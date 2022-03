APERTURA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EL MENSAJE DE GERARDO RAMON CHAPINO

A pesar de la difícil situación que se vivió y aún se vive, nuestro municipio pudo no solo hacer frente al pago en tiempo y forma de los haberes de sus trabajadores contemplando los aumentos acordados con los diferentes sindicatos en el desarrollo de las reuniones paritarias, sino que también sostuvo lo establecido en el estatuto del Empleado Municipal entregando la indumentaria de trabajo correspondiente.

En materia recaudatoria, el municipio a través de la Subsecretaria de Rentas Municipal ha ejecutado diferentes acciones tendientes a regularizar la situación de los vecinos frente a la tasa combinada, tasa de higiene, seguridad y profilaxis generando planes de pago, quita de intereses, compensaciones entre otros., acciones todas tendientes a mejorar la recaudación.

Sabemos de la necesidad urgente de modernizar, mejorar y agilizar el funcionamiento del Estado Municipal y los canales de comunicación y tramitación con nuestros vecinos. En este sentido quiero contarles que durante el mes de abril estaremos poniendo en funcionamiento la nueva página web del municipio, página que busca ser interactiva y a través de la cual el vecino podrá acceder a ordenanzas, decretos, licitaciones públicas, ejecuciones presupuestarias, descarga de formularios, guía de trámites y un botón permanente de consultas y/o reclamos. El avance informático demandará además la renovación en los equipos, estadísticas y formas de mejorar la comunicación con los contribuyentes. Se buscará facilitar el pago de las Tasas a través de nuevos canales y plataformas digitales. Durante el mes de abril, los contribuyentes podrán abonar sus tasas desde la plataforma Ecommerce. En el mes de abril también, en una primera instancia de prueba, los empleados podrán acceder a su recibo de sueldos de manera digital desde cualquier dispositivo web, favoreciendo así el proceso de despapelización tan necesario para el cuidado del ambiente.

Allá por 2016 encontré un parque automotor obsoleto y con necesidad de renovación , con mucho esfuerzo, con recursos propios, con gestiones y aportes de los Ministerio del Interior , de Ambiente y Desarrollo Sostenible , de Agricultura y Ganadería de la Nación, del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos hemos logrado revertir esta situación, el municipio local incorporó durante estos seis años: dos camionetas Volkswagen Amarok , un utilitario marca Renault Kangoo, dos motoniveladoras , dos retroexcavadoras, un tractor marca Massey Ferguson , un camión compactador , dos minicargadoras, todos ellos 0KM. También se han incorporado vehículos recuperados de la Lucha contra el Narcotráfico o aquellos que hemos recibido en carácter de Depositario Judicial. En las próximas semanas el municipio de Federal sumará a su maquinaria vial, una retroexcavadora 4x4 marca Case y un camión Volcador marca Iveco que ya fueron licitados y adjudicados.

Al inicio de mi gestión, me comprometí a trabajar y gestionar para que llegaran a Federal aquellas obras largamente postergadas y que sin duda alguna vienen a cambiar la calidad de vida de los federalenses. El apoyo constante y el compromiso del Gobernador Gustavo Bordet con los vecinos de Federal han hecho posible que muchas de ellas sean hoy una realidad: el traslado de las Lagunas Decantadoras y construcción de la primera etapa del colector Sur, obra que ya se encuentra inaugurada y operativa. La sistematización de Cañada “Los Tigres'', recientemente finalizada. La ampliación y mejora del Sistema Cloacal en el Ex Barrio Militar obra pronto a finalizar y que permitirá que más de 150 conexiones dejen de verter de manera directa sus efluentes cloacales al arroyo Federal Grande, lo que sin dudas disminuye la contaminación, saneando el cauce del arroyo que forma parte de nuestro camping municipal.

Las obras de saneamiento como las que venimos concretando en nuestra comunidad, son obras prácticamente invisibles pero fundamentales para miles de hogares federalenses que hoy se encuentran sin el servicio básico de cloaca y que en un futuro inmediato serán beneficiados por las mejoras.

Estamos hablando de mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, de barrios postergados durante años, como El Silbido, Itatí, 25 de Mayo; pero también de sectores de Las Flores, Salto y Defensores del Sur.

