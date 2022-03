Galimberti pidió una reunión con Vialidad Nacionalpor el estado de la Autovía 14 y la Ruta Nacional N°127

"El problema en estas rutas es crónico pero muy importante, porque se trata de vías de circulación del Mercosur y de uso intensivo del transporte de cargas que unen, principalmente, Argentina con Brasil", señaló el legislador.



En el caso de la Autovía, según manifestó Galimberti, se trata de una obra que “aún no fue recibida por el Estado Nacional y además presenta un estado de deterioro que, en algunos tramos, demanda la urgente intervención para que se pueda garantizar su mantenimiento”. El Diputado, además, apuntó al tema de la concesión y el cobro y valor de los peajes, actualizados recientemente.



En cuanto a la Ruta N°127, por su parte, se hicieron innumerables reclamos y gestiones y la intención del Diputado es continuarlas. "Lo primero que debemos hacer es poner el tema en agenda, porque si no se visibiliza es como que no existiera, y la verdad es que el estado de la ruta en ese tramo es deplorable e intransitable", señaló.



Galimberti expresó, además, que las Rutas Nacionales N°12 y N°127, junto con la Autovía N°14 son “los tres corredores viales más importantes de la región”. Respecto a la Ruta N°12 manifestó, además, que “se debería ir pensando en la creación de una autovía e ir trabajando en un proyecto con financiamiento para esa obra”.



“Los problemas, no obstante, no sólo están en las Rutas de jurisdicción nacional sino también en las de dependencia provincial donde se padecen los mismos inconvenientes”, apuntó Galimberti, quien recordó que recientemente el futbolista Sergio «Kun» Agüero, en su paso por Entre Ríos, criticó el estado de la Ruta Provincial N°6. (APFDigital)