“Hay un gran desarrollo de la obra pública en toda la provincia”, aseguró Bordet

"Hay un gran desarrollo de la obra pública en toda la provincia; y en Paraná, con el intendente Bahl, desde antes de asumir su gestión ya veníamos planificando cuáles eran los trabajos estratégicos, con una visión de una ciudad inteligente, que va en crecimiento continuo, y de cómo vincular la trama vial", dijo Bordet durante la recorrida realizada este martes por la obra de ensanche con doble vía de circulación y mejoramiento de avenida Ejército de la capital provincial, la que se ejecuta con fondos nacionales.



El mandatario explicó que se pudo desarrollar durante la gestión anterior con fondos provinciales el acceso sur, que vincula a Paraná con Oro Verde, y apuntó: "Esto claramente no era suficiente, y el intendente me llevó una serie de proyectos que vistos en papel parecían bastante complejos, pero al verlos ahora son trabajos que van transformando la ciudad y vinculan sectores con nuevas avenidas que conectan con otras. Todo esto va generando una ciudad que le facilita y le mejora la vida a los vecinos, con una mejor calidad ambiental, en una ciudad que va en crecimiento".



Tras ello remarcó: "Paraná claramente está teniendo una transformación muy importante en materia vial, pero también en otros sentidos, en los espacios públicos, en plazas y lugares que se han recuperado y que beneficia a los vecinos pero también a quienes vienen de turismo".



En este aspecto, Bordet destacó lo sucedido en materia turística este fin de semana largo y apuntó que la provincia estuvo prácticamente con el ciento por ciento de las camas de hotel ocupadas, como así también en la ciudad de Paraná “donde los turistas pudieron disfrutar de los espacios que se han recuperado”.



"Cuando hay un proceso de esta naturaleza en una ciudad, claramente es necesario generar una acompañamiento desde la parte que nos toca como gobierno de la provincia; y también generando, a través del gobierno nacional, inversiones para poder desarrollar en un conjunto un plan de ciudad estratégico y muy ambicioso para poner a Paraná en un lugar donde siempre debió haber estado", remarcó finalmente Bordet.



DESARROLLO DE LA CIUDAD



Por su parte, el intendente Bahl dijo que “con estas avenidas no sólo estamos conectando y facilitando la vida de las personas, ahorrándoles tiempo, sino que ampliamos las fronteras para el desarrollo de la ciudad”.



Y agregó: “La gente no va a vivir a una zona sin conexión, sin avenidas; los negocios tampoco se instalan ahí, no hay inversión. Es decir, las avenidas de conexión tienen esa función, la de mejorar las perspectivas de la urbanización en zonas antes aisladas, deprimidas o sin servicios. Las avenidas de conexión alientan a la inversión de las familias, el comercio y de las empresas”.



Por otro lado, destacó “la forma en que estamos ejecutando esta obra: a la velocidad prevista y con todas las exigencias de calidad”; al tiempo que adelantó que “avenida Ejército es parte de un plan más amplio para conectar la ciudad. Se suma a la obra de avenida Zanni, Larralde, Espejo, la Circunvalación. Rondeau y Racedo, que ya están terminadas”.



Por último, señaló: “Al terminar nuestro mandato vamos a tener una ciudad con avenidas de conexión que amplían su capacidad de urbanizarse organizadamente. Eso es algo sustancial de cara al futuro, porque Paraná ya está alcanzando localidades vecinas con quienes estamos obligados a tener políticas de urbanización que sean consistentes. Esa es la única manera de tener lo positivo de un conurbano y no lo negativo. Por eso es necesario tener una visión y un proyecto de futuro al respecto”.



DATOS DE LA OBRA



La obra integral es financiada por Vialidad Nacional y tienen un avance de ejecución del 45 por ciento, desarrollándose en la fecha en los plazos previstos.



El proyecto se desarrolla sobre avenida Ejército, desde Galán hasta Sarobe y El Paracao, y la extensión hacia avenida de las Américas, comenzó en diciembre de 2021 y tiene un plazo de ejecución de 18 meses.



Los trabajos consisten en el ensanche de avenida Ejército, que pasará de 8 a 14 metros, con dos vías de ida y dos de regreso, más otra para estacionar ya que es una zona de comercios.



Las tareas incluyen importantes obras hidráulicas y desagües pluviales, veredas, la incorporación de 300 árboles, instalación de nueva iluminación led, además de señalización vial, medidas de seguridad y tendido de servicios.