Desde que estoy al frente de la gestión no he dejado en ningún momento de gestionar ante los diferentes gobiernos los recursos para concretar esta obra, obra que sin dudas es el eje central de la red de cloaca en nuestra localidad y que hoy gracias a la decisión política de nuestro Gobierno Nacional, a través del ENHOSA y el compromiso asumido por Gustavo

Bordet ante los Federalenses y las incansables gestiones puedo decirles que es una realidad: En el transcurso del mes de marzo, se estará dando inicio a esta obra tan importante y trascendental: Segunda Etapa Colector Sur “Barrios Las Flores, Silbido, Itatí y 25 de Mayo. Obra que permitirá que más de 1700 familias puedan realizar las conexiones intradomiciliarias y que además no solo evitan la contaminación ambiental sino que también mejoran la salubridad e higiene de nuestros ciudadanos.

Esta obra como dije antes es el eje central del sistema cloacal en Federal y permitirá que el 90% de nuestra comunidad pueda conectarse a la red, por lo que he dado instrucciones para que desde las Secretarías de Desarrollo Social y Obras y Servicios Públicos inicien las gestiones para tramitar ante los organismos correspondientes los recursos necesarios que nos permitan subsidiar las conexiones de aquellos vecinos que no cuentan con los recursos para hacerlo, ya que NO EXISTE SANEAMIENTO ALGUNO SIN CONEXIÓN A LA RED.

Durante estos seis años hemos trabajado y concretado distintos convenios que nos permitieron asfaltar y reasfaltar un importante número de calles que componen la traza vial de nuestra ciudad, traza vial que presenta falencias importantes y que si bien durante los años anteriores se han podido realizar más de 50 cuadras de asfalto y reasfaltado es mucho en este aspecto lo que debemos trabajar.

Durante el mes de marzo iniciará la construcción de 5 nuevas cuadras de pavimento urbano: Calle Rivadavia, Güemes, Brown y Eulogio González con una inversión de $37.116.295,77 aportados en su totalidad por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación a través del Plan nacional: Argentina Hace.

Conozco la necesidad de reacondicionar arterias que son neurálgicas para el desarrollo de nuestra ciudad y que hoy se encuentran muy deterioradas. En esta situación se encuentra hoy calle Danovan por lo que quiero anunciarles que hace unos días el Gobierno de la provincia de Entre Ríos ha firmado un convenio con nuestro municipio para que en un esfuerzo conjunto esta arteria sea reconstruida durante el primer semestre del año. Este convenio que prevé un presupuesto oficial de casi cien millones de pesos, establece que el 70% de ese monto lo aporte el Gobierno de la provincia de Entre Ríos y el 30% restante el Municipio local.

En lo que respecta a viviendas: de las 100 viviendas de Emergencia Hídrica, 44 de ellas fueron entregadas a sus beneficiarios y las 56 restantes se encuentran en ejecución, enmarcadas dentro del Programa Nacional

RECONSTRUIR y contemplan una inversión de $ 228.570.955,49 . Se retomó la construcción de 16 viviendas del IAPV correspondientes al Programa Primero Tu Casa cuya finalización está prevista para el mes de abril.

En el marco del Programa Nacional Casa Propia se estipula para que el primer semestre del año se concrete el llamado a licitación para la construcción de 36 nuevas viviendas para nuestra ciudad.

La obra de Ampliación de Red de Gas que contemplaba una extensión de la red de 10.000 metros se encuentra finalizada y los vecinos beneficiarios pueden solicitar la conexión del servicio. Ante la inquietud de distintos vecinos se solicitó la ampliación de dicha obra y en los próximos días se estará dando inicio al tendido de cuatro mil nuevos metros de red de gas. La primera etapa de construcción de Cordón Cuneta y Desagües Pluviales de calle Seghezzo también se encuentra finalizada.

Nuestra ciudad se caracteriza por tener espacios verdes urbanos, de recreación y encuentro a los cuales la gente concurre durante todo el año: como nuestro camping. Entendemos que debemos seguir trabajando sobre la puesta en valor de más espacios de recreación a través de acciones que nos permitan intervenirlos a fin de propiciar el sentido de pertenencia de los vecinos en estos espacios, con el objetivo de además de disfrutarlos también cuidarlos.

