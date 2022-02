Bordet: “El censo es una herramienta importante para poder decidir sobre políticas públicas

Junto con el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Marco Lavagna, Bordet sostuvo que el censo “es una herramienta importante para poder decidir sobre políticas públicas".



Participaron también de la reunión la vicegobernadora Laura Stratta; el intendente de Paraná, Adán Bahl; y los ministros de Economía, Hugo Ballay; de Desarrollo Social, Marisa Paira; de Gobierno, Rosario Romero, y de Producción, Juan José Bahillo. Intendentes de toda la provincia participaron por videoconferencia.



Al hacer uso de la palabra, el gobernador destacó la presencia del titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, en el Centro Provincial de Convenciones y explicó que el censo es “quizás la herramienta más importante con que se cuenta para decidir sobre las políticas públicas". “No se trata sólo de contar cuántos habitantes somos, sino que también permite tener un conocimiento cabal del territorio, de las condiciones en que la población vive y de las necesidades básicas que todavía están insatisfechas", valoró.



En ese marco, Bordet recordó la complejidad que el operativo censal tendrá en Entre Ríos “porque hay 85 municipios, 53 comunas y juntas de gobierno en todo el territorio”. “Somos una provincia que mantiene una población rural importante y que queremos seguir sosteniéndola. Para eso, contar con esta información es vital”, explicó.



Además, adelantó que “vamos a trabajar con todo nuestro equipo de gobierno, los intendentes, las fuerzas políticas y la sociedad civil, para lograr la mayor precisión e información posible porque esto es lo que nos permitirá mejorar la toma de decisiones de gobierno que impacten de manera positiva en la vida de las y los entrerrianos”.



Información relevante



Por su parte, Lavagna, contó que “estamos trabajando en colaboración con el gobierno provincial, en especial con el Consejo General de Educación y otros organismos nacionales. Es un trabajo de coordinación muy grande que va desde lo nacional, provincial y municipal y con entidades civiles”.



Precisó además que “incorpora temáticas nuevas como identidad de género y pueblos originarios que son demandas nuevas de la sociedad”.



El funcionario destacó que los censos son "una herramienta que nos atraviesan a todos y nos permiten volver a conocernos, a reconocernos y a encontrarnos en nuestras diversidades y diferencias; y a tener una idea clara de cómo estamos parados y cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. Eso termina siendo una información central para lo que es la toma de decisiones, tanto en el ámbito de las políticas públicas nacional, provincial y municipales; como también en la vida cotidiana del sector privado".



Asimismo, señaló que los resultados del censo también tienen impacto en la coparticipación de los municipios, "por eso todos los esquemas que hemos puesto a disposición para que la población pueda ejercer su derecho a ser reconocido, a ser contados, ver dónde viven, ver cómo viven, para que en definitiva esto termine repercutiendo en una mejor calidad de vida".



Autocenso digital



Hizo notar que "este censo va a tener una particularidad muy grande, que "es la posibilidad de hacer el autocenso o el censo digital”.



“El censo que todos conocemos, que es el censista pasando por la puerta de todas las casas, va a ser el día miércoles 18 de mayo, feriado nacional, donde no va a haber actividad comercial, ni otras”, remarcó, y en cuanto al censo digital, indicó que se va a poner a disposición una página web, www.censo.gob.ar, que “va a ser el único canal por el cual se va a poder ingresar a completar el censo, la cual se podrá completar por la totalidad de las personas que habitan el hogar entre el 16 de marzo y el 18 de mayo".



Agregó que cuando pase el censita, el 18 de mayo, "va a haber gente que ya habrá completado el censo digital y lo único que tendrá que hacer es mostrarle al censista el código de completamiento. Va a ser necesario que la gente igualmente se quede en sus viviendas para mostrar el código y responder una pregunta muy sencilla, que tiene que ver con cuánta gente habita en la vivienda. Esto nos sirve para validar parte de la información del censo digital y es lo que nos asegura que cuando terminemos dando un número de cantidad de población en alguna localidad o provincia, que esté muy chequeado. O sea, censo digital más censo presencial, estos chequeos nos van a permitir tener una información muy robusta y clara".



