ESPERADA NOTICIA. LA NUEVA PERFORACIÓN PARA AGUA POTABLE DE LA EX ESTACIÓN FERROVIARIA YA FUNCIONA A PLENITUD

Según comentó a FEDERAL AL DÍA el funcionario municipal, es muy buena la calidad de la napa a la que se llegó con la nueva perforación en el predio de la ex estación, y por ende el volumen de agua que suministra.

Habiéndose ya puesto en funcionamiento el pozo, y la tarea de llenado del refaccionado tanque cisterna, los vecinos de esa zona de la ciudad, cuyas redes domiciliarias dependen fundamentalmente de la provisión de éste, comenzarán a observar el paulatino mejoramiento del servicio, dijo Bustamante a FEDERAL AL DÍA.

NUEVO POZO EN BARRIO 25 DE MAYO:

El funcionario de la Administración Chapino, confirmó la noticia que había adelantado el Presidente Municipal, respecto de que si se conseguían los materiales necesarios en breve se comenzaría con la realización de una nueva perforación e instalación de bomba en el barrio 25 de Mayo.

Como ya pudo accederse a los materiales, la próxima semana la empresa que hizo la perforación en la ex estación del ferrocarril, será quien se ocupe de comenzar la realización de una nueva perforación en uno de los vértices de la plazoleta de ese barrio.

Al mismo tiempo que se realiza la perforación, agentes municipales construirán el pilar y el lugar de instalación del gabinete y tablero de suministro de energía.

Se estima que con la rehabilitación del tanque cisterna de la ex estación, y en breve un nuevo pozo y bomba en la plazoleta del barrio 25 de Mayo, ayudarán en gran parte a mejorar el servicio de distribución de agua potable; aunque no se deja de tener en cuenta la precariedad de algunas napas por la falta de precipitaciones; por lo que se insiste con el pedido a los vecinos de moderar en todo lo posible el empleo, fundamentalmente en los que no sean para el consumo humano. (Federal al Día)