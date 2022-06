Continúan las tareas para la futura pavimentación de la RPN° 20 en el departamento Villaguay

La misma es financiada por la Nación a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y contempla el asfaltado de 27 km entre la ruta nacional 18 y la Escuela N°77 Del Pericón.



Al respecto, la titular de la DPV, destacó: “Es una de las obras más importantes por el potencial productivo que tiene esta zona de la provincia”. A lo que añadió: “Una ruta troncal que comunica los departamentos Villaguay y Federal, y que tiene, a su vez, una destacada utilidad social. Entendemos que los trabajos son largamente esperados por la comunidad rural de la zona”.



Entre las tareas sobre diferentes tramos de la obra, se destaca el movimiento de suelo, sub rasante con cal y colocación de suelo calcáreo. También se realizan tareas de limpieza, base de asiento, entre otras.



En lo que respecta a la parte hidráulica de la obra, un 70% de avances presentan la colocación de alcantarillas transversales. En los próximos días, se estará trabajando en los ensanches de los puentes sobre arroyo Lucas y Los Paraísos.



Detalles de los trabajos



El comienzo del proyecto, coincidente con la progresiva 0,00, y está ubicado a la salida de la rama norte de la rotonda en intersección con la Ruta Nacional Nº18 y prevé una longitud aproximada de 27 km. El fin de proyecto sobrepasa la Escuela Nº77 El Pericón, ubicándose, en la progresiva 26.859,43.



La obra contempla la ejecución de una calzada de pavimento asfáltico, con una carpeta de 7,30 de ancho y de 0,06 m de espesor y una base negra de 0,06 m de espesor, sobre una base de suelo calcáreo y una sub base de idéntico material, en 0,20 m de espesor sobre una sub rasante de suelo común mejorada con cal en 0,20 m de espesor.



El sector de ripio propuesto en el final del tramo, entre progresivas 26.700 y 26.859 es el nexo con la calzada posterior existente y obedece a la idea de una futura intervención para el centrado de la traza en el ancho del camino, igual a como se propuso para el presente proyecto.

De acuerdo al paquete estructural diseñado, se plantea la ejecución de un perfil rural con cunetas, conformadas con soleras en la mayor parte de su longitud, con la construcción de terraplenes que contendrán las capas estructurales planteadas, nuevas alcantarillas, trabajos de limpieza de terreno y cauce, profundización de cunetas, ensanche de dos puentes de 30 m y 120 m sobre el Aº El Paraíso y sobre el Arroyo Lucas, respectivamente.



Al fin de otorgar un plan de mejoramiento de la zona, y garantizando una mejora en la transitabilidad de los vehículos en ambos sentidos de circulación, este proyecto propone la ejecución de una nueva traza, centrándola en el ancho de la zona de camino con un perfil estructural tipo rural. Asimismo se proyecta la ejecución de carriles de aceleración y desaceleración, conjuntamente con una colectora de ripio en la zona de Lucas Sur para una mejor circulación y accesibilidad de los usuarios a los sectores sociales comunes.



Además de todas las tareas concernientes a la obra básica y la calzada de pavimento, se completa con el reemplazo de alcantarillas laterales y transversales, de acuerdo a estudios hídricos e hidráulicos, arribando a conclusiones que se detallan a lo largo del proyecto, según planos y cómputos adjuntos. Nuevas alcantarillas rectas transversales se construyen demoliendo las estructuras actuales, cómo así mismo el ensanche del puente en progresiva 16.402 ubicado sobre el Arroyo el Paraíso y el ensanche del puente en progresiva 5.940 ubicado sobre el Arroyo Lucas.

Se realizaron también los estudios referentes a la seguridad y se prevé, por este motivo, la ejecución de señalamiento horizontal y vertical en todo el tramo con carteles de prevención, prescripción, información y especiales.