Federal lleva 20 años aplicando la separación en origen de los residuos domiciliarios y esto es motivo de orgullo de la comunidad. Sin embargo, a lo largo del tiempo, con el crecimiento poblacional y considerando que, además, se fueron ampliando los sectores de aplicación de la recolección diferenciada, hasta cubrir hoy en día, el 100% de la ciudad, las instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos se ven operando con más del doble de volumen del que es capaz de procesar. Con la finalidad de mejorar la operatividad de la Planta se trabajó en los diferentes sectores anexos a la misma, contando con un sector de disposición transitoria de residuos patológicos, se concretó la puesta en valor del sector de disposición de pilas y el sector de acopio de aceite vegetal donde se terminó el cerramiento completo y finalmente se finalizó y puso en funcionamiento el sector platea , para la disposición transitoria de la Fracción No Recuperable (FNR) con una capacidad de 190m3, permitiendo cerrar el ciclo de gestión integral de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Federal, integrando la misma al Nodo GIRSU Concordia, municipio con el cual se firmó un convenio de cooperación en esta materia, apostando así a una regionalización de la GIRSU, como es requerido por las disposiciones Nacionales. Las mejoras

realizadas en la Planta de Tratamiento demandaron una importante inversión, afrontada con recursos municipales.

La falta de mantenimiento y el costo de sus reparaciones, hicieron que se tomara la decisión de anular las actuales plataformas de compostaje para trasladar la disposición de residuos orgánicos al predio del Ex Basural a cielo abierto, que cuenta con mayor superficie y en el que se puede aprovechar este proceso para recuperar definitivamente este espacio que ha sido impactado negativamente por más de 40 años de disposición y quema de residuos. La recuperación observada en este predio es notable. Se realizaron diferentes tareas tendientes a mejorar el predio del ex basural: alambrado perimetral, repaso de caminos internos, puesta en valor de la casilla de ingreso y construcción de un baño completo para uso del personal que presta servicios en el lugar. Se realiza el mejoramiento en la disposición de residuos orgánicos en diferentes plataformas donde los residuos allí depositados, luego de un tiempo determinado de madurez se utilizan en el mismo predio como remediación natural del suelo. Se prevé además la puesta en marcha de un proceso de reforestación del mismo, combinando el material obtenido del compostaje que se produce en el lugar, con la siembra de especies nativas.

Es por lo antes descrito que consideramos la posibilidad de retomar las visitas guiadas no sólo para mostrar a los Federalenses sino también al visitante, estos logros y los beneficios que traen, en el cuidado del ambiente y en la comunidad. Para ello, se propone diseñar un recorrido ambiental, que incluya visitas a la Planta de Tratamiento de Residuos y al Ex Basural (actual planta de compostaje).

Durante el periodo 2021, a través de la Secretaría de Desarrollo Social se fortalecieron múltiples espacios comunitarios, desde los comedores barriales hasta los establecimientos educativos mediante diferentes programas provinciales, nacionales y municipales. Sin dudas un Programa Destacado fue POTENCIAR TRABAJO, cuyos beneficiarios a través de una contraprestación comunitaria realizaron trabajos de pintura en dependencias municipales y en edificios escolares, mejoramiento de espacios públicos, realizando actividades socio productivas y socio comunitarias. Así también un grupo de beneficiarios culminó con éxito los talleres de oficios como peluquería, albañilería básica, sanitarista, taller de carpintería (propuestas ofrecidas en conjunto con la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte) y otro nutrido grupo continuó con la terminalidad educacional.

Para el año en curso se prevé continuar trabajando de acuerdo a los ejes enviados por nación para seguir garantizando la inclusión en diferentes espacios de formación capacitación e inclusive en la formalidad laboral de quienes se encuentran enmarcados dentro de este programa.

Este programa no solo benefició a 300 federalenses, sino que también vino a inyectar en la economía de nuestra ciudad un importante volumen de dinero que permite que la rueda de la economía doméstica siga girando.

A través del programa de Seguridad Alimentaria se acompañó a quienes por diversas razones debieron ser atendidos en la emergencia y de esta manera garantizarles el acceso a los nutrientes básicos y de calidad. Las positivas gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los aportes que se reciben de programas nacionales nos permitió fortalecer y ampliar el sistema, pudiendo ampliar la cobertura, colaborando con otras instituciones intermedias como Centros Educativos para Adultos, Merenderos, Clubes, Escuelas de Fútbol, fortaleciendo el entramado social que nos permite contener a nuestros vecinos y hacernos presentes donde más nos necesitan.

