Bordet presentó el Circuito de Colonias Judías para potenciar el turismo histórico y cultural de Entre Ríos

Las declaraciones fueron formuladas al presentar hoy una propuesta de turismo histórico y cultural que incluyó la optimización de la red vial que une Villaguay, Ingeniero Sajaroff, Villa Domínguez y Villa Clara.



“Esta es la Entre Ríos del futuro, con armonía, paz, progreso y para eso tenemos que trabajar entre todos”, afirmó el gobernador Gustavo Bordet en Villa Domínguez donde presentó el Plan Rincones con Historia, que es un Circuito de Colonias Judías que promueve el gobierno entrerriano, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones; y luego en Ingeniero Sajaroff para inaugurar el acceso pavimentado a esa localidad.



El circuito con más de 20 años de trayectoria, propone a los visitantes conocer y vivenciar el legado cultural, histórico, social y productivo de la colonización judía a través del contacto con los descendientes que habitan en este territorio.



Ofrece la visita a museos, sinagogas, cementerios, bibliotecas, y otros edificios vinculados a la vida social y productiva de los colonos, como el Hotel de los Inmigrantes y los Fondos Comunales; o la búsqueda de referencias históricas y las raíces en el Archivo del Museo Regional de las Colonias Judías.



En ese sentido, Bordet mencionó que “veníamos desarrollando muchas acciones, algunas que tienen que ver con obras de infraestructura, otras rescatando lugares emblemáticos del turismo religioso, pero faltaba tener un plan director, un plan maestro, por eso encargamos al Consejo Federal de Inversiones la confección de un trabajo que hoy culminó y se hizo la entrega”.



"Hoy estamos aquí para esta presentación pero también para generar y gestar un compromiso de trabajo y futuro", remarcó. "Ese es nuestro compromiso, poder trabajar en conjunto para poder reflejar en esta zona de la provincia que no es la tradicional del turismo en Entre Ríos, y generar una oportunidad para todo el centro de la provincia de Entre Ríos", agregó.



Entonces, afirmó que "el turismo también nos va a generar la posibilidad de desarrollo económico en nuestras comunidades, pero también generación de empleo y arraigo como uno de los objetivos más importantes en la gestión, hacer que nuestros jóvenes permanezcan en nuestra provincia".



Agradeció además "a las cuatro comunidades judías que trabajaron activamente en este proyecto", y mencionó que "tiene que ver con el arraigo del turismo” y también destacó que en esta alternativa se ofrece en el circuito atención personalizada, “los descendientes de aquellos gauchos judíos que vinieron hace 130 años en el Vapor Pampa a Villa Domínguez y luego conformaron las distintas colonias judías y nos han dejado un legado cultural, de desarrollo, científico, y artístico”.



De la actividad participaron los ministros de Gobierno, Rosario Romero y de Producción, Juan José Bahillo; la presidenta Fundación Iapser, Mariel Ávila; el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni; los secretarios de Cultura, Francisca D'Agostino y de Turismo, María Laura Saad y el escribano mayor de Gobierno, Alejandro Santana; y la titular de Vialidad provincial, Alicia Benitéz.



También las intendentes de Villaguay, Claudia Monjo y de Villa Clara, Silvina Domé, y el presidente comunal de Ingeniero Sararoff, Jaime Vélez. El senador Adrián Fuertes; el diputado Juan Coso, presidentes municipales y comunales, y presidentes de Asociaciones Judías.



Visita al Museo



Por otra parte, tras la recorrida por el Museo de las Colonias Judías en la localidad, el gobernador resaltó su importancia y destacó que “refleja todo el material que tiene y que tuvo la colonización judía y está bien conservado". Asimismo, dijo que esto se "lo ve si va a Aldea Valle María, en Spatzenkutter , donde uno ve los museos de los inmigrantes de Volga, que también refleja ese material cultural". En ese mismo orden, también, citó al Molino Forclaz, donde se encuentra, "toda la colonización Suizo-Francesa".



Párrafo seguido, recordó la próxima celebración en San José de la “la colonización de aquellos que vinieron de Francia, Suiza del Piamonte”.



"Es muy rica nuestra historia en Entre Ríos y son muchos los museos que demuestran y ponen en superficie todo lo que se ha hecho", valoró y subrayó que "lo trabajamos en conjunto con el Estado provincial, con los municipios y fundamentalmente con las colectividades".



Por último, invitó a "convocarnos entre todos a trabajar para que podamos desarrollar en Entre Ríos que es una tierra de grandes oportunidades, para nuestros abuelos que vinieron a vivir y también para nuestras generaciones futuras que puedan seguir estando en la provincia desarrollarse crecer y vivir en la paz que la caracteriza".



Difundir el turismo de las colonias judías



En tanto que el intendente Juan Romero manifestó que para la localidad "es un orgullo que hoy podamos contar con la presencia de las autoridades políticas más importantes de nuestra provincia", y dijo que "lo hacemos en el marco de la presentación de este trabajo que tiene como objetivo difundir el turismo de las colonias judías, rincones con historias”.



Destacó el que tanto “el gobierno provincial como los distintos actores que han conformado este grupo de trabajo, han puesto en valor el circuito de las colonias judías, en un trabajo que nos va a permitir brindarle a la sociedad un producto turístico de mucha importancia para quienes nos visiten en nuestra localidad o para quienes se quieran ir acercando y difundiendo porque Entre Ríos tiene un valor histórico muy importante en toda la provincia, puntualmente en nuestra mini - región”.





Inauguración del acceso a Ingeniero Sajaroff



Como parte de su visita al departamento Villaguay, Bordet recorrió e inauguró el acceso a Ingeniero Sajaroff, Bordet, y sostuvo que desde la provincia "estamos trabajando mucho, tenemos mucho apoyo del gobierno Nacional, y tenemos fundamentalmente intendentes, presidentes de comunas y de Juntas de gobierno que gestionan mucho", valoró y sostuvo "que uno se entusiasma porque cuando van apareciendo los proyectos, conseguimos los financiamientos, vamos terminando las obras y vamos emprendiendo nuevas acciones".



En ese marco, dijo que "hay mucho más para hacer en Ingeniero Sajaroff. Hoy cumplimos una etapa, pero hay mucho más para trabajar", indicó y sostuvo que "esto es lo cotidiano: Seguir todos los días con nuestro equipo de gestión, con los intendentes, presidentes de comunas y juntas poder seguir articulando un trabajo que en definitiva es en beneficio de nuestra gente", aseguró. "Para eso es la obra, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en todo el territorio de la provincia", subrayó.



La obra de construcción y pavimentación del acceso a Ingeniero Sajaroff, demandó una inversión provincial de más de 94 millones de pesos.



El presidente comunal de Ingeniero Sararoff, Jaime Vélez, dijo que "es un día histórico" y manifestó su alegría por la presencia del gobernador de la provincia: "Estamos muy contentos de recibir a Gustavo Bordet, y de haber podido cumplir este primer paso".



El intendente destacó que "este acceso para nosotros representa muchas cosas; representa que en los días de lluvia podamos entrar y salir libremente, si necesitamos ambulancia para trasladar a los enfermos lo podamos hacer. Significa una presencia mucho mejor de nuestro pueblo para que nuevas inversiones puedan instalarse y generar fuentes de trabajo y así los jóvenes no deban irse porque no tienen donde trabajar para desarrollarse".



Agregó que este acceso "significa que el turismo pueda entrar a nuestro pueblo y conocer nuestra historia, significa un gran desarrollo".