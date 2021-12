Oficializaron subas y nuevos montos para asignaciones familiares y AUH: detalles

De acuerdo a la Resolución 246/2021 publicada en el Boletín Oficial, el organismo de la Seguridad Social dispuso que "el incremento de los rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma, será equivalente al 12,11 %".



En la normativa se indicó que el incremento alcanza no sólo a los trabajadores registrados sino también a los titulares de la Ley de Riesgos de Trabajo, de la prestación por Desempleo, los monotributistas, los veteranos de guerra y los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), del régimen de pensiones no contributivas por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.



El porcentaje de aumento es igual al que la ANSeS otorgó para las jubilaciones y pensiones alcanzadas por la ley de movilidad de la seguridad social.



"Cuando, por aplicación del incremento mencionado, el monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente", se precisó en la norma.



De esta manera, la AUH, que comprende a 4,4 millones de chicos, y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) serán de $ 5.677. Con hijos con discapacidad, la AUH pasa a $ 18.494. Mientras que la ayuda escolar anual será de $ 4.758.



Para las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, la AUH pasa a $ 7.381, al igual que la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Con hijos con discapacidad, la AUH asciende a $ 24.043 y la ayuda escolar será de $ 4.758.



Las asignaciones por hijo y prenatal, que se determinan por rango de ingresos familiares (IGF) para activos, desempleados, veteranos de Malvinas y jubilados y pensionados, serán las siguientes a partir de diciembre:



IGF hasta $ 87.955: $ 5.677.



IGF entre $ 87.955,01 y $ 128.997: $ 3.829.



IGF entre $ 128.997,01 y $ 148.932: $ 2.314.



IGF entre $ 148.932,01 y $ 210.278: $ 1.192.



Estos importes varían en determinadas zonas y provincias.



Los importes de las asignaciones familiares para monotributistas, que se determinan según las categorías, serán los siguientes a partir del próximo mes:

Categorías A, B, C: prenatal e hijo, $ 5.677; por hijo discapacitado, $ 18.494 y ayuda escolar anual $ 4.758.



Categorías D: prenatal e hijo, $ 3.829.; por hijo discapacitado, $ 13.081 y ayuda escolar anual, $ 4.758.



Categorías E: prenatal e hijo, $ 2.314; por hijo discapacitado, $ 8.256 y ayuda escolar anual, $ 4.758.



Categorías F, G y H: prenatal e hijo, $ 1.192; por hijo discapacitado, $ $ 8.256. y ayuda escolar anual, $ 4.758.



Categorías I, J, K: reciben por hijo discapacitado $ $ 8.256. y $ 4.758 por ayuda escolar anual