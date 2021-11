La Cámara de Turismo augura un “gran fin de semana largo” en la provincia

El traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional al lunes 22 permitirá vivir en todo el país un fin de semana largo y consolidar la actividad del sector de turismo que se viene dando a partir de la liberación de las actividades. Con un promedio de ocupación que ya supera el 90 por ciento, se espera que Entre Ríos vuelva a ocupar el podio entre las provincias más elegidas.



Al respecto se refirió el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Leonardo Schey, quien aseguró que “por tercer fin de semana consecutivo la ocupación será perfecta en la provincia en todos los destinos, no solamente en los consolidados, sino también en los emergentes”.



“En este momento se están destacando los destinos en donde hay eventos deportivos, como en Villaguay, La Paz y Concordia”, mencionó Schey en diálogo con esta Agencia. Además, destacó la reanudación de las fiestas populares “importantes también para nuestra cultura y tradición”.



En este punto se detuvo y remarcó la importancia de seguir trabajando junto a los protocolos de prevención contra el Covid-19, “ya que la pandemia no ha terminado”.



• Previaje



“En diálogo con el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, y el mentor del Previaje, estuvimos analizando la implementación del Programa y nos aseguraron que Entre Ríos es la cuarta provincia en cantidad de registros de prestadores. No obstante, y a pesar de la enorme cantidad de ventas, aún falta consolidarlo”, dijo el presidente de la CET respecto del Programa que lanzó el Gobierno nacional.



En esa línea, anticipó una temporada de verano 2022 con un gran nivel de ventas debido a la mayor publicidad que se está haciendo del Programa y la confianza que va ganando entre los turistas.