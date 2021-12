Reunión por la reglamentación de la Ley de Enfermería: “Hay trabas en la discusión del nuevo escalafón”, dijo UPCN

En el encuentro, se trataron los artículos referidos al nuevo escalafón, explicó Domínguez y agregó que, por este motivo, también estuvieron presentes representantes del Ministerio de Salud del área de Liquidaciones.



Sobre este aspecto, la secretaria gremial de UPCN resaltó que, si bien se acercaron algunos criterios referidos al encuadre de esta nueva situación, “llama la atención que desde el Ministerio de Salud, ni en el punto de vista político ni técnico, se tengan definiciones en cuánto a cómo avanzar en este punto, que es central”.



En cuanto a las tareas realizadas por la cartera sanitaria, la dirigente gremial indicó que el Departamento de Enfermería está desarrollando un relevamiento para saber cuántos enfermeros, licenciados, especialistas, magister y doctores hay en el sistema público de la provincia.



“Las posibilidades reales de empezar a pensar el nuevo escalafón depende del progreso que haya en el relevamiento de esta información y de los ensayos que pueda realizar el area de Liquidaciones”, explicó Domínguez.



· “No se está dando una negociación”



“Entre una hipótesis de lograr un salario significativamente mayor que el que actualmente tienen los enfermeros y la realidad, que se da a través de los recursos disponibles, a veces hay una distancia que requiere un proceso de negociación, y acá eso no se está dando”, dijo Domínguez a esta agencia.



En este marco, describió que “la Comisión Asesora solamente refleja algunas ideas que corresponden a los sectores que participamos en este ámbito”, y continuó: “Luego, tanto Recursos Humanos que estuvo en la reunión anterior, como el área de Liquidaciones, que participó de este encuentro, se llevan las inquietudes pero aún no tenemos respuestas”.



“Hay trabas en el proceso y esperamos que esto se resuelva junto al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas”, apuntó y explicó: “Obviamente todo el impacto presupuestario del nuevo escalafón tiene que ser analizado conjuntamente entre esta cartera y la de Salud”.



“Pretendemos que en los distintos tramos se logre una recomposición salarial y, a su vez, que haya una relación entre las distintas categorías del mismo tramo, entonces de esta manera se lograría el progreso en la carrera”, demandaron desde UPCN.



“Hay ansiedad entre los trabajadores y expectativas de una pronta respuesta respuesta para que se vean los efectos de la ley”, explicó Domínguez al respecto y señaló que, si bien el plazo para la reglamentación es de 180 días, desde el gremio se propuso que se la normativa se reglamente por etapas para que “se vayan viendo mejoras para los trabajadores, en la aplicación concreta de la ley”.



“Hasta ahora, se han discutido distintos temas, pero todavía no se ha redactado ningún articulado de la reglamentación”, informó.



· Sistema de calificación



Otro de los temas tratados se refirió al artículo que establece un sistema de calificación para la recategorización de enfermeros. “Esto se aplicaría en los distintos tramos y permitiría un progreso en la carrera”, explicó Domínguez y adelantó que “el Ministerio de Salud quedó comprometido a traer una propuesta para la próxima reunión, a realizarse el 28 de este mes”.