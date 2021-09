Turismo entregó nuevas homologaciones de habilitación para alojamientos de tres destinos turísticos

La tarea la realizó el Área de Calidad y Fiscalización de la Secretaría de Turismo otorgó reconocimientos a establecimientos de Villa Elisa, Concordia y Concepción del Uruguay en el marco de las actividades por el Mes del Turismo.



La Dirección, encargada de llevar a cabo la reglamentación que certifica la homologación de los alojamientos provinciales, efectivizó la entrega de distinciones a hoteles, bungalows y establecimientos de la provincia, como parte de las acciones de promoción que se vienen realizando por el Mes del Turismo.



Para la localidad de Concepción del Uruguay, se otorgaron placas de distinción a Hotel Bonato, Bungalows El Amanecer, Hotel Boutique Antigua Posta del Torreón, Antigua Fonda Hostería, Adriano Apart Hotel, Hotel Gran Litoral, Agora Apart Hotel & Spa, Pura Vida Lodge. En Villa Elisa a “Bungalow 12” de Termas Villa Elisa, Bungalows Los Ángeles, Villa Mía Bungalows; y para la localidad de Concordia, el Establecimiento La Angelica, Hotel de Campo Azahares del Ayuí.



Al respecto, el Director de Turismo de Concordia Aldo Alvarez manifestó: “Estamos muy contentos de recibir la homologación de dos complejos tan importantes para la ciudad, además por el momento en el que estamos, donde hay un poco más de apertura y un mejor horizonte, por eso creemos que es una gran noticia y esperamos que esta formalidad pueda encauzar y acompañar a otros alojamientos”.



La Directora de Turismo de Concepción del Uruguay, Maria Laura Saad, fue la encargada de recibir las distinciones, y a propósito declaró: “Para la ciudad de Concepción del Uruguay el poder recibir estas placas de homologación y recategorización después de un tiempo de pandemia es un enorme orgullo, es un trabajo que venimos realizando junto al Área de Fiscalización”.



Además, destacó: “Es un muy buen ejemplo para que quienes no lo han hecho todavía lo hagan, ya que tenemos una ley que regula en la provincia esta situación, que es fundamental para seguir brindando servicios de calidad, en cuanto a la prestación de servicios”.



De este modo, el Área de Calidad y Fiscalización, realiza el trabajo reglamentación de los alojamientos turísticos en conjunto con los municipios de la provincia, quienes establecen los vínculos con los prestadores de servicios de Alojamiento. En nuestra provincia, rige la Ley 6360 de Alojamientos Turísticos que establece la obligatoriedad de los registros, los cuales tienen una durabilidad de tres años y determinan diferentes tipologías de categorización de aquellas de más de 3 estrellas, que van de apart, bungalows, hosterías, hotel boutique, entre otras.



En este sentido, el Director de Calidad y Fiscalización Romeo Pisano declaró: “Hoy estamos cumpliendo con un trabajo pendiente a realizar con todos los municipios, debido al tiempo de pandemia que atravesamos sin salir al territorio, que es básicamente la tarea que lleva adelante ésta Área”.