Acompañamiento provincial



Al hacer uso de la palabra, el ministro de Economía, Hugo Ballay, que preside el Comité Censal Provincial, dio la bienvenida a los presentes, entre ellos empresarios, representantes de consejos y colegios de profesionales e intendentes -algunos en forma virtual-, y sostuvo que el censo es "un desafío" que se concretará el 18 de mayo próximo, con la particularidad de que se podrá completar el cuestionario en forma digital desde el 16 de marzo. "Esta posibilidad no solamente va a agilizar el trabajo del censista, sino también va a dar una calidad y una información mucho más rápida de poder procesar. Son elementos importantes", agregó.



Luego hizo referencia a la importancia de que intendentes participaran en ese encuentro, puesto que "en el caso de la provincia, todos sabemos que el Censo tiene una particular incidencia en la distribución de coparticipación de impuestos". Agregó que contar con nueva información posibilitará dar respuesta a reclamos puntuales de principalmente "las localidades más chicas que han tenido incremento de habitantes".



Por último, expresó sus felicitaciones y acompañamiento "al equipo de la Dirección de Estadística y Censos de la provincia porque ya está trabajando hace bastante tiempo, más allá del compromiso que nuestro gobernador Gustavo Bordet expresa a diario respecto a todas las políticas del gobierno nacional".



El Censo



El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de la República Argentina es un relevamiento estadístico que está coordinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), según el mandato de la Ley 17.622, y es implementado por las Direcciones Provinciales de Estadística en cada jurisdicción. Por primera vez en la historia de nuestro país, el Censo 2022 será bimodal: digital y presencial.



Censo digital



Desde el 16 de marzo y hasta el 18 de mayo de 2022 a las 8, las personas que lo prefieran podrán autocompletar el cuestionario digital para censar a todos los integrantes de su hogar. El Censo digital se podrá completar desde cualquier dispositivo digital con conexión a internet, a través de los siguientes pasos: Ingresar en censo.gob.ar; Seleccionar el botón “Censo digital” ubicado en el margen superior derecho de la pantalla; Seguir las instrucciones para generar el código único de la vivienda; Acceder al cuestionario digital para responder las preguntas por todas las personas que integran el hogar; Guardar el comprobante del Censo digital (código alfanumérico de seis dígitos que se entrega al completar el cuestionario) para el miércoles 18 de mayo, Día del Censo.



Censo presencial



El 18 de mayo, día que será feriado nacional (Decreto 42/2022), las personas censistas visitarán todas las viviendas del país entre las 8 y las 18 h para solicitar el comprobante del Censo digital o realizar la entrevista tradicional a quienes no hayan completado el cuestionario en línea.



Relevamientos especiales



Además de la modalidad digital y del Día del Censo, habrá tres operativos especiales: Viviendas colectivas: se hará un relevamiento digital durante los 10 días previos al Día del Censo en cárceles, geriátricos y hospitales, por citar tres ejemplos.



Personas en situación de calle: se censará a las personas que viven en la calle durante la noche previa al Día del Censo.



Áreas rurales: se desarrollará un operativo presencial que se extenderá durante los 10días previos al censo.



Además de la introducción del Censo digital, la Argentina organizará por primera vez un “censo de derecho”. ¿Qué quiere decir? Que las personas serán contabilizadas según su lugar de residencia habitual, es decir, donde pasan la mayor parte del tiempo durante la semana y en el lugar donde demandan servicios, por ejemplo. Hasta ahora, el censo contabilizaba a las personas en el lugar en el que habían pasado la noche anterior.



El cuestionario censal tendrá hasta 61 preguntas. A diferencia del Censo 2010, habrá un cuestionario único destinado a toda la población. ¿Qué cambios se introducen en el nuevo cuestionario? Sexo e identidad de género: se preguntará a todas las personas el sexo registrado al nacer (incluyendo la categoría “X”) y cómo se consideran/autoperciben (“mujer”, “mujer trans / travesti”, “varón”, “varón trans / masculinidad trans”, “no binario”, “otra identidad / ninguna de las anteriores”).



Autorreconocimiento indígena u originario: se preguntará a todas las personas si se reconocen indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios, aclarando el pueblo y, además, si hablan o entienden la lengua de ese pueblo declarado.



Autorreconocimiento afrodescendiente o de antepasados negros o africanos: todas las personas responderán si se reconocen afrodescendientes o de antepasados negros o africanos.



Dificultades / discapacidad: se relevará si en los hogares hay personas con dificultades para caminar o subir escaleras; recordar o concentrarse; comunicarse, entender o ser entendidas por otras personas; oír, aun con el uso de audífonos; ver, aun con anteojos; y comer, bañarse o vestirse solas.