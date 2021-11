El eclipse lunar más largo del siglo se vivió desde el Mirador de Bajada Grande

En la madrugada de este viernes, tuvo lugar el último eclipse lunar de este año, uno de los fenómenos naturales más atractivos de la astronomía debido a su duración total estimada de por lo menos seis horas.



Este evento astronómico es uno de los más cautivantes para los fanáticos del cielo nocturno. En coincidencia con la luna llena, nuestro satélite está tan cerca del Sol en el cielo que pasa por la parte sur de la sombra de la Tierra protagonizando un eclipse lunar casi total.

En la ciudad de Paraná, el punto más elegido para observar la luna fue el Mirador de Bajada Grande. Allí se hicieron presentes integrantes del Observatorio de Oro Verde y de la Asociación Entrerriana de Astronomía que llevaron todo el instrumental para observar el fenómeno.

Mariano Peter coordinador del Observatorio de Oro Verde, contó a Elonce TV que “comenzamos a las 4 y vino mucha gente. El eclipse todavía se está produciendo pero no lo vemos porque la luna ya está muy baja y estamos de día”.



“Pudimos apreciar la luna con su típica tonalidad rojiza, por eso mediáticamente se la llama luna de sangre. Esa tonalidad se da por la sombra que proyecta la tierra sobre la luna y dependiente del grado de contaminación de la atmósfera puede ser más o menos rojizo”, explicó.



Paso seguido, indicó que “era un fenómeno que hacía mucho no podíamos compartir con la gente; el año pasado si bien hubo muchos eventos astronómicos no pudimos abrir el observatorio y estábamos ansiosos por compartir este tipo de fenómenos con el público”.



Por su parte, Walter Elías, vicepresidente de la Asociación Entrerriana de Astronomía, mencionó que a diferencia del eclipse de sol, el de luna se puede ver a simple vista.



No obstante, “trajimos instrumental (binoculares, monoculares y telescopios computarizados) porque la idea era mostrar la luna de otra manera. Además trajimos cámaras para obtener el registro ambiental de la luna con respecto al río, que es bellísimo, y otro instrumental más preciso para hacer fotografías de los cráteres ya que realizamos publicaciones en la Asociación de Observadores Lunares y Planetarios, y todos los meses en la revista “El Observador Lunar” salen nuestras publicaciones. Además aportamos a un estudio que está relacionado con estos fenómenos transitorios”.

Elías destacó que el buen clima propició la observación lunar. “Colaboró el tiempo, estuvo fantástico, no hubo ni una sola nube que es importante. Estamos contentos, además se acercó mucha gente y lo disfrutamos mucho”.



Por otra parte, habló sobre que hay “mucho mito” en torno a lo que provoca un eclipse lunar en las personas, pero “obviamente no pasa absolutamente nada, es simplemente la sombra de la tierra que justo cruza por delante de la luna, así como cuando nosotros dejamos nuestra sombre encima de un objeto cuando el sol pasa por detrás nuestro; no existe ninguna cosa rara que tenga relación con esto”.



Sobre otros fenómenos que podrán verse próximamente, Peter dio cuenta que en este momento “tenemos una lluvia de meteoros que está activa, por lo menos hasta el día 21, y se puede apreciar a simple vista en un lugar oscuro y sin obstrucción de edificios o árboles. Hay que ubicar el cielo la constelación Leónidas y con un poco de paciencia se podrán apreciar algunos meteoros. Y el próximo eclipse será en abril del año próximo”.