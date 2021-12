Consensuaron detalles del pase sanitario y la aplicación de dosis de refuerzo

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y sus pares de las 24 jurisdicciones del país, acordaron aplicar el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a partir del quinto o sexto mes de completado el esquema de vacunación con la segunda o tercera dosis, así como implementar el pase sanitario para eventos masivos de más de 1.000 personas en espacios abiertos y cerrados, y de menos de 1.000 en lugares cerrados, además de para viajes grupales.



Los acuerdos se alcanzaron durante una nueva edición virtual del Consejo Federal de Salud (Cofesa), durante la cual Vizzott, y sus pares "evaluaron la situación epidemiológica nacional, el avance del Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19 y arribaron a consensos en relación a la implementación del pase sanitario, la aplicación de las dosis de refuerzo, el aislamiento de todas las personas que hayan estado en África y la realización de tests de PCR a quienes lleguen al país desde el extranjero", informó un comunicado del Ministerio de Salud.



Los funcionarios "destacaron el incremento de la vacunación Covid-19 en el país tras el acuerdo de fortalecer el avance de la campaña para maximizar las coberturas antes de la llegada del otoño".



"En la última semana aumentó la vacunación, eso significa que tuvo un impacto positivo el consenso alcanzado en el Cofesa y las acciones implementadas en las provincias", destacó Vizzotti.



La ministra se refirió asimismo a los objetivos próximos y destacó: "hay que seguir iniciando y completando esquemas de vacunación en niños, adolescentes, adultos jóvenes y aplicar refuerzos". La titular de la cartera de Salud nacional agregó que también es importante "trabajar muy fuerte en la detección temprana de casos, el diagnóstico temprano y el rastreo de sus contactos, además de pensar estrategias en relación con las medidas de prevención y preparar al sistema de salud para un posible aumento de casos".

Durante el encuentro, se remarcó el incremento de la vacunación con esquema completo, que alcanzó una cobertura de 80,8% en los mayores de 18 años. Asimismo, se destacó el aumento de la vacunación de refuerzo que superó las 808.000 mil aplicaciones y se puso en valor el incremento de la vacunación general durante la última semana, cuyo total fue de 1.779.261 en todo el país, con un aumento de 374.437 aplicaciones en relación con la semana anterior, abundó la información oficial.



Con el objetivo de seguir avanzando con las coberturas de vacunación, los ministros acordaron "aplicar la dosis de refuerzo a partir del quinto o sexto mes después de haber completado el esquema de vacunación Covid-19 con la segunda o tercera dosis, según corresponda, y de acuerdo a los planes de cada jurisdicción".



Sobre la implementación del pase sanitario, se definió que será solicitado "para asistir a eventos masivos de más de 1.000 personas en espacios abiertos y cerrados; en eventos de menos de 1.000 personas en lugares cerrados (salones bailables, boliches); y para viajes grupales".



También se acordó que el pase será para personas a partir de los 13 años y comenzará a regir 20 días después de la publicación de la decisión administrativa, para que quienes no lo hayan hecho aún puedan acercarse a recibir la vacuna. Mientras tanto, se solicitará "contar con una sola dosis".



Asimismo, se aclaró que las provincias tendrán potestad de adecuar y ampliar la aplicación del pase sanitario de acuerdo a sus particularidades, según la información oficial.



En relación a la variante de preocupación Ómicron, la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, informó que "si bien en África esta variante ocupa el 81% de los casos de Covid-19, en el resto del mundo por ahora solo ocupa el 1% de las variantes de circulación” y que “aún falta tiempo para saber su impacto en las internaciones y la mortalidad".



También se mencionó la notificación, ayer, del primer caso de Ómicron, en Argentina, y se explicó que todos los contactos estrechos están aislados y la persona contagiada sigue siendo asintomática al igual que todos los contactos estrechos. En ese sentido, se puso en valor "la responsabilidad del caso en cumplir con las recomendaciones y la articulación entre la provincia de San Luis, la Nación y el área de epidemiología del ANLIS Malbrán".



Para retrasar el ingreso al país de esta nueva variante, los funcionarios acordaron continuar con el aislamiento preventivo de todas las personas que hayan estado en los últimos 14 días en el continente africano, y se definió avanzar con la recomendación de realizar tests de PCR a todas las personas que lleguen de viaje, sean argentinos, extranjeros o turistas al día 3 o 5 de ingreso. También se acordó fortalecer la vigilancia genómica no sólo por secuenciación, sino también por PCR ya que puede ser más sensible para detectar casos positivos, concluyó el Ministerio de Salud.