En materia del mejoramiento de las condiciones habitacionales, se creó el programa municipal “Mejor tu Hogar” para que los vecinos de la localidad que reúnan los requisitos puedan acceder a un subsidio no reintegrable que les permita adquirir materiales de construcción para realizar pequeñas refacciones. De este modo treinta familias resultaron beneficiadas en el año 2021, quienes han cumplimentado en un porcentaje elevado con el requisito de la rendición de dichos fondos, lo que nos permite dar continuidad al programa, ampliando para el presente año a veinte la cantidad de beneficiarios por convocatoria, en tres instancias anuales.

La prevención y promoción de la salud es un eje fundamental de la gestión municipal, fortalecer nuestros Centros de Salud a través de la incorporación de nuevos profesionales y nuevas prestaciones. Nuestros Centros Municipales de Salud cuentan con atención profesional en Pediatría, Clínica, Obstetricia, Odontología y Nutrición. Se continuó y consolidó la realización de distintas postas sanitarias, acortando las distancias a aquellas personas que necesitan acceder al Sistema de Salud.

En este camino pretendemos seguir trabajando para lograr una red de atención que nos permita cuidar a nuestra población

Las áreas de Niñez Adolescencia y Familia, en conjunto con el área de la Mujer realizan un trabajo articulado con diferentes instituciones de la

sociedad civil en pos de proteger los derechos de las mujeres y los niños, en ese marco se llevaron adelante distintas actividades que fueron desde la formación de los agentes públicos en una diplomatura en género hasta talleres de capacitación, principalmente apuntado a jóvenes, estas capacitaciones buscan romper con las estructuras que aumentan la brecha de desigualdad y provocan conductas violentas.

Actualmente desde el área se trabaja en tres ejes:

● la contención de las mujeres víctimas de violencia a través de espacios donde puedan encontrar contención y empoderamiento

● el trabajo articulado con las instituciones intermedias con quienes necesariamente debemos entrelazar acciones destinadas a fomentar buenas prácticas para evitar la violencia por motivos de género.

● Y por último trabajar fuertemente con hombres que ejercen violencia, para que estas conductas aprendidas por décadas puedan desaprenderse a través de diferentes dispositivos que faciliten el trabajo y así favorecer la sensibilización y la reeducación.

Los espacios de primera infancia dependientes de la Municipalidad de Federal como lo son jardín maternal “Casa del Niño” ubicado en barrio Campo de Mayo, CDI “Pequeños Sueños” ubicado en el barrio Salto y el jardín maternal “Las Delicias “son sostenidos con programas municipales, nacionales y provinciales y nos permite contener a una franja poblacional con alta demanda de esta prestación.

En este sentido, con mucha alegría celebramos que en estos días se comienza con la obra del nuevo edificio para el jardín maternal “Las Delicias” que le permitirá a toda esta comunidad rural contar con las instalaciones necesarias, no solo para atender a nuestros gurises, sino que también fortalecer este espacio comunitario de tanta relevancia

Complementando estos espacios educativos, pero ya destinado a la segunda infancia con programas provinciales como el Educando en Movimiento, que se basa en el apoyo escolar, pero también busca generar un espacio de encuentro con pares a través de las estructuras comunitarias (comedores comunitarios, SUM) en los distintos barrios de la ciudad y zona rural. Dicho programa se implementa con estudiantes becados por el INAUBEPRO y que se encuentran cursando los últimos años de los profesorados de la ciudad .

Los adultos mayores continúan siendo nuestra población a proteger y acompañar por lo que en el año transcurrido se propusieron distintos

espacios como los talleres cognitivos, de recreación para que ellos puedan disfrutar de una sana manera de envejecer.

La planificación es continua con respecto a la tercera edad por eso apuntamos a consolidar este espacio a través del programa nacional “Bien activo”

En cuanto a la economía social venimos acompañado a emprendedores a través de distintos programas provinciales como microcréditos, banco de herramientas , Cuidadores de la Casa Común, todos estos programas que desde el principio de la gestión han marcado un modo efectivo de acompañar los procesos productivos de nuestros emprendedores y que luego se ven materializados y cerrando el circuito virtuoso a través de las diferentes propuestas de paseos feriales, ya sea en las exitosas ferias gastronómicas y artesanales como así también aquellas que se organizan para un fin determinado.

