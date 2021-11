Con una inversión de más de 326 millones de pesos se licitó la obra del Colector Sur de Federal

La obra, incluida en el Plan Federal de Agua y Saneamiento, será ejecutada con fondos del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).



El acto administrativo, realizado en el Palacio Municipal de la ciudad de Federal, estuvo encabezado por el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, el titular de ENOHSA, Enrique Cresto, el intendente de Federal, Gerardo Chapino, la senadora provincial Nancy Miranda, y el jefe del Distrito Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, Daniel Koch.



Acompañaron el director General de Obras Sanitarias de Entre Ríos (OSER), Luis Trupiano, junto a la directora, Elizabeth Pozzi.



“Desde el Ministerio de Planeamiento y sus organismos de ejecución, trabajamos articuladamente con el gobierno nacional y los gobiernos locales, con el objetivo de atender las demandas que mejoren la calidad de vida de los habitantes” destacó el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard.



Al respecto, el titular de la cartera provincial explicó que “esta obra venía desde hace tiempo y estaba dentro de un programa que era el PROMEBA (Programa de Mejoramiento Barrial), de la gestión de gobierno nacional anterior, y trabajamos para poder encuadrarlo dentro del Programa Federal de Saneamiento que lleva adelante Enrique Cresto con todo su equipo en ENOHSA”.



“Debo mencionar que esto fue llevado a cabo en medio de una pandemia, un año y medio donde el plan de la obra pública que teníamos trazado con el gobernador debió ser modificado y enfocarnos en la infraestructura sanitaria, atendiendo a todos los hospitales de la provincia y centros de salud” remarcó el ministro Richard, a lo que agregó “y destacar el trabajo que venimos haciendo en el Ministerio y agradecer este trabajo articulado que llevamos adelante con Nación que nos permite atender, como el gobernador nos ha planteado, obras que sumen a la salud y mejoren la calidad de vida”.



Por su parte, el titular de ENOHSA, Enrique Cresto, destacó que “esta obra es enorme, de más de 300 millones de pesos, y nuestro compromiso es siempre fortalecer el trabajo en conjunto con las provincias y los municipios. Federal es el departamento que más ha demostrado madurez política en la forma de trabajar y eso es importante porque se puede avanzar con muchas obras”.



“Como hablamos recién con Gerardo, estas eran las obras, una era del HÁBITAT y otra del PROMEBA, ambas frustradas en la gestión anterior, donde a localidades de menos de 50 mil habitantes no realizaron obras, pues esa era la impronta de la gestión anterior, no había un sentido de federalismo” afirmó.



En ese marco, Cresto remarcó que “trabajamos para todos los argentinos, como dijo el ministro Marcelo Richard sin importar el color político o la cantidad de habitantes, eso es fundamental, porque estas obras, en este modelo que nosotros somos parte, son obras en lugares que, generalmente, son vulnerables. Así que agradecerles, por supuesto, que el gobernador Gustavo Bordet que ha estado en reiteradas oportunidades en el Departamento Federal, sabe que estamos acá y trabajando en conjunto”.



Momento esperado por la comunidad de Federal



Al respecto, el intendente Gerardo Chapino, afirmó “llegó el momento tan esperado por toda la comunidad federalense, un proyecto ambicioso por el cual hemos gestionado y trabajado mucho”



“Ni bien asumimos nuestra primera gestión en el año 2015, tuvimos como meta después de, obviamente, una problemática de toda la vida en la comunidad federalense, como era la obra de cloacas en estos tres barrios: 25 de Mayo, El Silbido, Itatí y parte de Las Flores que son 1400 familias que carecen de este servicio tan importante, que es el servicio de cloacas.” detalló el funcionario municipal.



En ese sentido, Chapino enfatizó que “con el apoyo de nuestro gobernador, Gustavo Bordet, quien junto a Enrique Cresto, nos han acompañado a los federalenses con el proyecto, avanzamos y empezamos a trabajar con el gran equipo que tiene ENHOSA, y por sobre todo que cuando hablamos de saneamiento y cloacas, estamos hablando de salud y de calidad de vida”.



Una obra anhelada por lo federalenses



La senadora Nancy Miranda precisó: “Es una obra que durante muchos años se le dijo a los vecinos que era imposible de hacer, por eso yo hoy destaco que esto esté siendo posible. Nada es imposible si se gestiona, pero sobre todo nada es posible si quienes están al frente como es el Gobernador y el Presidente no deciden que eso se pueda ejecutar. De mi parte felicitaciones a todos ustedes”.



El proyecto de la red de colectoras subsidiarias junto con el sistema de tratamientos fue elaborado por el Municipio de Federal, se proyecta para una población futura de 9000 habitantes. Esta Segunda Etapa del Colector comprende los Barrio Las Flores, Silbido, Itatí y 25 de Mayo y demandará un presupuesto oficial de $326.320.531,57 de pesos. Se estima un plazo de ejecución de 730 días corridos.



Cinco empresas presentaron sus ofertas: Ginsa SA; Ernensto Ricardo Hornus SA; Del Litoral O.S. y Montajes SA; Organización Industrial Construcciones SA; y Szczech SA.



Detalles de la Obra



En el último tiempo ha aumentado considerablemente la cantidad de viviendas en la localidad de Federal, faltandoles este servicio esencial en cuanto a saneamiento. El presente proyecto comprende la ejecución de Red y de nuevos tramos del Colector Cloacal con descarga al sistema de tratamiento existente. El escurrimiento es mixto, es decir, que las ampliaciones propuestas son por gravitación y por bombeo.



En esta segunda etapa, que se desplegará en el Colector Sur, los tramos a construir son nuevos y se descargan al colector de 500 mm. Por lo cual se contempla la colocación de más de 25.000 metros de cañería de diversos diámetros con su correspondiente cama de arena para asiento. Se habilitarán 1900 conexiones domiciliarias y 138 bocas de registro completas. Además se realizará un cruce de arroyo con camisa de acero.



Esta obra incluye la construcción de una nueva Estación de Bombeo completa, con los equipos electromagnéticos y accesorios, conexión a red de energía trifásica, instalación eléctrica, grupo electrógeno, cerco perimetral, etc. También, su correspondiente cañería de impulsión de un diámetro de 355 mm, de clase 6, serán 1050 metros.



Junto al proyecto del Colector Sur se suman anexos confeccionados por Profesionales de CAFESG y el Municipio de Federal. Los cuales enumeran otras demandas en distintas zonas de la localidad, incluidas en el pliego: La colocación de cañería de diversos diámetros, los cuales superan los 4700 metros. La ejecución de 615 conexiones domiciliarias, 51 bocas de registro completas, estación de bombeo Nº 2 con sus correspondientes equipos, conexiones y cañerías.