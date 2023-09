Bordet ratificó su apoyo al turismo con eximición de impuestos, promoción y obras públicas

"De nuestra parte hicimos los esfuerzos necesarios para complementar las promociones que se generaban desde el gobierno nacional”, afirmó el mandatario y citó la sanción 11.087 que establece en la eximición el impuesto inmobiliario de hasta un 50 por ciento a la hotelería entrerriana, de acuerdo a la cantidad de empleados que se posean y que permite tener una tasa más baja que la que fija el Consenso Fiscal en materia de Ingreso Brutos.



Asimismo, Bordet mencionó la aplicación de Billetera Entre Ríos, “con promociones turísticas que le dan movilidad al turismo interno en la provincia", y que da la posibilidad “de que el entrerriano de una costa pueda viajar hacia la otra costa”.



También, hizo notar que "desde el sector público hemos acompañado con obras de infraestructuras que mejoran la calidad del turismo. Estamos terminando la construcción del aeropuerto binacional en Concordia, que va a dar la posibilidad de una segunda conexión aérea en la provincia, y esto nos entusiasma mucho. También, en materia vial, distintas obras públicas para poder mejorar y trabajar en materia turística".



"Por eso agradezco a todos y a todas el hecho de estar acá en nuestra provincia y tener este momento para poder avanzar en políticas públicas; y fundamentalmente para plantearnos que hay políticas que tienen que trascender gestiones de gobierno y que tienen que dar un horizonte de previsibilidad para el futuro. Por eso es importante que avancemos con la aplicación de las conclusiones que se den hoy, acá, en este Consejo Federal del Turismo”, afirmó Bordet en diálogo con las autoridades de las 24 jurisdicciones del país.



El mandatario compartió con el ministro de Turismo de la nación, Matías Lammens, y el intendente de Paraná, Adán Bahl, la apertura de la apertura de la 163ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones. Estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta; y la secretaria de Turismo de Entre Ríos, María Laura Saad, entre otras autoridades.



En ese marco, el mandatario provincial agradeció “a Matías Lammens, su equipo, y a todos los ministros y ministras de las distintas provincias por participar de este Consejo Federal de Turismo”, y subrayó "los múltiples programas que ha tenido el gobierno nacional para tener una recuperación rápida del desarrollo turístico en el país”.



Bordet también propuso que “la vinculación con el sector privado es fundamental para llevar adelante las acciones en turismo”. “No se hace con voluntarismo, se hace con consenso, buscando el entendimiento y trabajando mancomunado con las distintas cámaras y asociaciones de cada provincia”, precisó, y agregó: “además de la buena voluntad y las buenas ideas, es necesario disponer de los recursos para que haya un impacto real y efectivo en materia de promoción turística o desarrollo del turismo".



Seguidamente, el mandatario provincial recordó que “en Entre Ríos tenemos media sanción en la Cámara de Diputados de la ley de creación del Ente Mixto de Turismo", y enfatizó en la importancia de “poder lograr medidas en tiempos que son realmente complejos”.



“Hoy, por el trabajo sostenido que hemos desarrollado con el Ministerio de Turismo de Nación, son múltiples los segmentos de la oferta turística que hacen atractiva a la provincia para venir en cualquier época del año y esto es bueno porque le da mayor previsibilidad a las inversiones que se han realizado desde el sector privado", subrayó el mandatario entrerriano.



Una de las turbinas de crecimiento



Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes de la nación, Matías Lammens, valoró el Consejo Federal de Turismo como una herramienta del sector turístico para la toma de decisiones y la construcción de consensos sobre temas vinculados al desarrollo del sector y las políticas públicas que se implementan en ese sentido. “Es una herramienta que estaba vetusta hace unos años y logramos reactivar. Hoy participan 24 ministros y ministras de todas las provincias. Me parece que eso marca cómo ha crecido la actividad en estos años”, afirmó el funcionario.



“El turismo viene siendo una de las actividades que más ha aportado la reactivación, el crecimiento de la economía, hace 18 meses consecutivos que encabeza el ranking de creación de empleo registrado”, subrayó.



“El turismo significa cada vez más una de las turbinas de crecimiento de nuestro país”, destacó Lammens, tras lo cual señaló que es una de las actividades estratégicas junto a la explotación de minerales, la economía del conocimiento y el agro, pero que debe comunicarse mejor su importancia. Informó en ese marco que el sector ha aportado “más de 3.500 millones de dólares en los primeros siete meses del año, en términos de turistas que nos visitan. Argentina, por diferentes circunstancias, tiene hoy condiciones muy favorables para que nos visiten de países limítrofes, pero también de otras partes del mundo”, afirmó.



Describió luego políticas que se están desarrollando desde la cartera que preside con el objetivo de que Argentina sea la capital gastronómica de Sudamérica, el trabajo integral con las provincias para la promoción pero también en la formación de las y los profesionales; y las inversiones en infraestructura turística a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios ofrecidos.



En ese marco, puso en valor los créditos del Banco Nación como una herramienta estratégica para que el sector privado pueda realizar inversiones. Aseguró que los resultados de estas medidas “están a la vista. Venimos de cuatro meses consecutivos de superávit turístico. Esto quiere decir no solamente que nos visitan más turistas de los que se van, sino que además la balanza también en términos de ingresos de dólares es superavitaria, incluso por encima de los valores de la prepandemia”.



"Hay un plan de mediano y largo plazo, que deberían, y deseamos que así sea, superar cualquier gestión. Las políticas públicas, cuando son exitosas, cuando tiene impacto real y un gran nivel de aceptación, no son de ningún gobierno, son de la gente, de Argentina. Y por eso las tenemos que cuidar entre todos y todas. Esa es una de las tareas que se vienen", dijo el ministro.



Destacó luego el acompañamiento del gobierno provincial a cada una de las propuestas que se llevaron adelante desde su cartera y las herramientas propias de Entre Ríos para impulsar la actividad del sector.



Un potencial turístico para seguir desarrollando



Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl señaló que "es un honor que el Consejo Federal de Turismo haya elegido nuestra ciudad para llevar a cabo esta Asamblea Ordinaria"



"Paraná es un destino turístico emergente. Desde el principio, uno de nuestros objetivos fue diversificar el perfil productivo local, y elegimos desarrollar el turismo precisamente por el gran potencial del rubro para dinamizar la economía. Un sector que viene generando muchas oportunidades para nuestros vecinos", sostuvo.



Y agregó finalmente el intendente: "Todo esto es gracias al esfuerzo público privado: lo hicimos en equipo, con mucho esfuerzo, con pandemia de por medio, teniendo como respaldo constante políticas claras tanto de parte del gobierno provincial como nacional. Sin eso, nada de esto hubiera sido posible. Es un modelo que funciona y queremos llevar a toda la provincia. Entre Ríos tiene un potencial turístico enorme que hay que seguir desarrollando".



Participaron también del acto la secretaria de Promoción Turística de Nación, Yanina Martínez; los presidentes de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani; y del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini; la titular de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, y autoridades de Turismo de provincias argentinas, y de cámaras y asociaciones de turismo.



Consejo Federal de Turismo



Es un órgano federal de carácter consultivo integrado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, un representante del organismo oficial de turismo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Su finalidad es hacer de la Argentina el país mejor posicionado de Latinoamérica por la diversidad y calidad de su oferta, basado en desarrollos equilibrados del territorio, respetuosos del ambiente y la identidad de sus habitantes. En ese sentido, se busca entablar acuerdos y definir proyectos interjurisdiccionales, uniendo a las provincias en el diseño y consolidación de las políticas turísticas sustentables con una clara vocación federal.