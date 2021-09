Covid: “La flexibilización debe ir acompañada de disciplina”, afirmó el médico Ittig

En declaraciones realizadas, Ittig admitió haberse “sorprendido” por la flexibilización de las medidas de cuidado que anunció el gobierno nacional y consideró que “es prematuro tanta flexibilización”. “Hay que ir flexibilizando, de hecho el país y el mundo vienen flexibilizando gradualmente pero no aplica el gradualmente a las nuevas medidas. Sucede que es algo subjetivo y hay una zona gris amplia”, explicitó.

En este marco, planteó que “manejar una pandemia requiere disciplina y hay pueblos que intrínsecamente son muy disciplinados como los chinos, los japoneses y algunos pueblos nórdicos pero los pueblos latinos no tienen esa característica de auto disciplina; por lo tanto si el virus se comporta para todo el mundo igual en estas culturas la disciplina debe ser más controlada”.

Y resumió que “esto de soltar medio abruptamente una forma de vivir socialmente en este último año y medio más disciplinada para nuestra estructura social, puede ser contraproducente”.

La medida más polémica es la posibilidad de no usar barbijo al aire libre ya que consideró que “es una gran barrera y nos estábamos acostumbrando a convivir con él”. “Estoy preparado mentalmente para seguir conviviendo con este elemento de protección personal y social que es el barbijo, y me parece que esta situación puede liberar la difusión del virus en una variante más contagiosa. Por eso hasta que esta patología no pase a ser una patología más controlada, voy a seguir usándolo de la manera en que lo hago hasta ahora, igual que mi familia. Empieza a dejar de ser un sacrificio el uso del barbijo para convertirse en una costumbre, y hay que seguir practicando esa sana costumbre de protegernos”, sentenció.

Consultado por la gestión de la pandemia, destacó que “este país tiene algunas cosas maravillosas, y una de ellas es la cultura de la vacuna. Desde Ramón Carrillo para acá este país se vacunó, y salvo por los militantes activos anti-vacunas que son muy pocos, el resto de la población siempre se ha vacunado”.

En ese contexto, remarcó que “si bien ahora la vacunación está un poco enlentecida por diversos motivos, en general es un país muy vacunado teniendo en cuenta que somos un país periférico que no las produce; con lo cual tenemos un manto de protección de vacunas interesante y también un manto de inmunidad de rebaño interesante, y por esto la ocupación sanitaria en general es baja sostenida desde hace mucho tiempo”.

De todos modos, advirtió que “como médico entiendo lo que la mutación viral y como emergencista miro siempre el peor de los escenarios, por eso mantengo un nivel de alerta alto”. “Hay que tener un nivel de alerta alto, sin psicotizarse, abriendo más”, sentenció.

El profesional acordó con la apertura de las fronteras que se anunció como parte de las flexibilizaciones pero advirtió que “la sociedad argentina en cada provincia trabajó duramente para disciplinarse para la pandemia, y en estas sociedades latinas donde eso cuesta mucho más, se avanzó mucho en este tiempo pero ahora el no uso de los barbijos o las fiestas multitudinarias rompen en 30 segundos un año y medio de una disciplina escalonada, difícil, compleja. Por eso hay que incorporar esto de la disciplina, que no tiene nada malo en estas cosas”.

“Estamos en pandemia, por eso la flexibilización tiene que ir acompañada de la disciplina. Y en esto, el barbijo no molesta en nada si ya hace un año y medio que nos acostumbramos a usarlo”, concluyó.