El acompañamiento a productores federalenses desde el área de producción municipal continuó durante el año 2021. Se llevaron adelante los proyectos hortícola estival y hortícola invernal.

Se trabajó en forma articulada con INTA, Agricultura Familiar, Red 127 como así también con Juntas de Gobierno vecinas y Escuelas Agrotécnicas de Federal y la zona. En ambos periodos de producción, el municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Social procedió a la adquisición de distintas variedades de semillas de hortalizas, para la entrega a pequeños productores de Colonia Federal y huertas periurbanas locales.

Desde el área de Producción se proyecta para este año la continuidad de los programas y las acciones que se desarrollan en el territorio, acompañando a nuestros pequeños productores.

Como parte fundamental del compromiso con la comunidad y sobre todo con quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad se enviará el Proyecto de Ordenanza para la Creación del Área de Discapacidad, que permitirá que desde este espacio se proyecten y se lleven adelante políticas tendientes a mejorar la calidad de vida y las prestaciones a quienes así lo demandan a diario, entendiendo que el debate y aporte del cuerpo deliberativo, enriquecerá aún más la propuesta.

Desde la participación ciudadana proponemos propiciar espacios con nuestros vecinos a fin de trabajar en vínculos que nos fortalezcan a través

del presupuesto participativo, la conformación de asambleas barriales, el estado en tu barrio como propuesta para acercar las áreas municipales a los diferentes puntos de la ciudad y todos aquellos dispositivos que permitan una comunicación fluida entre los ciudadanos y el estado municipal.

En este aprendizaje continuo por el que nos llevó el proceso de pandemia, durante el 2021 fuimos descubriendo y experimentando diversos canales y plataformas para lograr el desarrollo de acciones que suponíamos importante, de esta manera los sectores de la cultura, el turismo y el deporte muy golpeados durante el 2020, en el año 2021 pudieron empezar a proyectar nuevamente un crecimiento.

En lo que respecta al desarrollo deportivo, hemos iniciado un camino de ampliación, proponiendo y llevando adelante acciones que poco a poco nos orientan a un crecimiento y desarrollo significativo, es por esto que creemos de suma importancia reafirmar el compromiso conjunto con la comunidad y seguir acompañando la gestión de políticas deportivas que hoy son una realidad y que, como dije en el periodo anterior, nos conducen a un crecimiento real, a cambiar la historia del deporte federalense, trabajando con nuestros gurises, con nuestros profes, con el objetivo irrenunciable de alcanzar un horizonte promisorio que nos posicione como una referencia a nivel provincial y regional del deporte.

La capacitación permanente es uno de los ejes fundamentales de trabajo que propone acercar propuestas de formación a los distintos actores de la gestión deportiva, es por eso que hemos recibido la visita formadores y capacitadores de nivel nacional e internacional como lo son Enrique Dacosta Leites(Atletismo), Gustavo Osorio (Entrenador/Medallista Olímpico), Betina Bonnin(Atleta/Mentora Deportiva) Julián Azaad y Leo Aveiro(Selección olímpica de Beach Vóley), Dario Tortoliche y Julio Pintos(Entrenador Olímpico de Natación y Seguridad Acuática). Cada uno de estos profesionales abordando temáticas referidas a sus actividades y recogiendo las inquietudes de los más de 300 deportistas, profesores y entrenadores que asistieron a los encuentros en sus diferentes formatos.

El objetivo que perseguimos para seguir poniendo en valor un espacio muy importante para todos como lo es el Polideportivo Municipal, no es sencillo de alcanzar debido a que poseemos un espacio amplio y que en sus diferentes sectores requiere de mantenimiento e inversiones que de a poco se van realizando, así como en años atrás se procedió a la renovación completa de los cuerpos de sanitarios, hoy se continúa con la puesta en funcionamiento de la Oficina de la Dirección d

e la Oficina de la Dirección de

ento constante del espacio de Beach Vóley, un punto de reunión ineludible para las y los chicos que todos los días se reúnen a practicar el deporte en ese espacio. La proyección de reconstruir el playón deportivo que contempla las canchas de Vóley y Básquet y la instalación de una estación saludable a cielo abierto son acciones que van a revalorizar la infraestructura que poseemos allí, con el fin de generar las condiciones necesarias para la realización de más actividades deportivas y recreativas, ampliando la oferta de estos espacios de contención y perfeccionamiento de nuestros deportistas.

