratégico y el desarrollo, no son obras pensadas para ganar una elección”. Al respecto, recordó que la ciudad de la que fue intendente tuvo planes y proyectos de desarrollo urbano “desde 1928, con el plan Carrasco”. “Después, se fue actualizando, el último se hizo en 2007”.



Calidad ambiental

Al destacar el rol que tuvo recientemente Enrique Cresto al frente del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), contó: “Ha posibilitado que Concordia tenga una cobertura de prácticamente del ciento por ciento de cloacas cuando se termine la gestión. Y lo más importante: por primera vez va a tener una planta de tratamiento de efluentes para llegar al río Uruguay con niveles de calidad ambiental sustentables”.



Encadenó la temática con la situación de otras ciudades de la banda oriental entrerriana. “También hay que decir que esto se empieza a construir en Concordia, ya se está construyendo en Gualeguaychú, está listo para licitar y comenzar en Concepción del Uruguay, a la vez que se está definiendo el terreno para plantas en Colón y San José. Esto, claramente, mejora las condiciones ambientales”, expresó.



Asimismo, puso de ejemplo al programa Girsu del parque El Abasto, que “se lleva adelante para mejorar el sistema sanitario y que tiene una intervención social muy importante en sus sectores periféricos”.



Trato igualitario

Al recalcar que los proyectos enumerados son posibles “cuando hay orden financiero, trabajo conjunto, decisión, vocación y voluntad política”, resaltó: “esta es la forma de trabajar que tenemos en Concordia y en toda la provincia, con todos los intendentes de todos los partidos políticos”.



“Siempre les damos el mismo tratamiento porque lo que nos importa es poder lograr los objetivos en cada lugar. Los intendentes y los presidentes de comunas y juntas de gobierno quienes definen qué acciones y obras hay que hacer. Nosotros estamos para ejecutarlas con partidas presupuestarias o para conseguir los recursos, sean del gobierno nacional o de organismos multilaterales”, aseguró, al cerrar.



Acompañaron en la oprtunidad, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; la directora de Vialidad Provincial, Alicia Benitez; los legisladores Armando Gay y Néstor Loggio; el viceintendente, Alfredo Francolini; el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, entre otras autoridades.



Gestionar y trabajar

Por su parte el intendente de Concordia, Enrique Cresto, dijo que “Recorrimos obras que se están ejecutando con financiamiento nacional, provincial y municipal. Son parte de un extenso plan que se lleva adelante en nuestra ciudad, con más de 50 obras en ejecución”, remarcó el Intendente Cresto. “Se trata de obras que cambian la dinámica y la fisonomía de la ciudad, pensando en el crecimiento futuro y en las próximas generaciones, mejorando la calidad de vida de vecinos y vecinas y apostando al desarrollo turístico”, agregó.



Luego de agradecer “al gobernador por esta visita a su ciudad” puso énfasis en la importancia del trabajo conjunto entre los distintos poderes y niveles del Estado: “Gestionar y trabajar con Nación abre muchas puertas, pero ese trabajo se fortalece cuando hay una construcción firme de un gobernador que trabaja con los intendentes de todos los partidos políticos. Ahora, de nuevo en esta función, seguiremos trabajando con el Gobernador, los concejales y legisladores en varios proyectos que tenemos en común. Esta es la forma de trabajar de manera articulada, generando consensos para el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad”, sintetizó Cresto.



Convenio

En la oportunidad se rubricó el convenio por el cual el gobierno provincial otorga un aporte de 50 millones de pesos para la adquisición de equipamiento mobiliario urbano para la costanera y playa Nebel.



Las obras recorridas en detalles

La obra Diseño, Construcción y Readecuación del aeropuerto Comodoro Pierrestegui forma parte del Componente 2 del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande que prevé una inversión de 38 millones de dólares. De ese monto, 29.850.000 dólares demanda la obra del aeropuerto. En sí, la obra contempla la readecuación de pista, la modernización de la terminal de pasajeros y construcción de una nueva torre de control.



En tanto, los trabajo en la Costanera Nebel Concordia dando continuidad a las del borde costero de la ciudad de Concordia, con una inversión prevista de casi 690 millones de pesos. Los trabajos consisten en la prolongación de la recuperación de la costanera central entre playa Los Sauces y el balneario viejo de la ciudad.



La obra de pavimentación del acceso a los barrios Osvaldo Magnasco y Villa Zorraquín demanda una inversión de 882.000.000 pesos y el grado de avance alcanza el 80 por ciento.



Las obras del acceso a Concordia que contempla la repavimentación y ensanchamiento de la ruta provincial Nº 4 y la avenida Pte.Illia, tramo autovía 14 Gral. Artigas y Bvard. Yuqueri. Esta obra que tiene un grado de avance del 90 por ciento y la inversión alcanza a los 758.000.000 pesos