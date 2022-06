SESION DEL HCD: CHAPINO Y MIRANDA TOMARON LA DECISIÓN POLÍTICA DE GESTIONAR QUE COLONIA FEDERAL SE CONVIERTA EN COMUNA

En la sesión ordinaria de este miércoles del Concejo Deliberante de Federal, ingresó un Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal Declarando de interés Municipal creación de Comuna en Colonia Federal.

El proyecto hace alusión a un petitorio de vecinos de Colonia Federal, elevado a la Senadora Nancy Miranda, quien lo giro al municipio por tratarse de un territorio integrado como ejido municipal.

La Administración Chapino entiende que los vecinos fundamentan el pedido en la necesidad y el deseo de contar con sus propias instituciones, “y a través de ellas poder obtener los recursos necesarios para el desarrollo político, económico y cultural de su comunidad”.

El DEM consideró como viable la petición efectuada y el deslinde del territorio, “por tanto se eleva al honorable cuerpo a los fines de que se declare la cuestión de interés municipal y se eleve dicha declaración a la legislatura provincial para su tratamiento”.

El tema fue girado al Concejo en Comisión.

OTROS TEMAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL HCD:

A la sesión de este miércoles, presidida por Rubén Wetzel, asistieron 9 de los 11 ediles que integran el cuerpo.

El temario estuvo integrado por un Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal modificando

Art. 2° y 3° de la Ordenanza N° 1135/21 (obra 56 viviendas del programa Emergencia Hidrica); el que fue aprobado sobre tablas y por unanimidad.

Ingresaron notas de la Asociación de Scouts Zona 20 Entre Ríos Este, solicitando Declaración de interés Campamento a desarrollarse en Agosto próximo en el Camping Puesto 4. Otras de la Asociación de Atletismo Federalense informando de Evento; y de la Supervisión de Nivel Inicial de la D.D. de Educación informando sobre capacitación. A propuesta de los concejales las notas no fueron leídas y pasaron directamente para el tratamiento del Concejo reunido en comisión.

Otro de los puntos del Orden del Día fue un Pedido de Informes del Bloque de Concejales Justicialistas referente a la

Terminal de Ómnibus local. Se giró al Departamento Ejecutivo.

Posteriormente los ediles aprobaron por unanimidad los siguientes puntos:

Despacho de la Com. De Obras y Serv. Públicos dictaminando en relación de Resolución Bloque de Concejales Justicialistas referente a Monumento al Bombero Voluntario.

Despacho de la Com. De Obras y Serv. Públicos dictaminando en relación a. Proyecto de Minuta de Comunicación Bloque de Concejales Justicialistas referente a Nomenclatura en Colonia Federal.

Despacho de la Com. De Obras y Serv. Publicos dictaminando en relación a Proyecto de Minuta de Comunicación Bloque de Concejales de Cambiemos Referente a Servicio de Alumbrado Público en Mitre entre 1° de Mayo y A. Flores.

Despacho del Concejo en Comisión dictaminando en relación a Proyecto de Resolución Bloque de Concejales Justicialistas referente a Sindrome de Tourette.

Despacho de la Comisión de Hac. Finanzas y Tierras, dictaminando en relación a Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal efectuando ampliación de partidas Obras de Pavimento Echague-Miitre-Atussi.

Despacho de la Comisión de Asuntos Grales. y Laborales, dictaminando en relación a Expediente 31271 – Recurso de Apelación en Sumario Administrativo a Agente municipal.

La sesión ordinaria concluyó sin más temas. El HCD volverá a sesionar el próximo miércoles 29 de junio. (Federal al Día)