Este proyecto persigue como objetivo y plantea una obra importantísima para la ciudad, para la provincia y la región, que es la futura cobertura y climatización de nuestra pileta olímpica, para esto será necesario afrontar trabajos en diferentes etapas, en principio y durante el primer semestre de este año se prevé la actualización del sistema de filtrado, bombeo y reemplazo de la cañería en general, una inversión en esta primera etapa de más de siete millones de pesos que asegura una piscina olímpica operativa por 35/40 años más. En las siguientes etapas podremos continuar con el objetivo de la instalación de calderas y la construcción de la cobertura de la piscina. Una obra que nos permitirá posicionar a la ciudad como un punto estratégico en lo que respecta al circuito del deporte de la natación, la preparación de los deportistas y la competencia oficial. Asegurando además que en un futuro el natatorio contará con la posibilidad de funcionar durante gran parte del año.

Es necesario reafirmar el compromiso que tenemos con el desarrollo y el crecimiento del deporte en nuestra ciudad y de nuestros deportistas, redoblando el esfuerzo, apostando a la implementación de políticas deportivas que no son más que herramientas que se ponen en funcionamiento para seguir creciendo, para seguir construyendo el futuro, desde las expectativas de nuestros pequeños deportistas en cada uno de los Puntos Deportivos Activos, hasta el trabajo profesional de nuestros atletas de mediano y alto rendimiento, Esteban Ortiz, Joaquín Huizzi Moya, Brandon Lindt, por citar algunos ejemplos. Día a día reafirmamos nuestro compromiso y seguimos trabajando para alcanzar los objetivos planteados convencidos de estar trabajando de cara a ese horizonte promisorio.

Con la convicción de trabajar sobre políticas de desarrollo turístico fuertemente vinculadas al contacto con el entorno natural, al conocimiento, a la concientización, cuidado y conservación de nuestro

ambiente se desarrollaron jornadas de concientización de flora y fauna vinculada a nuestro monte nativo y las especies que allí habitan.

El proyecto Parque Nacional Selva de Montiel, proyecto en el que veníamos trabajando hace bastante tiempo, empezó a ver sus frutos en agosto del 2021, en la ciudad de Buenos Aires, con la firma del acta de intención de Creación del Parque Nacional “Selva de Montiel” de esta firma participaron Municipalidad de Federal, Parques Nacionales, Gobierno de Entre Ríos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y Aves Argentinas. Un proyecto que hace algunos años parecía lejano hoy podemos dar cuenta de que a través de las gestiones integrales vinculando diferentes organismos se materializa y avanza para la concreción del futuro Parque Nacional.

En paralelo al trabajo sobre la Selva de Montiel también avanzamos junto al gobierno provincial y al gobierno nacional en la creación del área protegida Camping Puesto Cuatro, este proyecto se trabajó durante todo el año 2021, con el objetivo de generar un área natural protegida dentro de nuestro Camping Municipal, en donde el público pueda observar y disfrutar de sus aspectos naturales y que el mismo conforme y se integre al circuito de áreas naturales. El proyecto no solo contempla la creación del área natural sino la posibilidad de realizar obras de infraestructura que mejoren la visita a nuestro camping.

Esta administración ha apostado fuertemente al desarrollo de políticas culturales, en todo su universo, con el objetivo claro de favorecer el desarrollo de los actores involucrados en cada uno de los procesos creativos, asignándole un valor social indiscutible al arte, a los artistas y a sus logros, a quienes generan espacios para el arte, la recreación y a quienes propician acciones de superación personal y colectivas. Buscamos generar espacios diversos donde el arte sea transformador, espacios para la formación y la recreación invitando a que la comunidad pueda apropiarse de las propuestas y nutrirlas de la impronta individual que cada federalense tiene.

La re funcionalización y ampliación de las instalaciones del Centro Municipal de Cultura “Roberto Aizenberg” es un hecho, una obra que en diferentes etapas va a permitir ampliar los espacios del “Cultural” para cobijar a la enorme comunidad que todas las semanas concurre a la Escuela Municipal de Arte y Oficios. En una primera etapa se realizó la instalación de la cubierta superior buscando terminar la enorme problemática de las

filtraciones de humedad que estaban deteriorando las losas y proyectar la construcción de nuevas salas de estudios.

