NANCY MIRANDA PUBLICO EN SUS REDES SOCIALES, UN “AYUDA MEMORIA” ANTE LA INQUIETUD DE LA GENTE

✅Ampliación Escuela Agrotécnica Florecio Molina Campos

✅ 4 Aulas para la Escuela Técnica Caudillos Federales

✅ Nuevo Edificio para El Profesorado Luis Arienti

✅ Nuevo Edificio Escuela 9 Gervasio Artigas

Esto se suma al ✅ NUEVO EDIFICIO para la Escuela 11 Roberto Aizenberg,a comenzar en las próximas semanas

✅ NUEVO EDIFICIO Esc. Integral 13 en ejecución

Y todas las Aulas por la qué ya se firmo en Mayo(foto) y que están prontas a ejecutarse.

Como siempre, dejo explicitado "que como saben no soy de publicar cada reunión, estoy trabajando como siempre para traer la mayor cantidad de soluciones para mi (nuestro) Departamento. Aun falta mucho por hacer, no todo sale en el tiempo que la Comunidad quisiera, pero las respuestas llegan. Reitero, no salgo a cada rato porque creo que es, más importante salir cuando las obras ya comienzan a ejecutarse, para mi ESA es la mejor presentación".

Aprovecho para agradecer a nuestro Ministro Marcelo Richard y equipo, al Zonal de Arquitectura Marcelo Perez y equipo,al Director Dptal Santiago Krenz y lógicamente a nuestro Gobernador Gustavo Bordet parte indispensable para que esto sea una realidad.