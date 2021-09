A 50 años de la muerte de Houssay, familiares y discípulos lo recuerdan como apasionado e inspirador

El primer Premio Nobel de Ciencias de Latinoamérica en 1947, Bernardo Alberto Houssay, creador entre otras instituciones del Conicet, sigue siendo un ejemplo y sus discípulos, familiares y admiradores lo recuerdan como una persona humilde, generosa, inspiradora y un apasionado por la ciencia, a 50 años de su fallecimiento que se cumplen este martes 21 de septiembre.



Houssay fue premiado con el Nobel de Medicina y Fisiología por descubrir el papel de la hipófisis en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre y su injerencia en la diabetes.



Pero no solo es reconocido por sus aportes a la medicina, sino también al sistema científico argentino: creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y fomentó la institucionalización de la ciencia, a la vez que formó una gran cantidad de notables discípulos.



"Todo eso fue la labor titánica de un solo hombre, que promovió la investigación en toda la Argentina", expresó a Télam el doctor Alejandro Federico De Nicola, discípulo del Premio Nobel, y aseguró que "gracias a eso los investigadores podemos tener un sueldo y trabajar full time".



Su trayectoria