Intendentes entrerrianos advierten sobre las emergencias hídrica e ígnea

Los intendentes advirtieron que “no sólo se ha declarado la emergencia ígnea ante la gran ola de incendios que están afectando grandes extensiones territoriales en distintos puntos de la provincia, sino que, además, se ha emitido para los próximos días un alerta amarilla con temperaturas que podrían llegar hasta los 40° y sensaciones térmicas de hasta 45°, lo que generará aún mayor demanda y consumo de agua potable”.



En este sentido expresaron que “con una ola de calor tan intensa como extensa en el tiempo, se viene experimentado un aumento desproporcionado del consumo de agua potable lo que, sumado a la escasez de lluvias y a la bajante de las napas y ríos, provoca tensiones y crisis en los servicios de provisión de todas las ciudades entrerrianas”.



En un documento firmado por la Liga de Intendentes del PJ, el Foro de Intendentes de Cambiemos y la Unión de Intendentes Vecinalistas, señalaron con preocupación que las ciudades entrerrianas tienen escasez de agua y, por tal motivo, apuntaron que “es necesario apelar a la conciencia ciudadana, para que se haga un uso más cuidadoso y racional del agua potable, evitando las conductas que tienden a su derroche”.



Para ello sugirieron hábitos domésticos que permiten reducir el volumen que se utiliza en los hogares:



-No llenar piletas o piscinas. Mantener limpia el agua para evitar llenarlas seguido.



-Reparar las instalaciones defectuosas que originan pérdidas o fugas de agua.



-Cerrar bien las canillas después de usarlas y no dejarlas abiertas inútilmente.



-Abrir la ducha en el momento de entrar.



-Mantener la canilla cerrada mientras se hace el cepillado de los dientes.



-No dejar perder agua mientras se hace otra actividad.



-No utilizar el lavarropas sino es con la carga completa de ropa.



-No dejar las mangueras abiertas en el jardín o regar en horarios de alto consumo.



-No utilizar el servicio de agua potable para el lavado de vehículos.



Para finalizar los intendentes entrerrianos señalaron: “Esta es una situación que se repite en todo el territorio provincial y es por ello que decidimos unir esfuerzos, sin distinciones, para trabajar en la prevención y comunicación como algo esencial, procurando transmitir el valor del agua como recurso escaso y entendiendo que, ante la situación, es el uso responsable lo que permitirá que todos la puedan utilizar para sus fines esenciales tales como la alimentación e higiene; al mismo tiempo, solicitamos reducir las condiciones que favorecen la propagación de incendios porque ello es fundamental para evitar desastres ambientales de gran magnitud”. (APFDigital)