Incansablemente he trabajado para que el deseo de esta gestión y de toda la comunidad de poder realizar la puesta en valor del inmueble de la Ex estación del Ferrocarril pueda materializarse: en la primera etapa del año, se dará inicio a los trabajos de reemplazo de la cubierta superior del edificio de la estación y sector del andén y la puesta en valor de la histórica pasarela del ferrocarril.

La Escuela Municipal de Artes y oficios, de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Social ofreció capacitaciones en oficios tales como albañilería, carpintería, peluquería, jardinería, instalación sanitarista, asistente en gestión de servicios turísticos y asistente en gestión jurídica, con la satisfacción de contar con los cupos colmados en cada uno de los espacios de formación laboral , pero también interpelados por la demanda por parte de la comunidad de encontrar espacios de formación gratuitos y de calidad. Espacios pensados exclusivamente para la integración de mujeres, atendiendo a la inserción en el mundo laboral en lugares en los que hoy predominan los hombres. Reafirmamos el compromiso de generar acciones concretas para acercarnos día a día a una verdadera igualdad de oportunidades en materia de políticas de género.

Desde la secretaría de Cultura, Turismo y Deportes se impulsan nuevas herramientas de gestión cultural para los artistas, de esta manera en el mes de abril se realiza la primera convocatoria abierta del Plan de Fomento para la Industria Cultural, una herramienta que beneficiará durante el presente año a más de veinte propuestas artísticas de diferentes formatos y lenguajes.

Durante el año 2021 comenzamos a trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional las gestiones para la instalación de un Punto Digital en Federal. El Programa Punto Digital es una política pública federal impulsada por la Secretaría de Innovación Pública de la Nación. Cada Punto Digital cuenta con un área de Aprendizaje, una de Cine y una de Entretenimiento equipadas para desarrollar diversas actividades para toda la comunidad. El Punto Digital de Federal funcionará en las instalaciones de la Ex Oficina de IOSPER, donde fue necesario realizar obras en la infraestructura del edificio para adaptarlo a los requerimientos de accesibilidad y funcionalidad que requiere el programa.

El Festival Nacional del Chamamé se levanta hoy, pasado casi un mes, de la edición 47, como uno de los Festivales más importantes de la región

litoral, con una imponente y cuidada puesta en escena, afirmando su condición de fenómeno social y cultural culminando, pese a la lluvia en la noche inaugural, con una edición en donde por sobre todas las cosas se celebró el reencuentro. Una edición donde los jóvenes fueron protagonistas: en el público y en el escenario. Una edición en la que por quinto año consecutivo nos pone en la consideración de la TV pública, una edición que nos llena de orgullo porque # NOHAYFEBREROSINCHAMAME es una marca y signo de celebración ,que al igual que nuestro emblema, el Cachencho, nos distingue ante la comunidad chamamecera y se ha transformado en un estandarte para cada uno de los federalenses y visitantes que febrero tras febrero llegan a nuestra ciudad a vivir y disfrutar de todo lo que genera nuestro Festival, una puesta en escena que plantea siempre un concepto artísticamente cuidado, que no puede llevarse adelante sin la intervención de cada una de las áreas y colaboradores que durante nueve días trabajan incansablemente para que miles de almas disfruten de Federal Chamame.

Dijo Chango Spasiuk: Sean Bienvenidos a la Tierra del Chamamé “ un rótulo que Federal se ha ganado a través del cuidado hacia los artistas, hacia el público que masivamente acompaña las nueve noches de fiesta, por el contenido que genera, por cómo elige mostrar y contar nuestro Festival y por cada uno de los miles que elige sentir y vivir la magia del chamame.

Durante estos seis años he trabajado y gestionado sobre el eje fundamental de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. He propiciado el dialogo y los acuerdos. He buscado ampliar derechos, abrir horizontes, para transformar las injusticias y las desigualdades.

“El Futuro después del Covid 19” plantea que Son los colectivos humanos, las sociedades y sus instituciones los que hacen la historia. Mucho se ha hecho, mucho queda por hacer, los invito a sumarse a sumar, los invito a hacer Historia.